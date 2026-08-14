2K ouvre un nouveau studio, Small Axe, qui développera son jeu de foot

L'éditeur 2K Games vient d'officialiser la création de Small Axe Studios, une nouvelle équipe de développement basée à Vancouver. Si le projet reste secret, de nombreux indices pointent vers une simulation de football ambitieuse, prête à venir concurrencer le géant EA SPORST FC sur son propre terrain.

L'éditeur américain 2K Games, déjà maître incontesté des simulations de basketball, veut s'attaquer au sport le plus populaire de la planète. L'annonce de la fondation de Small Axe Studios, une toute nouvelle structure de développement classée AAA et installée à Vancouver, agite fortement l'industrie vidéoludique. Derrière cette officialisation se cachent des détails troublants qui ne laissent quasiment plus de place au doute concernant la nature de leur premier grand projet, tout en confirmant les nombreuses rumeurs liant 2K à un jeu de foot.

Des indices qui ne trompent

Pour accompagner l'ouverture de ce nouveau studio, un site internet a été ouvert dans lequel nous pouvons y avoir quelques images, dont certains clins d'œil au football. Des maillots, possiblement de foot, sont portés par plusieurs membres, tandis qu'une écharpe est également visible, objet important pour les supporters.

L'autre argument de poids qui confirme cette théorie réside dans l'organigramme de Small Axe Studios. L'équipe est dirigée par Aaron McHardy, une figure bien connue des amateurs de jeux de sport. Cet ancien développeur de chez Electronic Arts a notamment œuvré sur plusieurs jeux FIFA, tout comme Gary Paterson, qui head of design.

La présence d'un ancien cadre ayant travaillé sur les éditions 17 et 18 de la célèbre simulation d'Electronic Arts montre que 2K Games cherche à s'entourer des meilleurs experts du domaine.

Le recrutement d'un tel profil n'est pas anodin. Il témoigne de la volonté de 2K de proposer une expérience capable de rivaliser immédiatement avec les standards actuels du marché. En s'appuyant sur l'expertise d'un homme qui connaît parfaitement les rouages des simulations de football, le nouvel acteur se donne les moyens de ses ambitions.

Vers la fin du monopole sur les terrains virtuels

Depuis quelques années, le paysage des jeux de sport est en pleine mutation. Alors que la franchise EA SPORTS FC continue de dominer les ventes mondiales, l'absence d'un véritable concurrent se fait ressentir par la communauté. La place de challenger premium est totalement vacante et attend un acteur d'envergure.

Ces deux dernières années, plusieurs studios ont tenté de récupérer une part du gâteau, mais que ce soit UFL ou GOALS, aucun n'a réussi à s'imposer, malgré leur gratuité, contrairement à la licence FC.

À lire également Le jeu de football de 2K se précise, et sera potentiellement gratuit pour tous

L'arrivée de 2K Games sur ce secteur pourrait bouleverser l'industrie, à condition d'avoir un gameplay et un contenu à la hauteur. Les joueurs attendent avec impatience une véritable alternative, capable d'apporter de la fraîcheur, une nouvelle approche du gameplay et une concurrence saine qui pousserait l'ensemble des acteurs à innover. Si l'annonce officielle du jeu se fait encore attendre, il ne fait désormais plus aucun doute que le coup d'envoi de cette nouvelle rivalité est imminent.