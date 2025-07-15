FC 26 : Une première image et un rendez-vous pour le trailer

Electronic Arts vient de dévoiler la première image de FC 26, tout en donnant rendez-vous à sa communauté pour la grande révélation, dans quelques heures.

Première jaquette pour FC 26

Vous l'avez demandé. Zlatan est de retour 🔥!



Voici votre couverture #FC26 Édition Ultime 😎 !

Découvrez le trailer officiel le 16 juillet : https://t.co/SZRSm8zGev pic.twitter.com/gpPfZSHmPs — EA SPORTS FC France (@easportsfcfr) July 14, 2025

Comme souvent ces dernières années,. Durant cette période estivale, le studio en profite pour révéler les quelques nouveautés avec plusieurs bandes-annonces, ainsi que les jaquettes et surtout la date de sortie, bien que celle-ci ne soit pas un grand mystère (le dernier vendredi du mois de septembre, dans la majorité des cas)., que de nombreux joueurs devraient acheter pour avoir accès aux différents bonus dont l'accès anticipé. Sur celle-ci nous retrouvons, le géant suédois, avachi sur un lit, entouré de plusieurs éléments ayant marqué l'immense carrière du joueur,, certainement par le biais d'une carte Icône.Mais pour en savoir un peu plus, il va falloir patienter, encore quelques heures,, directement sur YouTube avec la première bande-annonce, comme ce fut le cas l'an dernier également. Le tout devrait se faire aux alentours de 18 heures, si nous nous référons au compte à rebours. La date de sortie devrait être communiquée à ce moment-là.Ensuite, nous aurons le droit à diverses présentations au cours de l'été, permettant d'en savoir plus sur les nouveautés propres à chaque mode de jeu, que ce soit Ultimate Team ou le mode Carrière., encore une fois.