Jouez gratuitement à FC 26 grâce au retour inattendu du mode Showcase



le 03 décembre 2025 à 11h00 Publié par Florian Lelong le 03 décembre 2025 à 11h00

Electronic Arts tente de séduire de nouveaux joueurs en proposant une version gratuite de sa simulation de football. Baptisée Showcase, cette offre permet de tester certaines fonctionnalités sans débourser un centime, mais impose des restrictions drastiques qui pourraient frustrer ceux qui s'attendaient à un véritable passage au free-to-play.