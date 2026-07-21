Kylian Mbappé fait son grand retour sur la jaquette de FC 27

Après quatre ans d'absence, Kylian Mbappé redevient l'égérie d'Electronic Arts. L'attaquant star du Real Madrid s'affiche sur la jaquette de l'édition Ultimate de FC 27, couronnant des saisons exceptionnelles. Une annonce qui prépare le terrain avant la révélation très attendue du gameplay.

C'est désormais officiel et les amateurs de ballon rond virtuel peuvent se réjouir. Après une parenthèse de quatre années, le prodige français Kylian Mbappé fait son grand retour au sommet de la simulation de football la plus populaire au monde. Electronic Arts a confirmé aujourd'hui que l'attaquant tricolore sera l'athlète vedette figurant sur la jaquette de l'édition Ultimate de FC 27. Une décision forte qui symbolise la volonté de l'éditeur de s'associer aux figures les plus emblématiques et performantes du sport actuel.

Un retour triomphal pour le capitaine des Bleus

Le choix de Kylian Mbappé ne relève en rien du hasard. Depuis son transfert retentissant au Real Madrid en 2024, le joueur a su confirmer son statut de superstar mondiale. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes : meilleur buteur de LaLiga EA Sports lors de ses deux premières saisons espagnoles, il a également décroché le prestigieux Soulier d'or de l'UEFA Champions League lors de l'exercice 2025-2026, trouvant le chemin des filets à quinze reprises. Sans oublier son titre de meilleur buteur de la Coupe du monde 2026. Des performances stratosphériques qui ont naturellement poussé Electronic Arts à renouer avec lui.

Le principal intéressé n'a pas caché sa joie de retrouver cette place de choix sur la boîte du jeu vidéo de football par excellence.

Figurer sur la jaquette d'un jeu EA SPORTS FC est un moment très spécial pour moi. C'est un honneur de poursuivre ma relation de longue date avec la franchise, aux côtés des joueurs qui ont marqué son histoire. J'ai hâte que tout le monde découvre FC 27.

Une aura mondiale indispensable pour Electronic Arts

Du côté de l'éditeur américain, l'enthousiasme est tout aussi palpable. Jeff Sharma, vice-président de la stratégie franchise et du marketing chez EA SPORTS FC, a souligné l'importance de ce partenariat stratégique. Selon lui, les exploits de l'attaquant français, que ce soit en club ou sous le maillot de l'équipe de France durant un été particulièrement riche en émotions, font de lui le représentant idéal de la marque.

Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Kylian au sein de la franchise en tant que star de la jaquette de FC 27. Les performances de Kylian, aussi bien en club qu'en sélection, ont fait de lui l'un des joueurs les plus marquants de sa génération. Il incarne l'ambition, la créativité et l'aura mondiale qui définissent aujourd'hui EA SPORTS FC, et nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec lui.













Maintenant que le visage de cette nouvelle édition est connu, les regards se tournent inévitablement vers la manette. Si la présence de Kylian Mbappé sur l'édition Ultimate promet une campagne marketing de grande envergure, les joueurs attendent surtout de voir quelles seront les nouveautés sur le terrain virtuel. La patience est de mise, mais pour une très courte durée. Electronic Arts a en effet confirmé que la première bande-annonce dédiée au gameplay de FC 27 sera diffusée sur YouTube le jeudi 23 juillet à 18h00, heure française. L'occasion idéale de découvrir comment les prouesses du buteur madrilène ont été retranscrites manette en main.

Quant à sa sortie, elle devrait se faire fin septembre, sur PC, PS5 et Xbox Series.