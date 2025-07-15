FC 26 : Une première image et un rendez-vous pour le trailer

Electronic Arts vient de dévoiler la première image de FC 26, tout en donnant rendez-vous à sa communauté pour la grande révélation, dans quelques heures.
Comme souvent ces dernières années, mois de juillet rime avec révélations pour les amoureux de la licence FIFA devenue, depuis un deux ans, EA SPORTS FC
. Durant cette période estivale, le studio en profite pour révéler les quelques nouveautés avec plusieurs bandes-annonces, ainsi que les jaquettes et surtout la date de sortie, bien que celle-ci ne soit pas un grand mystère (le dernier vendredi du mois de septembre, dans la majorité des cas).
Première jaquette pour FC 26
La première image est donc la jaquette de l'édition Ultimate
, que de nombreux joueurs devraient acheter pour avoir accès aux différents bonus dont l'accès anticipé. Sur celle-ci nous retrouvons Zlatan Ibrahimovic
, le géant suédois, avachi sur un lit, entouré de plusieurs éléments ayant marqué l'immense carrière du joueur, confirmant sa présence dans cet opus FC 26
, certainement par le biais d'une carte Icône.
Mais pour en savoir un peu plus, il va falloir patienter, encore quelques heures, puisque EA Sports prévoit la grande révélation de FC 25 le 16 juillet
, directement sur YouTube avec la première bande-annonce, comme ce fut le cas l'an dernier également. Le tout devrait se faire aux alentours de 18 heures, si nous nous référons au compte à rebours. La date de sortie devrait être communiquée à ce moment-là.
Ensuite, nous aurons le droit à diverses présentations au cours de l'été, permettant d'en savoir plus sur les nouveautés propres à chaque mode de jeu, que ce soit Ultimate Team ou le mode Carrière. FC 26 devrait sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, et Nintendo Switch
, encore une fois.
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