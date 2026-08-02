FC 27 : Ultimate Team fait le point sur les grosses nouveautés

FC 27 s'apprête à bouleverser le mode Ultimate Team. Entre l'arrivée d'une galerie permanente pour conserver l'histoire de votre club, la refonte des défis de création d'équipes et un équilibrage repensé des cartes, découvrez toutes les nouveautés de la saison.

Le mode phare de la sage EA SPORTS FC promet d'offrir aux joueurs une refonte majeure avec des changements attendus, et d'autres moins. Les développeurs ont écouté la communauté pour proposer une expérience plus fluide, récompensant l'investissement sur le long terme tout en simplifiant certaines mécaniques historiques. Voici ce qu'il ne fallait pas louper de la présentation du mode Ultimate Team de FC 27.

La Galerie FUT, un musée virtuel pour votre club

La grande nouveauté de cette édition est sans conteste la Galerie FUT. Ce système permet d'immortaliser les joueurs qui ont marqué l'histoire de votre club. Même si vous vendez une carte ou l'utilisez dans un défi de création d'équipes, elle restera enregistrée dans votre collection. En complétant des ensembles thématiques, vous ferez monter le niveau de votre Galerie pour débloquer des récompenses cosmétiques et des jetons exclusifs.

Cette galerie prendra vie dans un tout nouvel espace en trois dimensions. De plus, EA Sports introduit les cartes holographiques. Ces versions ultra-rares des objets spéciaux bénéficieront d'effets visuels somptueux et rapporteront davantage de points dans vos collections. Mais auront les mêmes statistiques que la version non holographiques sur le terrain, soyez rassuré.

Une refonte totale des DCE et de la rareté

Fini la distinction entre cartes communes et rares pour les éléments de base. Désormais, les cartes seront simplement classées en Bronze, Argent ou Or. Cette simplification s'accompagne d'une véritable révolution pour les Défis de Création d'Équipes, mais aussi pour l'achat-revente, puisque l'une des techniques en début de saison était d'acheter des cartes or non-rare et de les revendre plus cher.

Les DCE seront encore plus simplifiés que les saisons précédentes. Si le casse-tête du collectif ou du placement exact des joueurs est abandonné depuis longtemps, il sera maintenant possible de soumettre des doublons et de valider un défi en plusieurs fois. Idéal pour gagner du temps.

Des évolutions mieux pensées et un gameplay ajusté

Les Évolutions gagnent en profondeur grâce aux parcours multiples. Vous pourrez désormais choisir entre différentes branches d'amélioration pour un même joueur, privilégiant par exemple la défense ou le dribble. La fonctionnalité d'aperçu permettra également d'anticiper les futures évolutions possibles avant de s'engager.

Sur le terrain, le rythme des améliorations sera ralenti. EA Sports souhaite réduire l'écart de niveau entre les cartes de début et de fin de saison. Le nombre maximum de Styles de jeu+ passera de cinq à trois, et le calendrier comptera moins de semaines de promotions intensives. L'objectif est de permettre aux joueurs de profiter plus longtemps de leur équipe sans se sentir dépassés par la course à la puissance.





Le retour en force du jeu en solo

Les amateurs de jeu hors ligne ne sont pas en reste. FC 27 introduit de nouveaux événements en direct dédiés au mode solo. Les joueurs pourront affronter des équipes contrôlées par l'intelligence artificielle lors de tournois thématiques. La difficulté pourra être ajustée ou évoluer progressivement au fil des tours, offrant une alternative solide aux modes compétitifs en ligne tout en garantissant des récompenses attractives.

Des récompenses plus immédiates

Enfin, le système de récompenses subit une refonte bienvenue. Plutôt que d'attendre les récompenses hebdomadaires, les joueurs recevront davantage de pièces et de points de saison directement à la fin de chaque match. Une approche qui favorise la liberté et récompense le temps de jeu réel, quel que soit le mode choisi.

Rendez-vous le 25 septembre pour la sortie de FC 27 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series, Nintendo Switch 1 et 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.