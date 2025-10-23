FC 26 : Un employé d'EA s'en prend aux leakers et sème le doute avant l'événement Halloween

À l'approche de l'événement Ultimate Scream, un employé d'EA Sports a publié un message énigmatique visant directement les leakers. Une sortie qui fait réagir la communauté de FC 26, habituée aux fuites de contenu avant chaque mise à jour.
Depuis plusieurs années, les fuites rythment la vie d'EA SPORTS FC
. Qu'il s'agisse de cartes inédites, de promotions à venir ou de nouveaux défis DCE, rares sont les surprises à l'heure où tout circule sur les réseaux sociaux. Cette fois, pourtant, la situation semble agacer jusqu'en interne, puisqu'un employé d'EA a tenu à réagir publiquement.
« Les leakers ont faux » : un message qui fait trembler la communauté
C'est JP, Product Leader chez EA Sports
, qui a enflammé la toile avec un simple message publié sur X : « The leakers got it wrong
» (que nous pouvons traduire par « les leakers se sont trompés
»), accompagné d'émojis aux couleurs d'Halloween. Une phrase brève mais lourde de sens, alors que la première équipe de l'événement Ultimate Scream
a justement fuité il y a peu, et est un événement ultra attendu, notamment parce qu'il est absent du jeu depuis de nombreuses années.
Pour les joueurs, le sous-entendu est clair, les informations qui circulent seraient fausses
. Le doute s'installe alors que le lancement officiel est prévu pour demain (ce vendredi 24 octobre) et les spéculations vont bon train quant à la véritable composition de ce premier effectif.
Ultimate Scream, un retour attendu désormais sous tension
Événement culte du mode Ultimate Team, Ultimate Scream
revient cette après une longue absence, six ans. Ce retour est donc le premier moment fort de l'année, qui a encore une fois été divulgué en avance par les leakers, pointés du doigt par Electronic Arts donc.
Une façon peut-être d'essayer de reprendre le contrôle, et tenter de limiter les fuites à l'avenir, ou essayer de créer un semblant de surprise chez les joueurs.
L'épisode illustre une réalité bien connue au sein d'Electronic Arts et plus particulièrement la licence, avec un FC 26
qui est l'un des opus les plus touchés par les fuites. Entre les leaks avant sa sortie, la révélation anticipée des promotions, la publication des équipes spéciales ou même les visuels des cartes, tout finit par apparaître sur X ou Reddit avant l'heure, et les joueurs s'y sont habitués.
Si certains fans apprécient ces avant-premières, d'autres regrettent la disparition du suspense des drops quotidiens de 19 heures, qui faisaient autrefois le charme du jeu. Et à en croire la réaction de l'employé d'EA, le studio pourrait enfin avoir décidé de riposter, pour que la communauté puisse enfin retrouver de la surprise dans FC 26.
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commentaire (1)
De toute façon plus personne n'y joue, le pire FC depuis des années et je penses mes mots