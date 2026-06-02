FC 27 : EA explique pourquoi la Carrière en ligne n'existera (probablement) jamais

Les joueurs réclament un mode carrière en ligne depuis des années sur FIFA puis EA SPORTS FC. Si le producteur du jeu promet d'importantes nouveautés pour l'édition 27, il explique aussi pourquoi cette fonctionnalité très attendue reste complexe à mettre en place.

Le mode carrière est une véritable institution pour les amateurs de football virtuel. Depuis de nombreuses années, la communauté rêve de pouvoir partager cette expérience de gestion et de terrain avec d'autres joueurs à travers un mode carrière en ligne complet, comme cela peut être le cas sur Football Manager, par exemple. Si l'idée fait saliver, la réalité du développement chez Electronic Arts semble beaucoup plus complexe. Andreas Wilsdorf, producteur sur la franchise EA SPORTS FC, a récemment pris la parole pour tempérer les attentes tout en annonçant des évolutions majeures pour l'avenir de la licence, notamment pour FC 27.

Des changements profonds annoncés pour l'avenir

Alors que les joueurs se penchent déjà sur ce que pourrait offrir la prochaine itération de la simulation sportive, bien alimenté par les rumeurs, Andreas Wilsdorf a confirmé que ses équipes travaillaient sur des refontes importantes. Le producteur a évoqué des modifications touchant à l'intelligence artificielle ainsi qu'à la structure globale du mode carrière.

Will be interesting to see how you tackle some ofof the issues Online Modes have: players dropping after a few weeks, abandoned Online Careers, people grifting out of frustration etc.



When we discuss Online Career since the wish is on our radar those are some of the main… — FootballGamer (@WilsdorfAndreas) June 1, 2026

Ces annonces sont prometteuses et montrent que le studio écoute les retours de sa communauté concernant l'expérience de jeu en solitaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit de transposer ce mode en multijoueur, les développeurs se heurtent à des murs qui semblent pour le moment très difficiles à franchir.

Le fléau de l'abandon en cours de saison

C'est en répondant à une page communautaire proposant des concepts pour le futur du jeu que le producteur a détaillé les freins liés au mode carrière en ligne. Le principal défi ne réside pas dans la technique pure, mais bien dans le comportement humain.

Il sera intéressant de voir comment vous abordez certains des problèmes liés aux modes en ligne : les joueurs qui abandonnent après quelques semaines, les carrières en ligne délaissées, les personnes qui nuisent au jeu par frustration, etc.

Ces comportements toxiques ou simplement démotivés détruisent l'équilibre d'une ligue virtuelle. Andreas Wilsdorf s'appuie sur sa propre expérience dans l'industrie pour justifier ses craintes. Il a notamment rappelé avoir géré une ligue en ligne sur la franchise concurrente en 2011, divisée en trois divisions. Le constat était sans appel : dès que les participants comprenaient qu'ils n'avaient plus aucune chance de remporter le titre ou d'atteindre leurs objectifs initiaux, ils quittaient purement et simplement la compétition en cours de route, gâchant l'expérience des autres utilisateurs.

Une équation difficile à résoudre pour les créateurs

Ce problème de rétention n'est pas exclusif aux jeux sur console de salon ou PC. Le producteur a également travaillé sur le jeu de gestion mobile Top Eleven, où le même phénomène a été observé par les équipes de développement. Même en réduisant drastiquement la taille des ligues et en raccourcissant les saisons à seulement deux semaines, les abandons volontaires et les mauvaises performances intentionnelles restaient monnaie courante.

À ces problèmes de comportement de la communauté s'ajoutent d'autres obstacles majeurs. Les obligations de la vie réelle empêchent souvent de réunir tous les participants de manière régulière pour disputer les rencontres, et les différences de niveau entre les joueurs créent rapidement des déséquilibres particulièrement frustrants. Si l'idée d'un mode carrière en ligne reste sur le radar des équipes de développement, il faudra faire preuve de beaucoup de patience et trouver des solutions innovantes pour espérer voir cette fonctionnalité débarquer un jour dans nos menus.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

En attendant, FC 27, qui pourrait voir une figure emblématique faire son retour, devrait se révéler en juillet, et sortir, comme toujours, à la fin du mois de septembre.