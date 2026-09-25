FC 27 : Les joueurs Destin Glorieux sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2026 à 19h16
Les nouvelles cartes de FC 27, Destin Glorieux (Destined for Glory), viennent d'être dévoilées par EA Sports, mettant à l'honneur de nombreux joueurs, ayant tous une note boostée.
FC 27 : Les joueurs Destin Glorieux sont disponibles

Destin Glorieux sur FC 27, qu'est-ce que c'est ?

Comme chaque année, EA Sports propose aux nombreux joueurs de FC 27 des cartes spéciales au fil de l'année, par le biais de promotions connues, ou inédites. C'est cette deuxième option qui nous concerne ici pour la lancement mondial de FC 27, avec Destined for Glory, francisé en Destin Glorieux, dans le but de célébrer des joueurs qui ont déjà briller, et qui vont continuer encore à le faire pendant quelques années.

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Destin Glorieux de FC 27, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.

Les cartes Pierres Angulaires FC 27

Team 1

Défenseurs

  • 89 - Portugal Nuno Mendes - DG - Paris SG
  • 86 - Angleterre Ezri Konsa - DC - Arsenal
  • 85 - Roumanie Andrei Rațiu - DD - Rayo Vallecano
  • 85 - Saudi Arabia Saud Abdulhamid - DD - RC Lens
  • 85 - Allemagne Yann Aurel Bisseck - DC - Lombardia FC

Milieux

  • 88 - Danemark Pernille Harder - MOC - FC Bayern München
  • 87 - Angleterre Morgan Rogers - MOC - Chelsea
  • 86 - Portugal Kika Nazareth - MC - FC Barcelona
  • 86 - Turquie Orkun Kökçü - MC - Beşiktaş
  • 85 - Pays-Bas Joey Veerman - MC - Borussia Dortmund
  • 85 - Espagne Mikel Jauregizar - MC - Athletic Club

Attaquants

  • 91 - France Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
  • 88 - Suède Alexander Isak - BU - Liverpool
  • 87 - Allemagne Deniz Undav - BU - VfB Stuttgart
  • 86 - Gabon Pierre-Emerick Aubameyang - BU - RC Deportivo

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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :

  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 81,39 € au lieu de 100 €, soit 19 % de réduction.
    • 18 500 Points FC118,09 € au lieu de 150 €, soit 21 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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