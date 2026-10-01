EA Sports (FC 27) prépare un jeu free-to-play

Electronic Arts prépare un nouveau projet d'envergure. Une offre d'emploi révèle que l'éditeur travaille sur un jeu de sport à gros budget, gratuit et orienté vers le service en direct. Une information qui peut soulever de nombreuses questions sur l'avenir du catalogue sportif de l'entreprise.

Le géant américain Electronic Arts n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. Fort du succès colossal de ses franchises annuelles historiques telles que FC, Madden NFL ou encore UFC, l'éditeur semble vouloir étendre son emprise sur le marché avec une toute nouvelle proposition. Une offre d'emploi publiée par l'entreprise permet de lever le voile sur un projet inédit, encore tenu secret, qui pourrait redéfinir une partie de sa stratégie éditoriale.

Un projet à gros budget axé sur la gratuité

C'est au sein du studio EA basé à Shanghai que se trame ce nouveau développement. L'entreprise est actuellement à la recherche d'un Client Engineer, et la description du poste regorge d'indices particulièrement intéressants. Le document mentionne explicitement la création d'un titre en ligne gratuit à gros budget, fonctionnant sous le modèle du jeu service pour la branche EA Sports.

Ce modèle économique, bien que parfois clivant compte tenu d'une monétisation agressive, reste une manne financière majeure pour l'industrie. Le candidat retenu aura pour mission principale de concevoir des fonctionnalités de haute qualité et d'assurer un suivi technique rigoureux pour ce titre non annoncé.











« Le candidat sera capable de fournir des estimations précises du temps nécessaire à la réalisation des tâches, de gérer efficacement son temps et de proposer des fonctionnalités de haute qualité ainsi qu'un support technique en direct pour un jeu en ligne gratuit de catégorie AAA », pouvons-nous lire dans la description de l'annonce, confirmant la volonté d'EA de s'investir sur le long terme.

Une orientation mobile ou une nouvelle licence majeure ?

Le studio de Shanghai possède un historique fortement lié aux productions mobiles, tout en collaborant régulièrement avec d'autres équipes mondiales sur des productions plus importantes comme Apex Legends ou Battlefield 2042. Si l'offre d'emploi indique que des connaissances en développement de jeux mobiles constituent un atout, il ne s'agit pas d'une exigence absolue. Cela laisse la porte ouverte à un jeu destiné aux consoles de salon et au PC, même si l'hypothèse d'une déclinaison mobile d'une franchise existante reste très forte.

Actuellement, EA China regroupe plusieurs entités clés, dont l'équipe en charge de FC Mobile. Ce nouveau projet pourrait donc prendre la forme d'une adaptation mobile très ambitieuse d'une série comme NHL, ou bien marquer l'arrivée d'une licence sportive totalement inédite, comme le basket, qu'EA a laissé de côté depuis de longues années. Le fait que le jeu soit qualifié de AAA indique que les ambitions dépassent la simple petite application d'appoint.

Dans tous les cas, Electronic Arts nous en dira plus en temps voulu, en nous révélant ce projet en bonne et due forme. Mais il faudra patienter encore quelques mois.

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Mais en attendant de découvrir plus d'informations sur ce nouveau jeu, rappelons que FC 27 est disponible depuis ce 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Vous pouvez l'obtenir tout en réalisant quelques belles économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :