FC 27 : MàJ v1.0.3 du 2 octobre, le patch notes
le 02 octobre 2026 à 15h04
Disponible pour tout le monde depuis une semaine, FC 27 a pour le moment séduit les joueurs, bien qu'une meta commence à se mettre en place. Quoi qu'il en soit, les développeurs ne vont pas toucher au gameplay pour le moment, mais ils vont tout de même s'atteler à la corrections des divers soucis qui touchent l'expérience. Comme c'est le cas avec la mise à jour 1.0.3, publiée ce 2 octobre en fin de matinée, dont le patch notes est à retrouver ci-dessous.
Patch v1.0.3 de FC 27
Ultimate Team
Correction du problème suivant
- Lors de l'accès aux défis Moments, un écran de chargement nécessitant un redémarrage du jeu pouvait se produire dans certaines situations.
- Des femmes managers pouvaient apparaître de manière incorrecte dans les cinématographiques.
- Les paramètres de match non intentionnels pouvaient être modifiés dans les Clashs d'équipes
The Grounds
Les modifications suivantes ont été apportées
- Amélioration de la fiabilité du matchmaking dans The Grounds.
Correction des problèmes suivants
- Certains Gestes techniques 5 étoiles ne pouvaient pas être utilisés dans certains modes de jeu.
- Les athlètes dans le match improvisé Contrôle des buts pouvaient parfois rester coincés sur un mur.
Mode Carrière
Correction des problèmes suivants
- Dans certains cas pendant une Carrière de manager, les athlètes pouvaient demander en secret un transfert sans envoyer de messages ou de plaintes préalables, même si leur moral était élevé
Général, audio et visuel
Les modifications suivantes ont été apportées
- Mise à jour de thèmes de stades, de maillots et de textes.
Correction des problèmes suivants
- Correction de différents problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.
- Le transfert d'un athlète depuis le menu Transferts de club pouvait parfois entraîner un doublon.
Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
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