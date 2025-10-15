FC 26 : Un mois après sa sortie, le marché des transferts est déjà en ruine

À peine un mois après la sortie de FC 26, le marché des transferts semble déjà au bord de l'effondrement. Cartes rares dévaluées, packs non échangeables à outrance et promos incessantes, la communauté tire la sonnette d'alarme.
FC 26
avait promis du renouveau. Mais pour de nombreux joueurs, c'est une vieille frustration qui refait surface, celle du marché des transferts d'Ultimate Team qui est dans un état critique
. La valeur des cartes s'effondre jour après jour, et le système d'économie du jeu paraît plus déséquilibré que jamais.
Des cartes dorées rares devenues presque inutiles
Comme chaque année, les premières semaines de FC 26 ont vu les cartes les plus convoitées s'envoler sur le marché. Mais cette fois, leur chute a été vertigineuse
. D'après les données relevées sur Futbin (via FGZ
), Harry Kane a perdu plus de 90 % de sa valeur en trois semaines, tandis que Mohamed Salah s'est effondré de moitié.
Le phénomène n'a rien de surprenant pour la communauté. La multiplication des packs, des récompenses d'objectifs et des cartes non échangeables dans les récompenses a littéralement inondé le marché. Les joueurs obtiennent trop facilement des doublons, qu'ils finissent par revendre pour presque rien, alors que les récompenses en crédits sont assez faméliques.
Un marché saturé et des joueurs frileux
Les crashs répétés du marché rendent les investissements risqués. Dépenser des centaines de milliers de crédits pour une carte star devient un pari perdu d'avance. Résultat : les joueurs hésitent à acheter, et les cartes premium stagnent à des prix toujours plus bas. La spéculation, autrefois un pilier d'Ultimate Team, a disparu au profit d'un marché apathique où la valeur des joueurs ne tient plus qu'à quelques jours. Ce qui a de quoi frustrer les joueurs.
Les packs non échangeables, une fausse bonne idée
Introduits comme une option bienvenue, les packs non échangeables se sont multipliés au point de devenir la norme. Aujourd'hui, la plupart des récompenses des Rivals ou du FUT Champions ne peuvent plus être revendues
.
Même un pack rempli de cartes basiques pourrait autrefois rapporter quelques milliers de crédits. Désormais, il ne rapporte rien. Les joueurs finissent par stocker ou recycler leurs cartes dans des DCE, alimentant un cercle vicieux où les crédits circulent de moins en moins.
Dans la même idée, le retour prématuré des packs or rares à 50 000 crédits, à peine un mois après la sortie du jeu, a relancé la colère des joueurs. Cette surabondance de packs a provoqué une inflation artificielle, annihilant toute rareté sur le marché. Combinée à la cadence excessive des promos et DCE, qui rendent les cartes or rapidement obsolètes, elle entretient les dépenses réelles au détriment de la valeur des cartes échangeables
.
Rétablir l'équilibre, plus de crédits, moins de contraintes
La solution la plus simple serait de redonner aux joueurs davantage de moyens pour gagner des crédits in-game. Autrefois, une carte comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo gardait une valeur élevée pendant des mois. Aujourd'hui, tout s'effondre trop vite.
Avec plus de récompenses échangeables, un meilleur équilibre dans les packs et une réduction des promos, EA pourrait redonner vie au marché et restaurer l'intérêt d'Ultimate Team
. Sans quoi, l'intérêt du mode pourrait peu à peu diminuer, notamment du côté des joueurs plus occasionnels, qui n'ont pas le temps d'y jouer énormément et verront leur retard sur les autres grandir beaucoup trop vite.
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