FC 27 : TOTW 3 : Chawinga, Ødegaard et Ueda se distinguent

À partir de ce 30 septembre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 3 dans FC 27 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.

Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant sur FC 27 opte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la TOTW 3, suite à leur dernière performance avec leur club.





FC 27, la TOTW 3 (Équipe de la semaine)

Gardiens

81 - Konstantinos Tzolakis - G - Hull City

Défenseurs

86 - Ellie Carpenter - DD - Chelsea

- DD - Chelsea 83 - Michael Kayode - DD - Brentford

- DD - Brentford 80 - Chancel Mbemba - DC - Al Diriyah

- DC - Al Diriyah 80 - Phillipp Mwene - DG - 1. FSV Mainz 05

Milieux

90 - Temwa Chawinga - MG - KC Current

- MG - KC Current 87 - Martin Ødegaard - MC - Arsenal

- MC - Arsenal 86 - Luka Modrić - MC - Milano FC

- MC - Milano FC 84 - Alejandro Baena - MG - Atlético de Madrid

- MG - Atlético de Madrid 84 - João Félix Sequeira - MOC - Al Nassr

- MOC - Al Nassr 82 - Jaedyn Shaw - MG - NJ/NY Gotham

- MG - NJ/NY Gotham 80 - Danny Namaso - MOC - AJ Auxerre

- MOC - AJ Auxerre 80 - Sara Ortega Ruiz - MG - Athletic Club

- MG - Athletic Club 80 - Sebastian Berhalter - MDC - Middlesbrough

- MDC - Middlesbrough 80 - Shea Charles - MC - Fulham

Attaquants

87 - Viktor Gyökeres - BU - Arsenal

- BU - Arsenal 83 - Heung Min Son - BU - LAFC

- BU - LAFC 82 - Felicia Schröder - BU - Real Madrid

- BU - Real Madrid 80 - Ayase Ueda - BU - LOSC Lille

- BU - LOSC Lille 80 - Henry Martín - BU - América

- BU - América 80 - Mexx Meerdink - BU - AZ

- BU - AZ 80 - Milan Iloski - BU - Philadelphia

- BU - Philadelphia 80 - Zeki Amdouni - BU - Burnley







La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir

Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week », plus connue sous le nom de TOTW, dans le célèbre mode Ultimate Team (FUT) du jeu vidéo EA Sports FC 27, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.





Qu'est-ce que la TOTW ?

La TOTW est une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week », qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.





Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?

Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :

Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.

: Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle. Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.

: Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés. Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.

Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?

La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la TOTW. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.



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