PS Plus Mai 2026 : Les jeux offerts révélés
le 29 avril 2026 à 17h50
PlayStation vient de révéler les jeux qui seront proposés gratuitement à tous les abonnés au PlayStation Plus (PS Plus) au mois de mai 2026, notamment via un article sur le site PlayStation Blog et une publication sur le compte Twitter/X de la firme. Ces trois jeux arrivent le mercredi 5 mai.
Jeux PS Plus mai 2026
En mai 2026, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au PS Plus vont pouvoir récupérer des jeux PS4 et PS5, et ce, sans surcoût. Mais, sans plus attendre, voici les jeux offerts à tous les abonnés au PS Plus pour le mois de mai 2026 :
|
Jeu
|Plateforme(s)
|FC 26
|PS4 et PS5
|Wuchang: Fallen Feathers
|PS5
|Nine Sols
|PS4 et PS5
Au cours du mois de Mai 2026, PlayStation dévoilera les titres qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et PS Plus Premium. Comme toujours, nous vous tiendrons informés dès que nous les connaîtrons.
Les abonnements PlayStation Plus
En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.
L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.
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Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et le catalogue des jeux dits « classiques ».
commentaire (1)
J'adore jouer depuis je suis gamine sa commencer par la nitendo ness et la super nitendo game boy j'étais pas fane puis j'ai enchainer avec plays 1 je les avais toute . Et la j'ai la plays 5 dégital je trouve que c'est bien mieux dégital et plus pratique . Jouer sur le tel je suis pas fane . Maintenant j'espere que la plays 6 sera encore plus performant que la plays 5 .