Les menus de FC 27 font déjà polémique avant même la sortie, mais EA va se « pencher sur le sujet »

Alors que FC 27 n'est pas encore disponible, la grogne monte au sein de la communauté. Loin des débats sur le gameplay, ce sont les menus du jeu, jugés trop sombres, qui cristallisent les critiques. Un développeur a finalement pris la parole pour rassurer les joueurs.

Alors que la sortie de FC 27 approche à grands pas, les fans de la célèbre simulation de football scrutent la moindre nouveauté avec une attention toute particulière. S'agissant d'une franchise annuelle commercialisée au prix fort, les attentes de la communauté sont naturellement élevées. Pourtant, le sujet qui agite actuellement les réseaux sociaux ne concerne ni le moteur physique, ni le mode Ultimate Team, ni même les licences officielles. Le cœur de la discorde se trouve dans un élément bien plus basique : l'interface utilisateur.

Des menus jugés tristes et sans vie

Récemment, un développeur travaillant sur FC 27 a partagé un message sur le réseau social X pour présenter son travail sur les nouveaux menus du jeu. Ce qui devait être une communication positive s'est rapidement transformé en un véritable mur de doléances. Les joueurs ont massivement répondu pour exprimer leur mécontentement face à une interface qualifiée de sombre, lugubre et beaucoup trop institutionnelle. La direction artistique choisie par Electronic Arts semble manquer cruellement de dynamisme aux yeux des habitués de la licence.

Almost 10 years ago I was designing Career Mode UI concepts and posting them online just because I loved the mode; I never imagined I'd end up being a dev, implementing what players will experience later 🥹



It's been a year and a half since I joined @EASPORTSFC , and joining the… pic.twitter.com/PARkxYq2uP — Dumi (@dumidxm) July 31, 2026

Ce reproche n'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, une partie des fans réclame une interface plus vivante et colorée. Les premières images et les présentations détaillées de FC 27 laissaient présager une continuité stricte avec l'opus précédent, offrant des menus pratiquement identiques, et loin d'être aussi fluide qu'il y a quelques années, où tout était simple. Cette absence d'évolution visuelle a ravivé la frustration d'une communauté qui espérait un véritable vent de fraîcheur pour cette nouvelle édition.

La réponse officielle d'Electronic Arts

Face à cette vague de retours négatifs, les équipes de développement ne sont pas restées silencieuses. Andreas Wilsdorf, producteur du mode Carrière, a pris le temps de répondre à plusieurs interrogations sur son compte Twitter/X. Sa réponse concernant les menus fut brève mais directe.

Conscients des retours, nous allons nous pencher sur le sujet. C'est tout ce que je peux dire pour le moment.

Bien que cette déclaration confirme que les critiques ont été entendues par le studio, elle reste particulièrement évasive. À ce stade du développement, et avec un lancement imminent, il est peu probable que l'interface subisse une refonte totale avant la sortie officielle. De même, les chances de voir une modification majeure déployée via une mise à jour post-lancement semblent minces, les priorités du studio étant généralement orientées vers l'équilibrage du gameplay et le suivi des modes en ligne.

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Néanmoins, cette prise de parole officielle prouve que la grogne n'est pas passée inaperçue. Si les menus de FC 27 risquent de conserver leur aspect austère pour cette année, même si de légers ajustements peuvent être faits, cette mobilisation communautaire pourrait bien influencer la direction artistique des futurs épisodes. Les joueurs devront donc se contenter de cette interface minimaliste en espérant que les développeurs intègrent ces retours pour offrir une expérience visuelle plus chaleureuse à l'avenir.

Dans tous les cas, rendez-vous le 25 septembre pour la sortie de FC 27 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series, Nintendo Switch 1 et 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.