FC 27 dévoile les 27 meilleures notes des joueurs et joueuses

À un peu plus d'un mois du lancement de FC 27, Electronic Arts vient de révéler les 54 meilleures notes, avec quelques légers changements par rapport à l'an dernier.

Avec la sortie imminente de FC 27, à la fin du mois de septembre, les développeurs partagent de plus en plus d'informations. Et il est venu le moment de découvrir les 27 meilleurs joueurs et 27 meilleures joueuses. Quelques changements importants sont à noter pour cette nouvelle saison, et la surprise n'a pas été gâchée par les leaks. Nous retrouvons plusieurs joueurs français en top, notamment Michael Olise qui se paye un joli +4. En tête du classement l'an dernier, Mohamed Salah n'est pas présent dans le top 27, dominé par deux super stars, Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Meilleures notes de joueurs FC 27

Mais sans plus attendre, découvrez les 27 meilleures notes de FC 27, liste dans laquelle nous ne retrouvons pas Cristiano Ronaldo, alors que Lionel Messi y fait son retour, ce qui peut questionner certains joueurs.

91 - Kylian Mbappé - Real Madrid

- Real Madrid 91 - Erling Haaland - Manchester City

- Manchester City 90 - Rodri - Manchester City

- Manchester City 90 - Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 90 - Vitinha - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 90 - Harry Kane - FC Bayern München

- FC Bayern München 90 - Michael Olise - FC Bayern München

- FC Bayern München 90 - Pedri - FC Barcelona

- FC Barcelona 90 - Lamine Yamal - FC Barcelona

- FC Barcelona 90 - Thibaut Courtois - Real Madrid

- Real Madrid 90 - Jude Bellingham - Real Madrid

- Real Madrid 89 - Gabriel - Arsenal

- Arsenal 89 - Gianluigi Donnarumma - Manchester City

- Manchester City 89 - Bruno Fernandes - Manchester United

- Manchester United 89 - Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 89 - Nuno Mendes - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 89 - Willian Pacho - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 89 - Lionel Messi - Inter Miami

- Inter Miami 89 - Vinícius Júnior - Real Madrid

- Real Madrid 88 - Jan Oblak - Atlético Madrid

- Atlético Madrid 88 - Declan Rice - Arsenal

- Arsenal 88 - William Saliba - Arsenal

- Arsenal 88 - Virgil van Dijk - Liverpool

- Liverpool 88 - Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 88 - João Neves - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 88 - Joshua Kimmich - FC Bayern München

- FC Bayern München 88 - Luis Díaz - FC Bayern München







Meilleures notes de joueuses FC 27

Pour ce qui est des femmes, les meilleures notes ont également été partagées, sans trop de chamboulement par rapport à la saison passée.

91 - Alexia Putellas - London City Lionesses

- London City Lionesses 90 - Aitana Bonmatí - FC Barcelona

- FC Barcelona 90 - Khadija Shaw - Manchester City

- Manchester City 89 - Caroline Graham Hansen - FC Barcelona

- FC Barcelona 89 - Mariona - Arsenal

- Arsenal 89 - Ewa Pajor - FC Barcelona

- FC Barcelona 89 - Claudia Pina - FC Barcelona

- FC Barcelona 89 - Temwa Chawinga - Kansas City Current

- Kansas City Current 88 - Mapi León - London City Lionesses

- London City Lionesses 88 - Patri Guijarro - FC Barcelona

- FC Barcelona 88 - Yui Hasegawa - Manchester City

- Manchester City 88 - Klara Bühl - FC Bayern München

- FC Bayern München 88 - Alessia Russo - Arsenal

- Arsenal 88 - Sophia Wilson - Portland Thorns FC

- Portland Thorns FC 88 - Melchie Dumornay - OL Lyonnes

- OL Lyonnes 88 - Barbra Banda - Orlando Pride

- Orlando Pride 87 - Debinha - Kansas City Current

- Kansas City Current 87 - Irene Paredes - FC Barcelona

- FC Barcelona 87 - Kadidiatou Diani - London City Lionesses

- London City Lionesses 87 - Rose Lavelle - Gotham FC

- Gotham FC 87 - Sakina Karchaoui - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 87 - Vivianne Miedema - Manchester City

- Manchester City 87 - Ona Batlle - Arsenal

- Arsenal 87 - Lauren Hemp - Manchester City

- Manchester City 87 - Ann-Katrin Berger - Gotham FC

- Gotham FC 87 - Pernille Harder - FC Bayern München

- FC Bayern München 87 - Hannah Hampton - Chelsea

La sortie de FC 27 est prévue le 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.