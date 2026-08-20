FC 27 dévoile les meilleurs joueurs de L1, avec une grosse part de PSG

À environ un mois du grand lancement de FC 27, Electronic Arts vient de révéler les 27 (ou plutôt 28) meilleures notes pour la Ligue 1, qui sonne évidemment très PSG.

La Ligue 1 va faire son retour, tandis que FC 27 approche de sa sortie, prévue à la fin du mois de septembre. Pour l'occasion, EA Sports vient de révéler les 27, ou plutôt 28 meilleurs joueurs de notre cher championnat. Sans grande surprise, c'est le PSG qui domine assez largement le classement, alors que nous retrouvons que six clubs dans ce classement.

Les meilleures notes de L1 de FC 27

Ousmane Dembélé et Vitinha sont les deux joueurs les mieux notés avec un beau 90 de général, suivi par le trio Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Willian Pacho, signe de la domination du PSG. Il faut descendre jusqu'à la 14e place pour découvrir un joueur qui n'appartient pas au PSG, avec Tolisso et Thauvin, notés 82. Le RC Lens, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais placent tous les trois trois joueurs dans ce top 28, quand l'OM en place deux, et l'ASM et le LOSC un seul. Vous pouvez tout de suite découvrir la liste des 28 joueurs les mieux notés de FC 27.

90 - Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 90 - Vitinha - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 89 - Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 89 - Nuno Mendes - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 89 - Willian Pacho - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 88 - Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 88 - João Neves - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 87 - Marquinhos - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 86 - Fabián Ruiz - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 86 - Désiré Doué - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 85 - Bradley Barcola - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 83 - Matvey Safonov - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 83 - Warren Zaïre-Emery - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 82 - Florian Thauvin - RC Lens

- RC Lens 82 - Corentin Tolisso - Olympique Lyonnais

- Olympique Lyonnais 81 - Estéban Lepaul - Stade Rennais

- Stade Rennais 81 - Brice Samba - Stade Rennais

- Stade Rennais 81 - Adrien Thomasson - Stade Rennais

- Stade Rennais 81 - Lucas Hernández - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 81 - Moussa Niakhaté - Olympique Lyonnais

- Olympique Lyonnais 81 - Matthieu Udol - RC Lens

- RC Lens 81 - Denis Zakaria - AS Monaco

- AS Monaco 81 - Dominik Greif - Olympique Lyonnais

- Olympique Lyonnais 81 - Maghnes Akliouche - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 81 - Robin Risser - RC Lens

- RC Lens 80 - Benjamin André - LOSC

- LOSC 80 - Pierre-Emile Højbjerg - Olympique de Marseille

- Olympique de Marseille 80 - Amine Gouiri - Olympique de Marseille





Vous pouvez également retrouver la liste des 27 meilleures notes des joueurs et joueuses dans cet article, avec quelques surprises.

La sortie de FC 27 est prévue le 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.