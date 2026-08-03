FC 27 : Un ancien développeur qualifie le monde ouvert de « pire projet » de sa carrière

Le nouveau mode The Grounds de FC 27 fait déjà couler beaucoup d'encre. Alors que la communauté oscille entre curiosité et scepticisme, un ancien développeur du jeu sort du silence pour dénoncer ce qu'il qualifie de pire projet de toute sa carrière.

L'annonce de FC 27 a mis en lumière une nouveauté majeure baptisée The Grounds. Cet espace social inédit promet de rassembler les joueurs dans un hub interactif, rempli de mini-jeux et d'activités annexes. Si l'initiative semble ambitieuse sur le papier, les coulisses de son développement racontent une toute autre histoire. Un ancien membre de l'équipe de développement vient en effet de jeter un pavé dans la mare, remettant en question les véritables intentions du studio derrière cet ajout très médiatisé.

Un vétéran de la franchise brise le silence

Renzo Barraza, connu en ligne sous le pseudonyme DaaGlitcher, n'est pas un inconnu dans l'univers des simulations de football. Ayant œuvré sur les séries FIFA puis EA SPORTS FC de 2013 à 2025, il a gravi les échelons, passant de simple testeur à concepteur de la qualité. Son expertise et sa longue expérience au sein de l'entreprise donnent un poids considérable à ses récentes déclarations. Aujourd'hui créateur de contenu spécialisé, il n'hésite plus à partager sa vision de ce que devraient être les jeux de football modernes.

C'est à travers une récente intervention sur Twitter/X que Renzo Barraza a décidé d'aborder le cas de The Grounds. Selon lui, les joueurs risquent d'être surpris, mais pas nécessairement dans le bon sens du terme. Il a ainsi partagé un message lourd de sens concernant son implication dans cette nouveauté très attendue.

Ce fut le dernier projet sur lequel j'ai travaillé pour FC, et je crois que ce nouveau mode va exposer l'entreprise encore davantage, car sa véritable philosophie s'y reflétera. Une vidéo arrive bientôt. Je veux partager ce que j'ai traversé en travaillant sur l'un des pires projets que j'ai jamais connus de toute ma carrière.

Des zones d'ombre autour du développement

Ces mots forts soulèvent de nombreuses interrogations quant à la nature exacte de The Grounds. Bien que l'ancien développeur n'ait pas encore détaillé comment ce mode va exposer l'entreprise, beaucoup redoutent un ajout artificiel. Certains craignent que cet espace social ne soit qu'une vitrine vide, conçue avec un minimum d'efforts pour mettre en avant des microtransactions, mais présentée par la communication officielle comme une véritable révolution pour la licence.

L'idée de créer des hubs sociaux dans les jeux de sport n'est pas nouvelle, la concurrence ayant déjà exploré cette voie avec plus ou moins de succès. Cependant, si l'architecture de The Grounds repose sur une philosophie axée uniquement sur la monétisation ou le remplissage plutôt que sur l'expérience utilisateur, la déception risque d'être immense à la sortie.











Nous en saurons plus très vite, étant donné que la présentation du mode aura lieu dans quelques heures, le 4 août en fin d'après-midi. Dans tous les cas, rendez-vous le 25 septembre pour la sortie de FC 27 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series, Nintendo Switch 1 et 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.