FC 27 dévoile les 27 meilleures notes des joueurs et joueuses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 août 2026 à 18h10
À un peu plus d'un mois du lancement de FC 27, Electronic Arts vient de révéler les 54 meilleures notes, avec quelques légers changements par rapport à l'an dernier.
FC 27 dévoile les 27 meilleures notes des joueurs et joueuses

Avec la sortie imminente de FC 27, à la fin du mois de septembre, les développeurs partagent de plus en plus d'informations. Et il est venu le moment de découvrir les 27 meilleurs joueurs et 27 meilleures joueuses. Quelques changements importants sont à noter pour cette nouvelle saison, et la surprise n'a pas été gâchée par les leaks. Nous retrouvons plusieurs joueurs français en top, notamment Michael Olise qui se paye un joli +4. En tête du classement l'an dernier, Mohamed Salah n'est pas présent dans le top 27, dominé par deux super stars, Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Meilleures notes de joueurs FC 27

Mais sans plus attendre, découvrez les 27 meilleures notes de FC 27, liste dans laquelle nous ne retrouvons pas Cristiano Ronaldo, alors que Lionel Messi y fait son retour, ce qui peut questionner certains joueurs.

  • 91 - France Kylian Mbappé - Real Madrid
  • 91 - Portugal Erling Haaland - Manchester City
  • 90 - Espagne Rodri - Manchester City
  • 90 - France Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain
  • 90 - Portugal Vitinha - Paris Saint-Germain
  • 90 - Portugal Harry Kane - FC Bayern München
  • 90 - France Michael Olise - FC Bayern München
  • 90 - Espagne Pedri - FC Barcelona
  • 90 - Espagne Lamine Yamal - FC Barcelona
  • 90 - Portugal Thibaut Courtois - Real Madrid
  • 90 - Portugal Jude Bellingham - Real Madrid
  • 89 - Portugal Gabriel - Arsenal
  • 89 - Portugal Gianluigi Donnarumma - Manchester City
  • 89 - Portugal Bruno Fernandes - Manchester United
  • 89 - Portugal Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain
  • 89 - Portugal Nuno Mendes - Paris Saint-Germain
  • 89 - Portugal Willian Pacho - Paris Saint-Germain
  • 89 - Portugal Lionel Messi - Inter Miami
  • 89 - Portugal Vinícius Júnior - Real Madrid
  • 88 - Portugal Jan Oblak - Atlético Madrid
  • 88 - Portugal Declan Rice - Arsenal
  • 88 - Portugal William Saliba - Arsenal
  • 88 - Portugal Virgil van Dijk - Liverpool
  • 88 - Portugal Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain
  • 88 - Portugal João Neves - Paris Saint-Germain
  • 88 - Portugal Joshua Kimmich - FC Bayern München
  • 88 - Portugal Luis Díaz - FC Bayern München

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Meilleures notes de joueuses FC 27

Pour ce qui est des femmes, les meilleures notes ont également été partagées, sans trop de chamboulement par rapport à la saison passée.

  • 91 - Espagne Alexia Putellas - London City Lionesses
  • 90 - Espagne Aitana Bonmatí - FC Barcelona
  • 90 - Jamaïque Khadija Shaw - Manchester City
  • 89 - Norvège Caroline Graham Hansen - FC Barcelona
  • 89 - Espagne Mariona - Arsenal
  • 89 - Pologne Ewa Pajor - FC Barcelona
  • 89 - Espagne Claudia Pina - FC Barcelona
  • 89 - Malawi Temwa Chawinga - Kansas City Current
  • 88 - Espagne Mapi León - London City Lionesses
  • 88 - Espagne Patri Guijarro - FC Barcelona
  • 88 - Japon Yui Hasegawa - Manchester City
  • 88 - Allemagne Klara Bühl - FC Bayern München
  • 88 - Angleterre Alessia Russo - Arsenal
  • 88 - États-Unis Sophia Wilson - Portland Thorns FC
  • 88 - Haïti Melchie Dumornay - OL Lyonnes
  • 88 - Zambie Barbra Banda - Orlando Pride
  • 87 - Brésil Debinha - Kansas City Current
  • 87 - Espagne Irene Paredes - FC Barcelona
  • 87 - France Kadidiatou Diani - London City Lionesses
  • 87 - États-Unis Rose Lavelle - Gotham FC
  • 87 - France Sakina Karchaoui - Paris Saint-Germain
  • 87 - Pays-Bas Vivianne Miedema - Manchester City
  • 87 - Espagne Ona Batlle - Arsenal
  • 87 - Angleterre Lauren Hemp - Manchester City
  • 87 - Allemagne Ann-Katrin Berger - Gotham FC
  • 87 - Danemark Pernille Harder - FC Bayern München
  • 87 - Angleterre Hannah Hampton - Chelsea

La sortie de FC 27 est prévue le 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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