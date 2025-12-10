FC 26 vient d'accueillir 150 joueurs, dont des anciennes stars

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 décembre 2025 à 12h21
EA Sports vient de surprendre la communauté en intégrant plus de 150 joueurs sous licence dans FC 26. Une mise à jour inattendue qui marque le retour de vétérans emblématiques et corrige des absences notables qui faisaient défaut au lancement du titre.
FC 26 vient d'accueillir 150 joueurs, dont des anciennes stars
C'est une nouvelle que personne n'avait vu venir et qui agite la communauté de FC 26 depuis quelques heures. Sans annonce préalable ni campagne marketing d'envergure, Electronic Arts a déployé une mise à jour serveur conséquente pour sa simulation de football. Si les ajustements de gameplay sont monnaie courante, l'ajout soudain de plus de 150 joueurs licenciés en cours de saison reste un événement rare, surtout avec des noms d'un tel calibre.

Une vague de retours inattendue

La force de frappe d'EA Sports a toujours résidé dans son portefeuille de licences, qui reste impressionnant malgré la perte du nom FIFA. Pourtant, il arrive que certains joueurs passent entre les mailles du filet au lancement, souvent pour des raisons contractuelles ou des transferts tardifs lors du mercato estival. Cette anomalie vient d'être rectifiée pour une grande partie d'entre eux.

Cette liste de nouveaux venus dans FC 26 a de quoi faire hausser un sourcil tant ces absences semblaient injustifiées jusqu'à présent. On ne parle pas ici de jeunes espoirs obscurs, mais bien de vétérans confirmés qui ont marqué le football européen de la dernière décennie. Les fans de Premier League seront ravis de retrouver des figures comme Christian Eriksen, le milieu créatif, ou encore l'espagnol Juan Mata. César Azpilicueta, ancien capitaine de Chelsea, fait également son retour, tout comme Łukasz Fabiański.

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D'autres mouvements de mercato sont enfin reflétés dans le jeu, comme le transfert de Victor Lindelöf à Aston Villa ou la présence du buteur Omar Al Somah. Ces ajouts viennent enrichir considérablement la base de données pour les modes Carrière et Ultimate Team. En France, Chancel Mbemba, qui a rejoint le LOSC à la fin du mercato après avoir été placardé à l'OM, tout comme Fodé Ballo-Touré, passé par Lille, Monaco et l'AC Milan, et le jeune Quentin Ndjantou (PSG) en font partie. Vous pouvez retrouver la liste sur FutBin, comprenant des cartes Or, Argent et Bronze.

L'incroyable cas Jamie Vardy

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Mais l'ajout le plus emblématique de cette vague est sans conteste celui de Jamie Vardy. L'icône de Leicester City, qui a rejoint le club italien de Cremonese en Serie A cet été, brillait par son absence virtuelle alors même qu'il performe dans la réalité. À 38 ans, l'anglais continue de trouver le chemin des filets en Italie avec une régularité impressionnante.

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La situation était devenue presque comique, frôlant l'absurde pour les développeurs puisqu'à la vue de ses performances récentes, il était pressenti pour être élu Joueur du mois (POTM), alors qu'il n'était pas encore dans le jeu. C'est maintenant chose faite.

Retrouvez le calendrier des promotions de FC 26 pour mieux vous préparer. Côté carrière, vous retrouverez un article qui recense les meilleures pépites à recruter.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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