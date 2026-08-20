FC 27 dévoile les meilleurs joueurs de L1, avec une grosse part de PSG
le 20 août 2026 à 17h44
La Ligue 1 va faire son retour, tandis que FC 27 approche de sa sortie, prévue à la fin du mois de septembre. Pour l'occasion, EA Sports vient de révéler les 27, ou plutôt 28 meilleurs joueurs de notre cher championnat. Sans grande surprise, c'est le PSG qui domine assez largement le classement, alors que nous retrouvons que six clubs dans ce classement.
Les meilleures notes de L1 de FC 27
Ousmane Dembélé et Vitinha sont les deux joueurs les mieux notés avec un beau 90 de général, suivi par le trio Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Willian Pacho, signe de la domination du PSG. Il faut descendre jusqu'à la 14e place pour découvrir un joueur qui n'appartient pas au PSG, avec Tolisso et Thauvin, notés 82. Le RC Lens, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais placent tous les trois trois joueurs dans ce top 28, quand l'OM en place deux, et l'ASM et le LOSC un seul. Vous pouvez tout de suite découvrir la liste des 28 joueurs les mieux notés de FC 27.
- 90 - Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain
- 90 - Vitinha - Paris Saint-Germain
- 89 - Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain
- 89 - Nuno Mendes - Paris Saint-Germain
- 89 - Willian Pacho - Paris Saint-Germain
- 88 - Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain
- 88 - João Neves - Paris Saint-Germain
- 87 - Marquinhos - Paris Saint-Germain
- 86 - Fabián Ruiz - Paris Saint-Germain
- 86 - Désiré Doué - Paris Saint-Germain
- 85 - Bradley Barcola - Paris Saint-Germain
- 83 - Matvey Safonov - Paris Saint-Germain
- 83 - Warren Zaïre-Emery - Paris Saint-Germain
- 82 - Florian Thauvin - RC Lens
- 82 - Corentin Tolisso - Olympique Lyonnais
- 81 - Estéban Lepaul - Stade Rennais
- 81 - Brice Samba - Stade Rennais
- 81 - Adrien Thomasson - Stade Rennais
- 81 - Lucas Hernández - Paris Saint-Germain
- 81 - Moussa Niakhaté - Olympique Lyonnais
- 81 - Matthieu Udol - RC Lens
- 81 - Denis Zakaria - AS Monaco
- 81 - Dominik Greif - Olympique Lyonnais
- 81 - Maghnes Akliouche - Paris Saint-Germain
- 81 - Robin Risser - RC Lens
- 80 - Benjamin André - LOSC
- 80 - Pierre-Emile Højbjerg - Olympique de Marseille
- 80 - Amine Gouiri - Olympique de Marseille
Vous pouvez également retrouver la liste des 27 meilleures notes des joueurs et joueuses dans cet article, avec quelques surprises.
La sortie de FC 27 est prévue le 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.
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