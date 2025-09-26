Meilleures tactiques (codes) FC 26, quelles sont les tactiques à utiliser sur Ultimate Team ?

Personnaliser sa tactique dans Ultimate Team version FC 26 est obligatoire pour espérer performer en Rivals et Champions. Nous vous donnons plusieurs idées tactiques pour tenter de tirer le meilleur parti de votre équipe.

Les meilleures tactiques à utiliser sur FC 26

Le 433 (2), le classique

Code → pACJ#Xjzz$FJ

442 à plat

RocKyy → TBtjcjFZdRP1

4231, la force du milieu

Le 4411

Code → 5#Tj@jKBD3$6













PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Comme chaque année, les joueurs de EA SPORTS FC, se précipitent sur le mode Ultimate Team. Très compétitif, celui-ci demande de bâtir la meilleure équipe possible et d'affronter des joueurs du monde entier dans le but de récolter des récompenses encore meilleures, pour perfectionner son onze. Un cercle incessant qui peut être accéléréSi vous ne savez pas quel schéma de jeu adopter, quelles consignes donner à vos joueurs ou n'importe quelle autre chose, nous vous listons quelques-uns desà l'heure actuelle, en vous donnant toutes les relations relatives à son utilisation.Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que même si certaines tactiques personnalisées semblent plus fortes à jouer, votre façon d'utiliser le ballon va être importante et cela va peut-être vous demander plusieurs matchs avant de savoir comment gérer vos attaques. Si rien ne vous convient, n'hésitez pas à chercher par vous-même. Chacun a son propre ressenti même si la méta semble encourager certains dispositifs et certaines consignes, sans oublier que les joueurs utilisés auront clairement un impact.Tous les codes ou tactiques proviennent de joueurs professionnels ou créateurs de contenu de renommée. Évidemment, utiliser leur tactique ne vous assure pas d'augmenter vos victoires.Cette version du 433 permet de jouer avec trois milieux de terrain, dont une pointe basse, et donc d'avoir trois joueurs vraiment offensifs, de quoi être présent massivement dans les 2 surfaces. Un schéma qui revient souvent chaque saison, pour qui sait le maîtriser.Nous avons ici une composition plus homogène qui permet d'assurer une base défensive, notamment au niveau des milieux avec deux vraies sentinelles, qui combleront les manques potentiels. Tactique d'ailleurs utilisée par le créateur et joueur professionnel Rocky, que vous pouvez retrouver ci-dessous, pour savoir comment bien la jouer.Avec cette tactique, vous aurez normalement un bloc défensif plutôt solide, tout en ayant moult solutions offensives, avec jusqu'à quatre joueurs à cette vocation. Il s'agit également d'un schéma que nous revoyons au fil des années, mais il semblerait particulièrement puissant dans FC 26 à l'heure où ces lignes sont écrites. C'est pourquoi nous vous partageant plusieurs codes, en fonction des différentes consignes.Cette formation reste dans la lignée des autres, c'est-à-dire trouver un équilibre. Celle-ci est davantage axée sur l'offensive, avec un attaquant, un MO, deux MC et un milieu droit et gauche, qui devront couvrir les ailes évidemment.Nous rappelons une dernière fois que ces tactiques ne vont pas forcément vous convenir. Vous devrez peut-être les retravailler en modifiant certains rôles. Mais cela peut vous donner une bonne base pour créer votre propre tactique.Enfin, sachez que vous pouvez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire