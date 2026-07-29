FC 27 : Le calendrier des nouveautés pour le gameplay, FUT, Carrière et The Grounds

Récemment révélé, FC 27 va lever le voile sur les nouveautés ces prochaines semaines. Un calendrier a été publié pour que la communauté puisse savoir à quoi s'attendre.

La période estivale marque comme chaque année le coup d'envoi de la communication autour du prochain opus de la franchise phare d'Electronic Arts. Alors que la communauté s'interroge sur les ajustements et les ajouts prévus pour FC 27, l'éditeur américain a officialisé le planning des présentations détaillées qui rythmeront les semaines à venir. Entre évolutions de modes historiques et intégration de nouveaux concepts, voici ce qu'il faut attendre des prochaines annonces.

Quels sont les modes de jeu présentés lors des Deep Dives FC 27 ?

Les différentes présentations vidéos prévues par les développeurs feront un tour d'horizon complet des piliers du jeu, mais aussi des nouveauté comme le mode The Grounds :

Gameplay : Les ajustements sur la physique de balle, le rythme des matchs et les nouvelles mécaniques sur le terrain ouvriront le bal.

Les ajustements sur la physique de balle, le rythme des matchs et les nouvelles mécaniques sur le terrain ouvriront le bal. Mode Carrière : Bien que le mode Carrière en ligne ne soit toujours pas à l'ordre du jour cette année, des ajustements d'ergonomie et de gameplay sont attendus par les passionnés de gestion.

Bien que le mode Carrière en ligne ne soit toujours pas à l'ordre du jour cette année, des ajustements d'ergonomie et de gameplay sont attendus par les passionnés de gestion. Ultimate Team : Le mode de jeu incontournable sera de la partie. Un nouveau partenariat majeur pour cette édition devrait venir enrichir la gestion et l'expérience globale des effectifs virtuels.

Le mode de jeu incontournable sera de la partie. Un nouveau partenariat majeur pour cette édition devrait venir enrichir la gestion et l'expérience globale des effectifs virtuels. The Grounds et Clubs : Une grande attention sera portée sur le mode Clubs, qui bénéficie selon les développeurs du changement le plus important de son histoire. De plus, les projecteurs seront tournés vers The Grounds, une toute nouvelle expérience dont le fonctionnement sera détaillé pour la première fois.

EA Sports semble avoir concentré l'ensemble de ses annonces sur une semaine particulièrement dense selon les leaks (via FUTSheriff). Pour ne rien manquer des révélations sur FC 27, voici les dates auxquelles ces nouveautés devraient être présentées. À l'heure de la rédaction de ces lignes, seul le Deep Dive sur le gameplay a vu sa date confirmée, et selon le calendrier d'EA, celui du mode Carrière peut-être facilement deviné.

Gameplay : 29 juillet

29 juillet Mode Carrière : 31 juillet

31 juillet Ultimate Team : 2 août (non confirmé)

2 août (non confirmé) The Grounds / Clubs : 4 août (non confirmé)

Cette succession de présentations permettra de juger sur pièce des apports de cette nouvelle cuvée, qui est prévue pour le 25 septembre 2026, sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.