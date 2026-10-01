FC 27 : Comment obtenir des Points FC moins chers ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 octobre 2026 à 12h02
Retrouvez comment acheter des Points FC moins cher pour FC 27, afin d'ouvrir des packs dans la simulation footballistique sans forcément dépenser trop d'argent.
FC 27 : Comment obtenir des Points FC moins chers ?

Ce 25 septembre 2026 est sorti le nouvel épisode de la licence EA SPORTS FC, anciennement connu sous le nom de FIFA. Comme toujours, un grand nombre d'utilisateurs s'est rué sur le mode Ultimate Team, qui est le plus populaire de la saga, dans le but de créer la meilleure équipe. Si une partie de la communauté joue sans dépenser d'argent, une autre n'hésite pas à mettre la main à la poche, pour acheter des Points FC (anciennement Points FIFA) et donc ouvrir encore plus de packs.

Comment avoir des Points FC pas chers sur PC, PS5 et Xbox pour FC 27 ?

packs-boutique

Ces Points FC peuvent très vite devenir onéreux, surtout vu la quantité de cartes que sort Electronic Arts chaque année. Toutefois, même si, encore une fois, ces achats ne vous garantissent en aucun cas d'avoir une meilleure équipe qu'un joueur qui ne dépense pas d'argent, il est possible de récupérer des Points FC moins chers grâce à notre partenaire Instant Gaming, sur FC 27.

Il est, de ce fait, possible de récupérer des Points FC sur PC, PS4, PS5, mais aussi les consoles Xbox, pour FC 27, tout en faisant quelques économies.

Actuellement, sur PC, il n'y a aucune offre vous permettant de faire des économies. Mais cela devrait arriver d'ici quelques semaines, tout au plus.

Sur Xbox, vous pouvez acheter les packs suivants :

  • 1050 Points FC8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
  • 2800 Points FC20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
  • 5900 Points FC39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
  • 12 000 Points FC77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
  • 18 500 Points FC116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.

Sur PlayStation 5, vous pouvez réapprovisionner votre compte grâce à des cartes PSN, vous permettant de faire quelques économies :

  • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
  • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
  • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
  • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Parfois, des Points FC peuvent aussi être en promotion sur Amazon. Mais faites bien attention à prendre ceux pour FC 27, et pas une version précédente.

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À quoi servent les Points FC ?

Ces derniers permettent aux joueurs d'acheter des packs de cartes sans dépenser les crédits qu'ils ont en réserve. De ce fait, leurs chances de récupérer une carte prisée, comme les cartes Icônes ou celles étant dans les packs temporairement lors d'événements spéciaux organisés sur FC 27, sont plus grandes parce qu'ils ouvrent plus de packs. Néanmoins, ouvrir des packs via les Points FC ne vous garantit aucunement de « packer » des bonnes cartes. Il ne faut donc pas forcément dépenser votre argent dans le jeu, d'autant plus qu'il est tout de même vendu 70 €.

FC 27 est disponible depuis ce 26 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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