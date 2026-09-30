FC 27 : TOTW 3 : Chawinga, Ødegaard et Ueda se distinguent

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 septembre 2026 à 19h14
À partir de ce 30 septembre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 3 dans FC 27 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.
FC 27 : TOTW 3 : Chawinga, Ødegaard et Ueda se distinguent

Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant sur FC 27 opte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la TOTW 3, suite à leur dernière performance avec leur club.

FC 27, la TOTW 3 (Équipe de la semaine)

Gardiens

  • 81 - Greece Konstantinos Tzolakis - G - Hull City

Défenseurs

  • 86 - Australie Ellie Carpenter - DD - Chelsea
  • 83 - Italie Michael Kayode - DD - Brentford
  • 80 - Congo Chancel Mbemba - DC - Al Diriyah
  • 80 - Autriche Phillipp Mwene - DG - 1. FSV Mainz 05

Milieux

  • 90 - Malawi Temwa Chawinga - MG - KC Current
  • 87 - Norvège Martin Ødegaard - MC - Arsenal
  • 86 - Croatie Luka Modrić - MC - Milano FC
  • 84 - Espagne Alejandro Baena - MG - Atlético de Madrid
  • 84 - Portugal João Félix Sequeira - MOC - Al Nassr
  • 82 - États-Unis Jaedyn Shaw - MG - NJ/NY Gotham
  • 80 - Cameroun Danny Namaso - MOC - AJ Auxerre
  • 80 - Espagne Sara Ortega Ruiz - MG - Athletic Club
  • 80 - États-Unis Sebastian Berhalter - MDC - Middlesbrough
  • 80 - Irlande du Nord Shea Charles - MC - Fulham

Attaquants

  • 87 - Suède Viktor Gyökeres - BU - Arsenal
  • 83 - Corée du Sud Heung Min Son - BU - LAFC
  • 82 - Suède Felicia Schröder - BU - Real Madrid
  • 80 - Japon Ayase Ueda - BU - LOSC Lille
  • 80 - Mexico Henry Martín - BU - América
  • 80 - Pays-Bas Mexx Meerdink - BU - AZ
  • 80 - États-Unis Milan Iloski - BU - Philadelphia
  • 80 - Suisse Zeki Amdouni - BU - Burnley

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La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir

Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week », plus connue sous le nom de TOTW, dans le célèbre mode Ultimate Team (FUT) du jeu vidéo EA Sports FC 27, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.

Qu'est-ce que la TOTW ?

La TOTW est une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week », qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.

Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?

Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :

  • Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.
  • Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.
  • Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.

Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?

La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la TOTW. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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