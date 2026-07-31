FC 27 métamorphose son mode Carrière avec une refonte historique et très attendue

EA Sports dévoile les nouveautés du mode Carrière de FC 27. Avec un marché des transferts repensé, l'introduction de la note globale dynamique et des scénarios créés par la communauté, la simulation de football promet une immersion inédite. Découvrez les changements majeurs qui vous attendent sur le banc de touche.

L'équipe de développement d'EA Sports a levé le voile sur les évolutions majeures du mode Carrière de FC 27, un mode très populaire au sein de la communauté. Que vous soyez un adepte de la gestion de club ou que vous préfériez incarner un joueur sur le terrain, cette nouvelle édition promet une profondeur inédite. L'objectif est de se rapprocher toujours plus de la réalité du football moderne.

Une refonte historique du marché des transferts

Dites adieu aux transferts bouclés en un seul clic. EA Sports annonce l'une des plus grandes mises à jour de l'histoire de la franchise concernant le marché des transferts. En partenariat avec TransferRoom, la plateforme utilisée par les vrais clubs professionnels, le jeu propose désormais des valeurs marchandes évolutives et bien plus fidèles à la réalité, à l'instar de la saga Football Manager qui l'a également intégré à son jeu il y a quelques années.





Les négociations se déroulent dorénavant sur la durée. Il faudra d'abord prendre la température auprès du club vendeur avant d'entamer des discussions parallèles avec l'équipe et le joueur. Ce système ouvre la porte à des rebondissements imprévisibles, comme des surenchères de dernière minute ou des tentatives de détournement par des clubs rivaux.

L'interface en trois dimensions cède sa place à une vue en deux dimensions plus interactive, facilitant la gestion des clauses complexes, des paiements échelonnés et des accords de rachat.

La note globale devient dynamique

C'est sans doute le changement qui aura le plus d'impact sur le terrain. La note globale d'un joueur n'est plus une statistique figée. Avec le système de note globale dynamique, les performances fluctuent tout au long de la saison en fonction de la forme, du moral et de la condition physique.

Un joueur en pleine forme pourra dépasser son niveau habituel, tandis qu'une série difficile ou une blessure fera chuter sa note.

La gestion de la condition physique devient cruciale. Aligner un joueur fatigué ou légèrement blessé l'expose à un risque de rechute grave. Les entraîneurs devront faire des choix difficiles entre préserver leur star pour un match décisif ou la faire jouer au risque de la perdre pour plusieurs mois. De plus, six profils de croissance différents ont été intégrés pour refléter les véritables trajectoires de carrière, certains joueurs explosant très jeunes tandis que d'autres atteindront leur apogée plus tardivement.





Défis communautaires et rivalités exacerbées

FC 27 innove également avec les défis « Manager Live Creator ». Pour la première fois, les joueurs pourront concevoir, publier et partager leurs propres scénarios de carrière via un portail web dédié. Que ce soit pour sauver un club de la relégation ou remporter un grand championnat avec un effectif réduit, la communauté aura le pouvoir de créer ses propres histoires. Une amélioration des carrières avec scénario déjà proposées, mais qui pouvaient très vite devenir redondantes.

Du côté de la Carrière Joueur, un nouveau système de rivalités fait son apparition. Vos performances sur le terrain détermineront un rival direct au sein du championnat. Les objectifs personnels se transformeront en duels à distance, alimentés par les réactions des supporters sur les réseaux sociaux virtuels.

Des nouveautés qui devraient faire plaisir aux joueurs, et relancer l'intérêt du mode Carrière, qui avait pu s'essouffler ces dernières années. N'hésitez pas à nous dire, par l'intermédiaire des commentaires, ce que vous pensez de ces changements.

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Rendez-vous le 25 septembre pour la sortie de FC 27 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series, Nintendo Switch 1 et 2. Les autres modes de jeu seront eux aussi présentés ces prochains jours. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.