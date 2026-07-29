FC 27 nous dévoile les nouveautés dans son gameplay (défense, corner...)

EA Sports dévoile les nouveautés de gameplay pour FC 27. Au programme, une refonte majeure de la défense, des attaques plus intelligentes et un rééquilibrage très attendu des Styles de jeu. Fini l'assistance à outrance, le talent manuel reprend enfin ses droits sur le terrain virtuel.

Après l'officialisation de FC 27, place au concret en dévoilant les nouveautés et améliorations. EA Sports a officiellement pris la parole pour détailler les évolutions de gameplay de son prochain opus. Le mot d'ordre est plutôt clair : redonner le contrôle aux joueurs et limiter l'impact de l'intelligence artificielle dans les moments décisifs.

La fin de la défense assistée par l'intelligence artificielle

Gilliard Lopes, concepteur gameplay principal, a tenu à rassurer la communauté concernant les attentes de longue date. « Les retours de la communauté ont constamment mis en évidence un désir de moins d'automatisation et de davantage de contrôle sur les moments clés ». Cette philosophie se traduit par des changements profonds qui risquent de bousculer les habitudes des habitués de la licence, notamment sur le plan défensif.

L'une des modifications les plus radicales de ce nouvel épisode concerne la défense gérée par l'ordinateur. Fini le temps où vos coéquipiers récupéraient le ballon automatiquement pour vous. Désormais, l'intelligence artificielle adoptera un rôle de soutien et de positionnement. Elle n'initiera plus de tacles d'elle-même, forçant les utilisateurs à basculer manuellement sur le bon défenseur pour intervenir.





Pour compenser cette baisse d'assistance, la défense manuelle a été grandement améliorée. La vitesse de lutte est augmentée, tout comme la portée des tacles debout. Les joueurs qui anticipent et se positionnent correctement seront donc largement récompensés, rendant l'expérience globale beaucoup plus gratifiante.

Corners et centres, une liberté d'action inédite

Les phases arrêtées subissent également une refonte majeure. Sur les corners, la caméra se rapprochera de la surface avant la frappe, offrant une fenêtre pour positionner ses attaquants. Une nouvelle mécanique nommée Évitement fait son apparition, permettant de se faufiler dans les zones denses sans être bloqué par les adversaires.





Les centres deviennent quant à eux beaucoup moins téléguidés. La précision et la puissance dictées par la manette auront un impact direct sur la zone d'atterrissage du ballon. Il faudra désormais viser l'espace libre plutôt que de s'en remettre à un ciblage automatique vers un coéquipier. Les têtes demanderont une précision accrue, mais offriront des résultats spectaculaires en cas de contact parfait.

Des appels de balle repensés pour plus de réalisme

Le secteur offensif n'est pas en reste avec une conscience spatiale retravaillée. Les attaquants effectueront des appels de balle courbés et intelligents pour contourner la ligne défensive. Cependant, une limite de distance a été instaurée pour les appels déclenchés manuellement. Un joueur ne courra plus indéfiniment vers l'avant, obligeant le porteur du ballon à construire son action avec plus de cohérence et de timing.

Le rééquilibrage crucial des Styles de jeu

Très critiqués pour leur aspect surpuissant, les Styles de jeu ont subi un ajustement global afin de redonner de l'importance aux attributs de base des footballeurs virtuels. Le tir en finesse, par exemple, dépendra davantage des statistiques réelles du tireur, réduisant l'écart artificiel créé par l'insigne doré. Les bonus de vitesse liés aux dribbles rapides ont également été diminués.

Enfin, une nouveauté exclusive aux consoles de dernière génération et au PC fait son apparition avec les dribbles en déséquilibre. Les joueurs dotés d'une grande agilité pourront continuer leur course et conserver le ballon même après avoir subi un contact physique appuyé. Tout cela est visible dans la vidéo ci-dessous.

Rendez-vous le 25 septembre pour la sortie de FC 27 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Les autres modes de jeu seront eux aussi présentés ces prochains jours.