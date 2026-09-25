FC 27 : Les joueurs Destin Glorieux sont disponibles
le 25 septembre 2026 à 19h16
Destin Glorieux sur FC 27, qu'est-ce que c'est ?
Comme chaque année, EA Sports propose aux nombreux joueurs de FC 27 des cartes spéciales au fil de l'année, par le biais de promotions connues, ou inédites. C'est cette deuxième option qui nous concerne ici pour la lancement mondial de FC 27, avec Destined for Glory, francisé en Destin Glorieux, dans le but de célébrer des joueurs qui ont déjà briller, et qui vont continuer encore à le faire pendant quelques années.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Destin Glorieux de FC 27, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.
Les cartes Pierres Angulaires FC 27
Team 1
Défenseurs
- 89 - Nuno Mendes - DG - Paris SG
- 86 - Ezri Konsa - DC - Arsenal
- 85 - Andrei Rațiu - DD - Rayo Vallecano
- 85 - Saud Abdulhamid - DD - RC Lens
- 85 - Yann Aurel Bisseck - DC - Lombardia FC
Milieux
- 88 - Pernille Harder - MOC - FC Bayern München
- 87 - Morgan Rogers - MOC - Chelsea
- 86 - Kika Nazareth - MC - FC Barcelona
- 86 - Orkun Kökçü - MC - Beşiktaş
- 85 - Joey Veerman - MC - Borussia Dortmund
- 85 - Mikel Jauregizar - MC - Athletic Club
Attaquants
- 91 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
- 88 - Alexander Isak - BU - Liverpool
- 87 - Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart
- 86 - Pierre-Emerick Aubameyang - BU - RC Deportivo
Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
- PS4 & PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 81,39 € au lieu de 100 €, soit 19 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 118,09 € au lieu de 150 €, soit 21 % de réduction.
commentaire (0)