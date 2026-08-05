FC 27 : Découvrez l'animation lors de l'ouverture d'un pack

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2026 à 17h31
Sans surprise, l'animation lors de l'ouverture d'un pack va changer pour FC 27. Et pas sûr que celle-ci plaise aux joueurs.
FC 27 : Découvrez l'animation lors de l'ouverture d'un pack

Outre les matchs, que ce soit en Division Rivals ou FUT Champions, l'une des activités de prédilection des joueurs reste l'ouverture des packs. Ces derniers donnent la possibilité d'obtenir de nouveaux joueurs pour son équipe, en espérant mettre la main sur une pépite, même si les chances de récupérer une carte plutôt puissante sont assez rares. Et chaque année, EA Sports travaille sur une nouvelle cinématique lors de l'ouverture de ces packs, et celle de FC 27 vient d'être révélée sur les réseaux sociaux.

Cinématique d'ouverture des packs de FC 27

Lors de cette ouverture, les joueurs ont la possibilité d'assister à une animation qui fait monter petit à petit la pression, avec la révélation du joueur ayant la meilleure note dans le pack. Chaque année, EA apporte quelques changements. Si l'an dernier nous avions le droit à une innovation avec le joueur ou la joueuse qui arrive d'un couloir, place à la technologie cette année.

En ouvrant un pack dans FC 27, les joueurs découvriront comme toujours le poste, grâce à de LEDs (ou des mini drones ?), avant de laisser place au pays par le biais d'un panneau digital. Après un long moment, le club s'affichera, avant de révéler quel est le joueur star du pack en découvrant la carte et ses statistiques

Au total, entre le début de la cinématique et l'affichage du nom du joueur, l'animation dure 25 secondes cette année, un temps relativement long, d'autant plus qu'ouvrir des packs est l'une des plus grandes activités. Nul doute que les joueurs la passeront, à moins qu'EA ne l'accélère. 

Pour le moment, le studio n'a pas encore révélé si la double animation fera son retour. Nous en saurons plus à mesure que la sortie approche.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En attendant, vous pouvez retrouver un article qui vous révèle les nouveautés pour chacun des modes phares de FC 27 :

Tout ceci sera disponible dès le 25 septembre prochain, date de sortie de FC 27. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

FC 27 présente The Grounds, son nouveau mode de jeu
FC 27 04 août 2026

FC 27 présente The Grounds, son nouveau mode de jeu

FC 27 frappe fort avec The Grounds, un gigantesque hub social accueillant jusqu'à cent joueurs. Entre matchs de rue, mini-jeux loufoques et retour de figures emblématiques, ce nouveau monde ouvert promet de bouleverser l'expérience multijoueur. Découvrez toutes les nouveautés de ce mode très attendu.
Les menus de FC 27 font déjà polémique avant même la sortie, mais EA va se « pencher sur le sujet »
FC 27 04 août 2026

Les menus de FC 27 font déjà polémique avant même la sortie, mais EA va se « pencher sur le sujet »

Alors que FC 27 n'est pas encore disponible, la grogne monte au sein de la communauté. Loin des débats sur le gameplay, ce sont les menus du jeu, jugés trop sombres, qui cristallisent les critiques. Un développeur a finalement pris la parole pour rassurer les joueurs.
FC 27 : Un ancien développeur qualifie le monde ouvert de « pire projet » de sa carrière
FC 27 03 août 2026

FC 27 : Un ancien développeur qualifie le monde ouvert de « pire projet » de sa carrière

Le nouveau mode The Grounds de FC 27 fait déjà couler beaucoup d'encre. Alors que la communauté oscille entre curiosité et scepticisme, un ancien développeur du jeu sort du silence pour dénoncer ce qu'il qualifie de pire projet de toute sa carrière.

commentaire (0)