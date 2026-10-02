FC 27 : MàJ v1.0.3 du 2 octobre, le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 octobre 2026 à 15h04
Découvrez le patch notes de la nouvelle mise à jour de FC 27, qui vient corriger quelques soucis une semaine apr
FC 27 : MàJ v1.0.3 du 2 octobre, le patch notes

Disponible pour tout le monde depuis une semaine, FC 27 a pour le moment séduit les joueurs, bien qu'une meta commence à se mettre en place. Quoi qu'il en soit, les développeurs ne vont pas toucher au gameplay pour le moment, mais ils vont tout de même s'atteler à la corrections des divers soucis qui touchent l'expérience. Comme c'est le cas avec la mise à jour 1.0.3, publiée ce 2 octobre en fin de matinée, dont le patch notes est à retrouver ci-dessous.

Patch v1.0.3 de FC 27

Ultimate Team

Correction du problème suivant

  • Lors de l'accès aux défis Moments, un écran de chargement nécessitant un redémarrage du jeu pouvait se produire dans certaines situations.
  • Des femmes managers pouvaient apparaître de manière incorrecte dans les cinématographiques.
  • Les paramètres de match non intentionnels pouvaient être modifiés dans les Clashs d'équipes

The Grounds

Les modifications suivantes ont été apportées

  • Amélioration de la fiabilité du matchmaking dans The Grounds.

Correction des problèmes suivants

  • Certains Gestes techniques 5 étoiles ne pouvaient pas être utilisés dans certains modes de jeu.
  • Les athlètes dans le match improvisé Contrôle des buts pouvaient parfois rester coincés sur un mur.

Mode Carrière

Correction des problèmes suivants

  • Dans certains cas pendant une Carrière de manager, les athlètes pouvaient demander en secret un transfert sans envoyer de messages ou de plaintes préalables, même si leur moral était élevé

Général, audio et visuel

Les modifications suivantes ont été apportées

  • Mise à jour de thèmes de stades, de maillots et de textes.

Correction des problèmes suivants

  • Correction de différents problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.
  • Le transfert d'un athlète depuis le menu Transferts de club pouvait parfois entraîner un doublon.

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Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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