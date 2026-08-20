FC 27 dévoile les meilleurs joueurs de L1, avec une grosse part de PSG

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 août 2026 à 17h44
À environ un mois du grand lancement de FC 27, Electronic Arts vient de révéler les 27 (ou plutôt 28) meilleures notes pour la Ligue 1, qui sonne évidemment très PSG.
FC 27 dévoile les meilleurs joueurs de L1, avec une grosse part de PSG

La Ligue 1 va faire son retour, tandis que FC 27 approche de sa sortie, prévue à la fin du mois de septembre. Pour l'occasion, EA Sports vient de révéler les 27, ou plutôt 28 meilleurs joueurs de notre cher championnat. Sans grande surprise, c'est le PSG qui domine assez largement le classement, alors que nous retrouvons que six clubs dans ce classement.

Les meilleures notes de L1 de FC 27

Ousmane Dembélé et Vitinha sont les deux joueurs les mieux notés avec un beau 90 de général, suivi par le trio Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Willian Pacho, signe de la domination du PSG. Il faut descendre jusqu'à la 14e place pour découvrir un joueur qui n'appartient pas au PSG, avec Tolisso et Thauvin, notés 82. Le RC Lens, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais placent tous les trois trois joueurs dans ce top 28, quand l'OM en place deux, et l'ASM et le LOSC un seul. Vous pouvez tout de suite découvrir la liste des 28 joueurs les mieux notés de FC 27.

  • 90 - France Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain
  • 90 - Portugal Vitinha - Paris Saint-Germain
  • 89 - Géorgie Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain
  • 89 - Portugal Nuno Mendes - Paris Saint-Germain
  • 89 - Équateur Willian Pacho - Paris Saint-Germain
  • 88 - Maroc Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain
  • 88 - Portugal João Neves - Paris Saint-Germain
  • 87 - Brésil Marquinhos - Paris Saint-Germain
  • 86 - Espagne Fabián Ruiz - Paris Saint-Germain
  • 86 - France Désiré Doué - Paris Saint-Germain
  • 85 - France Bradley Barcola - Paris Saint-Germain
  • 83 - Russie Matvey Safonov - Paris Saint-Germain
  • 83 - France Warren Zaïre-Emery - Paris Saint-Germain
  • 82 - France Florian Thauvin - RC Lens
  • 82 - France Corentin Tolisso - Olympique Lyonnais
  • 81 - France Estéban Lepaul - Stade Rennais
  • 81 - Samba Brice Samba - Stade Rennais
  • 81 - France Adrien Thomasson - Stade Rennais
  • 81 - France Lucas Hernández - Paris Saint-Germain
  • 81 - Sénégal Moussa Niakhaté - Olympique Lyonnais
  • 81 - France Matthieu Udol - RC Lens
  • 81 - Suisse Denis Zakaria - AS Monaco
  • 81 - Slovaquie Dominik Greif - Olympique Lyonnais
  • 81 - France Maghnes Akliouche - Paris Saint-Germain
  • 81 - France Robin Risser - RC Lens
  • 80 - France Benjamin André - LOSC
  • 80 - Danemark Pierre-Emile Højbjerg - Olympique de Marseille
  • 80 - Danemark Amine Gouiri - Olympique de Marseille

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Vous pouvez également retrouver la liste des 27 meilleures notes des joueurs et joueuses dans cet article, avec quelques surprises.

La sortie de FC 27 est prévue le 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.

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