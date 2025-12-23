Les joueurs de FC 26 tirent la sonnette d'alarme face aux bugs qui s'accumulent

La patience des joueurs de FC 26 est mise à rude épreuve. Alors que certains bugs persistent depuis le lancement, de nouveaux problèmes techniques majeurs viennent entacher l'expérience, notamment lors des tournois récents. La communauté s'interroge sur la réactivité du studio.
C'est une réalité malheureuse du jeu vidéo moderne, et FC 26
ne fait pas exception à la règle : les bugs font partie intégrante de l'expérience depuis le lancement
. Si la plupart des joueurs acceptent quelques soucis mineurs, la persistance de certains problèmes techniques commence à user la patience de la communauté. Un problème en particulier, présent depuis des mois, cristallise toutes les tensions et ne semble toujours pas près d'être résolu par les équipes de développement.
Le mystère des statues de poteau de corner
Une discussion récente sur le subreddit dédié à EA SPORTS FC
a ravivé la flamme de la contestation concernant ce que les joueurs appellent désormais le bug des « Corner Flag Statues ». Ce problème, loin d'être anecdotique, a été signalé pour la première fois il y a près de trois mois. Pourtant, il reste totalement inchangé à ce jour. Les joueurs se retrouvent avec des footballeurs figés, incapables d'interagir correctement avec le jeu
, transformant des phases décisives en situations absurdes.
Dec 22nd and the giant corner statues still haven't been fixed
byu/yrrahsobertr inEASportsFC
Pour beaucoup, ce glitch est devenu le symbole de la lenteur d'Electronic Arts à répondre aux problèmes persistants. Le fait qu'un souci identifié depuis si longtemps soit toujours présent dans le code du jeu soulève des questions légitimes sur les priorités du studio en matière de maintenance et de qualité de vie pour ses utilisateurs. Surtout que cela ne doit pas être le problème le plus difficile à résoudrE.
L'effet Supernova éblouit le tournoi Winter Wildcards
Comme si un bug majeur non corrigé ne suffisait pas, la situation s'est aggravée avec l'apparition d'un nouveau problème technique durant le tournoi Winter Wildcards. Cette fois, il s'agit d'un souci d'éclairage extrême. Des clips circulant massivement sur les réseaux sociaux montrent des matchs littéralement engloutis par une lumière aveuglante
, rendant l'action sur le terrain pratiquement illisible.
Les fans, avec leur humour habituel teinté de désespoir, ont surnommé ce glitch la « supernova ». Une exagération qui n'en est pas vraiment une, tant l'intensité lumineuse masque le gameplay.
Supernova inside the stadium
byu/TH3_L3G3ND121 inEASportsFC
Malgré la viralité rapide de ces images et l'impact direct sur la jouabilité d'un événement saisonnier, ce bug d'éclairage sévit depuis plusieurs jours sans le moindre correctif. Cette absence de réaction rapide inquiète grandement la communauté. Si EA a laissé traîner le bug des statues pendant un trimestre, combien de temps faudra-t-il pour régler cet éclairage défaillant ?
Une accumulation qui inquiète pour l'avenir du jeu
La frustration monte d'un cran. Le sentiment général parmi les fans est que les problèmes techniques sont introduits dans le jeu à un rythme plus soutenu que les solutions apportées par les développeurs. Cette balance négative alimente une atmosphère de méfiance. Les joueurs ont l'impression que le suivi de FC 26 manque de rigueur et d'attention
, alors même que le titre est censé être le fer de lance de la simulation de football.
Face à ces silences répétés, la communauté attend désormais des actes concrets et rapides, espérant que la « supernova » ne deviendra pas, elle aussi, une partie permanente du décor. Si vous souhaitez acheter des Points FC
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commentaires (8)
Jeu acheté en précommande pour noël ..lors de l'installation fichiers corrompus ..on ne peut pas sauvegarder il faut créer un compte ..sauf que j'en ai déjà un. Qui a le même problème comment le résoudre? Merci
C'est plus jouable.
Avec une équipe de fou on ne progresse pas div 8. On se prends des buts du futur par des joueurs bidons alors que nous en construisant on marque pas le gardien arrête les 3/4. Sans compter les gens qui jouent la montre....
Moi je sais que je ne suis pas bon mais mon fils lui oui, et il ne veut quasiment plus jouer à tel point c'est du n'importe quoi, les hors jeu du futur aussi on en parle, les corners ou tu peux rien faire que de prendre un but.... Perso je vais pas tarder à changer de jeu.
Très déçu
Et y a les problèmes défensives à réglés
Aucune faute de l IA
Non,le pire de tout ce sont les remontada incompréhensible et les goals de dernière minutes et ça ça dur depuis 15 ans rien a était fait a ce niveau la!!!!!je pense que cette fois-ci ce sera mon dernier jeu de foot
Franchement j'ai donné beaucoup de temps a fc25 même si ce n'était pas fou, mais au moins il y avait du feeling. Des le début il y avait trop de bug pour fc26 qui m'ont vite fait arrêter et je ne regrette pas
Ce jeu n'à rien a voir avec une simulation de football. C'est un de football raté, l'objectif étant uniquement de vendre des packs à la boutique et faire du profit et encore du profit. Il faut try hard pour marquer un but en construction alors que l'adversaire ne touche a rien quasiment et attend. Puis une contre attaque rapide imparable et cvous quo prennez le but à chaque fois. Si ce jeu est une simulation il devrait recompenés les a ton de jeux construite en une deux ou jeu en triangle plutôt que de favoriser les contre attaque poir des joueur qui n'ont aucun fond de jeu. Ce jeu est une catastrophe mais j'aime trop le foot ppur pas y jouer. Alors chaque jour je crée du beau jeu et je perd mes match face à des joueurs nul qui me colle un tout droit et marqué a Ha que fois. Il suffit de regarder les stat de possession et de but attendus poir voir a quel point ce jeu est une ineptie.
Le pire Fc impossible de gagner plus de deux match contre des personnes qui ne savent pas jouer clairement et qui sont favorisé par des bugs grossiers depuis le début du lancement de fc26 on a clairement l impression de se faire entendre par les concepteurs