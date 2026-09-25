FC 27 : Les joueurs Destin Glorieux sont disponibles

Les nouvelles cartes de FC 27, Destin Glorieux (Destined for Glory), viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.

Destin Glorieux sur FC 27, qu'est-ce que c'est ?

Comme chaque année, EA Sports propose aux nombreux joueurs de FC 27 des cartes spéciales au fil de l'année, par le biais de promotions connues, ou inédites. C'est cette deuxième option qui nous concerne ici pour la lancement mondial de FC 27, avec Destined for Glory, francisé en Destin Glorieux, dans le but de célébrer des joueurs qui ont déjà briller, et qui vont continuer encore à le faire pendant quelques années.

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Destin Glorieux de FC 27, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.

Les cartes Pierres Angulaires FC 27

Team 1

Défenseurs

89 - Nuno Mendes - DG - Paris SG

- DG - Paris SG 86 - Ezri Konsa - DC - Arsenal

- DC - Arsenal 85 - Andrei Rațiu - DD - Rayo Vallecano

- DD - Rayo Vallecano 85 - Saud Abdulhamid - DD - RC Lens

- DD - RC Lens 85 - Yann Aurel Bisseck - DC - Lombardia FC

Milieux

88 - Pernille Harder - MOC - FC Bayern München

- MOC - FC Bayern München 87 - Morgan Rogers - MOC - Chelsea

- MOC - Chelsea 86 - Kika Nazareth - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 86 - Orkun Kökçü - MC - Beşiktaş

- MC - Beşiktaş 85 - Joey Veerman - MC - Borussia Dortmund

- MC - Borussia Dortmund 85 - Mikel Jauregizar - MC - Athletic Club

Attaquants

91 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid

- BU - Real Madrid 88 - Alexander Isak - BU - Liverpool

- BU - Liverpool 87 - Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart

- BU - VfB Stuttgart 86 - Pierre-Emerick Aubameyang - BU - RC Deportivo





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