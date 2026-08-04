FC 27 présente The Grounds, son nouveau mode de jeu

FC 27 frappe fort avec The Grounds, un gigantesque hub social accueillant jusqu'à cent joueurs. Entre matchs de rue, mini-jeux loufoques et retour de figures emblématiques, ce nouveau monde ouvert promet de bouleverser l'expérience multijoueur. Découvrez toutes les nouveautés de ce mode très attendu.

Le monde de votre club s'agrandit considérablement. Avec l'introduction de The Grounds, FC 27 propose une expérience sociale inédite réunissant jusqu'à cent joueurs dans un vaste terrain de jeu partagé. Conçu autour d'une terrasse centrale et de trois quartiers distincts inspirés des cultures footballistiques mondiales, ce mode redéfinit l'interaction communautaire sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. C'est une véritable révolution pour les amateurs de ballon rond virtuel qui cherchent à prolonger l'expérience au-delà des simples matchs de championnat. Bien qu'il pourrait très vite devenir redondant, voire inutile.

Un monde ouvert divisé en trois quartiers uniques

La Terrasse sert de point de repère et de départ à chaque session. Elle relie trois zones aux identités visuelles et culturelles très marquées, offrant une diversité visuelle bienvenue. Montclair capture l'énergie du football urbain français avec ses terrains en cage et son ambiance métropolitaine. Zeiza célèbre l'esprit argentin du Potrero, mêlant avec brio les architectures européenne et latine. Enfin, Parkside rend un vibrant hommage à l'héritage ouvrier du football britannique, avec ses bâtiments en briques et ses décorations festives.

Ces environnements ne sont absolument pas figés. Les développeurs de chez Electronic Arts promettent une évolution constante tout au long de l'année au fil des saisons et des campagnes, modifiant l'atmosphère, les récompenses et les activités disponibles pour éviter toute lassitude.

Le retour des mentors et du célèbre Alex Hunter

Pour guider les joueurs dans cet univers foisonnant, des figures de renom font leur apparition en tant que mentors, chacun apportant son expertise. Kylian Mbappé supervise les activités sur petits terrains en mettant l'accent sur l'agilité, Chloe Kelly gère le football de base axé sur la créativité, et Paulo Dybala se concentre sur l'identité de club et le travail d'équipe.

Le retour d'Alex Hunter comme bras droit est un clin d'œil fantastique à l'histoire de la franchise et ravira les fans de la première heure.

Le héros emblématique du mode L'Aventure est en effet de la partie pour accompagner votre progression, de jeune espoir à champion confirmé, ajoutant une touche narrative très appréciable à ce vaste hub multijoueur. Les joueurs regretteront néanmoins l'absence de ce mode, qui était pourtant très populaire à l'époque.

Des mini-jeux délirants pour varier les plaisirs

Si les traditionnels matchs en stade et les affrontements sur petits terrains sont bien présents, The Grounds innove avec les Kickabouts. Ces activités mélangent le football avec d'autres disciplines pour des résultats particulièrement surprenants et rafraîchissants.

Le Bucket Ball transforme le terrain en un match de basket où il faut marquer dans des cerceaux à l'aide de passes lobées ou de têtes plongeantes. Le Balloon Ball, quant à lui, propose un battle royale où chaque joueur doit éclater les ballons flottant au-dessus de la tête de ses adversaires tout en protégeant les siens, comme le proposait Mario Kart. D'autres modes inventifs comme The Big Race ou Goal Control viennent enrichir cette offre ludique, garantissant des heures de divertissement entre amis.

Une refonte totale de la progression et des clubs

L'expérience des Clubs est désormais intégrée directement au cœur de The Grounds. Les tournois en direct font leur apparition, offrant des compétitions à onze contre onze avec des règles personnalisées, comme le ballon mystère ou le mode survie, pour maintenir l'intérêt intact tout au long de la saison.

Du côté de la progression individuelle, le système d'archétypes a été entièrement repensé. Tous les archétypes sont débloqués par défaut, offrant une flexibilité immédiate aux joueurs. Les réinitialisations sont désormais gratuites. L'introduction des Maîtrises permet d'obtenir des bonus permanents en montant de niveau, tandis que les Amps, de nouveaux objets temporaires répartis en quatre niveaux de rareté, octroient des avantages spécifiques en match.

Pour briller dans ce nouveau monde virtuel, la personnalisation est reine. Les joueurs peuvent arborer des tenues issues de marques célèbres et assigner jusqu'à huit emotes pour interagir avec la communauté. Les boutiques réparties dans les différents quartiers proposent des articles cosmétiques uniques reflétant l'identité locale.

Enfin, les nouveaux objectifs de club permettent à chaque membre de contribuer au succès collectif, même en jouant en solo. Qu'il s'agisse de remporter des matchs de ligue ou de cumuler des victoires en duel, chaque action compte pour faire grimper la réputation de votre équipe et débloquer les récompenses du passe de saison.

Tout ceci sera disponible dès le 25 septembre prochain, date de sortie de FC 27. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.