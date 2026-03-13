L'Europe prend une mesure radicale pour tous les jeux contenant des loot boxes

Les joueurs de FC 27 supplient EA de ne rien changer au gameplay

Le lancement de FC 27 fait l'unanimité auprès des joueurs. Avec un gameplay exigeant et une défense manuelle enfin récompensée, la communauté est aux anges. Mais une peur grandit, que les développeurs déploient une mise à jour qui gâche tout, comme ce fut le cas par le passé.