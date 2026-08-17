FC 27 dévoile les 27 meilleures notes des joueurs et joueuses
le 17 août 2026 à 18h10
Avec la sortie imminente de FC 27, à la fin du mois de septembre, les développeurs partagent de plus en plus d'informations. Et il est venu le moment de découvrir les 27 meilleurs joueurs et 27 meilleures joueuses. Quelques changements importants sont à noter pour cette nouvelle saison, et la surprise n'a pas été gâchée par les leaks. Nous retrouvons plusieurs joueurs français en top, notamment Michael Olise qui se paye un joli +4. En tête du classement l'an dernier, Mohamed Salah n'est pas présent dans le top 27, dominé par deux super stars, Kylian Mbappé et Erling Haaland.
Meilleures notes de joueurs FC 27
Mais sans plus attendre, découvrez les 27 meilleures notes de FC 27, liste dans laquelle nous ne retrouvons pas Cristiano Ronaldo, alors que Lionel Messi y fait son retour, ce qui peut questionner certains joueurs.
- 91 - Kylian Mbappé - Real Madrid
- 91 - Erling Haaland - Manchester City
- 90 - Rodri - Manchester City
- 90 - Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain
- 90 - Vitinha - Paris Saint-Germain
- 90 - Harry Kane - FC Bayern München
- 90 - Michael Olise - FC Bayern München
- 90 - Pedri - FC Barcelona
- 90 - Lamine Yamal - FC Barcelona
- 90 - Thibaut Courtois - Real Madrid
- 90 - Jude Bellingham - Real Madrid
- 89 - Gabriel - Arsenal
- 89 - Gianluigi Donnarumma - Manchester City
- 89 - Bruno Fernandes - Manchester United
- 89 - Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain
- 89 - Nuno Mendes - Paris Saint-Germain
- 89 - Willian Pacho - Paris Saint-Germain
- 89 - Lionel Messi - Inter Miami
- 89 - Vinícius Júnior - Real Madrid
- 88 - Jan Oblak - Atlético Madrid
- 88 - Declan Rice - Arsenal
- 88 - William Saliba - Arsenal
- 88 - Virgil van Dijk - Liverpool
- 88 - Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain
- 88 - João Neves - Paris Saint-Germain
- 88 - Joshua Kimmich - FC Bayern München
- 88 - Luis Díaz - FC Bayern München
Meilleures notes de joueuses FC 27
Pour ce qui est des femmes, les meilleures notes ont également été partagées, sans trop de chamboulement par rapport à la saison passée.
- 91 - Alexia Putellas - London City Lionesses
- 90 - Aitana Bonmatí - FC Barcelona
- 90 - Khadija Shaw - Manchester City
- 89 - Caroline Graham Hansen - FC Barcelona
- 89 - Mariona - Arsenal
- 89 - Ewa Pajor - FC Barcelona
- 89 - Claudia Pina - FC Barcelona
- 89 - Temwa Chawinga - Kansas City Current
- 88 - Mapi León - London City Lionesses
- 88 - Patri Guijarro - FC Barcelona
- 88 - Yui Hasegawa - Manchester City
- 88 - Klara Bühl - FC Bayern München
- 88 - Alessia Russo - Arsenal
- 88 - Sophia Wilson - Portland Thorns FC
- 88 - Melchie Dumornay - OL Lyonnes
- 88 - Barbra Banda - Orlando Pride
- 87 - Debinha - Kansas City Current
- 87 - Irene Paredes - FC Barcelona
- 87 - Kadidiatou Diani - London City Lionesses
- 87 - Rose Lavelle - Gotham FC
- 87 - Sakina Karchaoui - Paris Saint-Germain
- 87 - Vivianne Miedema - Manchester City
- 87 - Ona Batlle - Arsenal
- 87 - Lauren Hemp - Manchester City
- 87 - Ann-Katrin Berger - Gotham FC
- 87 - Pernille Harder - FC Bayern München
- 87 - Hannah Hampton - Chelsea
La sortie de FC 27 est prévue le 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.
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