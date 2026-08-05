FC 27 : Découvrez l'animation lors de l'ouverture d'un pack

Sans surprise, l'animation lors de l'ouverture d'un pack va changer pour FC 27. Et pas sûr que celle-ci plaise aux joueurs.

Outre les matchs, que ce soit en Division Rivals ou FUT Champions, l'une des activités de prédilection des joueurs reste l'ouverture des packs. Ces derniers donnent la possibilité d'obtenir de nouveaux joueurs pour son équipe, en espérant mettre la main sur une pépite, même si les chances de récupérer une carte plutôt puissante sont assez rares. Et chaque année, EA Sports travaille sur une nouvelle cinématique lors de l'ouverture de ces packs, et celle de FC 27 vient d'être révélée sur les réseaux sociaux.

Cinématique d'ouverture des packs de FC 27

Lors de cette ouverture, les joueurs ont la possibilité d'assister à une animation qui fait monter petit à petit la pression, avec la révélation du joueur ayant la meilleure note dans le pack. Chaque année, EA apporte quelques changements. Si l'an dernier nous avions le droit à une innovation avec le joueur ou la joueuse qui arrive d'un couloir, place à la technologie cette année.

En ouvrant un pack dans FC 27, les joueurs découvriront comme toujours le poste, grâce à de LEDs (ou des mini drones ?), avant de laisser place au pays par le biais d'un panneau digital. Après un long moment, le club s'affichera, avant de révéler quel est le joueur star du pack en découvrant la carte et ses statistiques.

🤩 EA FC27 dévoile la nouvelle animation d'ouverture des packs !



On en pense quoi ? pic.twitter.com/VxQvvHj40X — GAMEWAVE (@GAMEWAVE) August 5, 2026

Au total, entre le début de la cinématique et l'affichage du nom du joueur, l'animation dure 25 secondes cette année, un temps relativement long, d'autant plus qu'ouvrir des packs est l'une des plus grandes activités. Nul doute que les joueurs la passeront, à moins qu'EA ne l'accélère.

Pour le moment, le studio n'a pas encore révélé si la double animation fera son retour. Nous en saurons plus à mesure que la sortie approche.











En attendant, vous pouvez retrouver un article qui vous révèle les nouveautés pour chacun des modes phares de FC 27 :

Tout ceci sera disponible dès le 25 septembre prochain, date de sortie de FC 27. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.