L'Europe prend une mesure radicale pour tous les jeux contenant des loot boxes

PEGI, l'organisme européen de classification des jeux, vient d'annoncer un changement majeur dans la notation des titres à venir. Désormais, de nouvelles catégories vont être ajoutées dont la présence de loot boxes, ce qui pourrait changer un détail clé de FC 27.
La classification PEGI
permet aux utilisateurs de savoir en un clin d'œil si un jeu contient des sujets sensibles ou des thématiques destinées à un public mature comme le langage grossier, la présence de drogue ou de violence. Dans les faits, la présence de jeux de hasard est déjà mentionnée par le PEGI quand un jeu inclut des scènes de casino, par exemple.
Mais jusqu'à présent, les loot boxes et les achats intégrés n'étaient pas concernés.
La classification de titres comme Fortnite, les jeux Call of Duty ou FC 27
ne changeait pas malgré la présence de ces boites mystères aujourd'hui considérées comme des jeux de hasard. Cependant, cela va changer dès cet été et pourrait changer l'âge recommandé de certains jeux très populaires.
Un changement de classification PEGI pour tous les futurs titres contenant des « objets aléatoires payants »
À partir de juin 2026, les critères pour les jeux en cours d'évaluation vont changer. Si un titre propose à ses utilisateurs d'obtenir des objets aléatoires via un système payant, il recevra automatiquement un PEGI 16
même s'il est pensé pour un jeune public.
Toutefois, cette mesure forte ne concernera pas uniquement les achats intégrés et les loot boxes. Tout jeu contenant des fonctionnalités de communication, des NFT ou des mécanismes incitant les joueurs à revenir régulièrement dans le jeu recevra une évaluation adaptée. Néanmoins, cette nouvelle classification ne sera pas rétroactive.
Si des jeux comme Hearthstone
et Fortnite
seront donc épargnés, ce ne sera pas forcément le cas de FC 27, prévu pour la fin de l'année 2026.
Les jeux FC bientôt destinés aux joueurs de plus de 16 ans ?
Historiquement, la franchise FC (anciennement FIFA) a toujours été classée comme étant tous publics. D'ailleurs, FC 26 est un titre PEGI 3 sur toutes les plateformes. Mais cette nouvelle réglementation européenne pourrait chambouler la classification et transformer l'opus à venir en jeu PEGI 16
, voire PEGI 18.
Selon Dirk Bosmans, directeur général de PEGI, ces changements visent à « combler les failles » exploitées par les éditeurs pour contourner la législation et les restrictions relatives aux loot boxes
. Rappelons que dans certains pays européens comme la Belgique, ce type d'achat aléatoire payant fait qu'il est impossible de télécharger certains jeux incluant des loot boxes. Néanmoins, il est encore trop tôt pour savoir si FC 27 sera désormais destiné aux joueurs de plus de 16 ans ou non.
Que pensez-vous de la nouvelle réglementation de PEGI concernant le contenu aléatoire payant et les fonctionnalités de communication ? Est-elle trop stricte ou idéale pour protéger les jeunes utilisateurs ? Partagez votre avis sur la question dans l'espace commentaires.
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