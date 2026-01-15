Une arnaque totale : l'événement TOTY se fait détruire par les fans

L'événement Team of the Year est censé être l'apogée de la saison pour les fans de football virtuel. Pourtant, l'édition actuelle sur FC Mobile tourne au cauchemar. Entre accusations d'escroquerie et appels au boycott, la colère des joueurs et des influenceurs n'a jamais été aussi vive.
L'événement Team of the Year est traditionnellement le moment le plus attendu de l'année pour les amateurs de la simulation de football d'Electronic Arts
. C'est la période où les meilleures cartes sont dévoilées, où l'excitation est à son comble et où les joueurs investissent temps et argent pour obtenir l'équipe de leurs rêves. Cependant, pour cette édition 2026 sur FC Mobile, la fête a laissé place à une fronde spectaculaire. La communauté, loin de célébrer, est en train de se révolter contre ce qu'elle considère comme une trahison de la part de l'éditeur, tandis que cela fait craindre le pire pour certains pour FC 26
.
Une grogne sans précédent sur mobile
Si la version console de FC 26 continue de dominer le marché avec une relative stabilité, sa petite sœur sur mobile traverse une zone de turbulences majeure. L'événement TOTY actuel est la cible d'une campagne de review-bombing massive. Les joueurs, frustrés et déçus, se ruent sur l'App Store et le Google Play Store pour attribuer la note minimale de une étoile au jeu
. L'objectif est clair, faire baisser la note globale de l'application pour forcer les développeurs à réagir.
Ce mouvement est le symptôme d'un mal-être profond concernant la direction prise par le jeu, qui semble délaisser l'expérience utilisateur au profit d'une monétisation jugée agressive
.
Des créateurs de contenu en guerre ouverte
Le mécontentement ne vient pas seulement des joueurs occasionnels. Les créateurs de contenu spécialisés, qui sont souvent les premiers ambassadeurs du jeu, ont décidé de briser le silence, signe que le problème est bien ancré. C'est le cas de K Javier EAFC
, une figure respectée de la communauté mobile, qui n'a pas mâché ses mots concernant cette campagne promotionnelle ratée.
La TOTY était censée être le meilleur événement de FC Mobile, mais il s'est transformé en le pire de l'histoire.
Non content de critiquer l'événement, il encourage activement sa communauté à laisser des avis négatifs sur les boutiques d'applications
. De son côté, Rk Reddy
a publié une analyse détaillée des problèmes, qualifiant l'événement de « déchet pur et simple
». Ces prises de parole sont significatives car elles valident le sentiment d'injustice ressenti par des milliers de joueurs anonymes qui se sentent floués par les mécaniques mises en place.
Pourquoi l'événement est-il qualifié d'arnaque ?
Les critiques se concentrent sur plusieurs points techniques et économiques précis qui rendent l'expérience particulièrement pénible. Le mode Draft, habituellement apprécié, est ici pointé du doigt comme une arnaque en raison de récompenses drastiquement réduites par rapport à l'investissement nécessaire. Plus grave encore, la promesse même du TOTY semble brisée, les cartes haut de gamme sont littéralement inaccessibles pour la grande majorité des joueurs, rendant la progression frustrante et injuste
.
À cela s'ajoute un marché des transferts totalement moribond, qualifié de « mort
» par les experts, et des récompenses de ligue jugées insuffisantes. Le contraste est saisissant avec la récente récompense du dernier événement, qui avait pourtant été saluée comme un geste positif. Aujourd'hui, le fossé entre la version console/PC et la version mobile semble plus grand que jamais, laissant les joueurs nomades avec le sentiment amer d'être les parents pauvres de la franchise. Et une partie de la communauté espère que cela n'aura pas de répercussion sur FC 26, qui va justement lancer l'événement TOTY dans les prochaines heures.
commentaire (1)
Pas étonné ici et ça va arriver sur la version console d'ici peu de temps cette monétisation abusive