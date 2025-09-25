FC 26 Ultimate Team : comment reconnaître une animation ?

Comme chaque année, l'animation pour les meilleures cartes du jeu est revue dans FC 26. Voici donc comment la reconnaître, pour savoir à l'avance ce que vous pouvez avoir dans votre pack.
Dans le mode Ultimate Team de FC 26
ouvrir un pack est toujours un moment chargé d'adrénaline. Mais ce que tous les joueurs espèrent voir, c'est une animation d'un joueur
, c'est-à-dire la cinématique qui signale l'arrivée d'une carte de grande valeur, en termes de note. Et si vous n'avez pas encore trouvé toutes les spécificités de cette nouvelle ouverture, nous vous expliquons tout sur l'animation de FC 26
.
Comment reconnaître une animation dans FC 26
Pour identifier une animation lors de l'ouverture d'un pack dans FC 26, il faut repérer une séquence bien précise :
- Le joueur sort d'un couloir latéral sombre.
- Il avance lentement dans un long tunnel avec le logo FC en arrière-plan.
- La caméra se centre ensuite sur le joueur, confirmant qu'il s'agit bien d'une animation.
Si la cinématique coupe directement sur la carte, ou si le joueur se contente de marcher devant le graphique de sa position, ce n'est pas une animation
. Illustrons cet exemple avec les deux images ci-dessous. Si votre cinématique commence par le couloir et le joueur (image 1), c'est une animation, si le premier visuel est l'image 2, alors vous n'avez pas d'animation.
À partir de quelle note un joueur a une animation dans FC 26 ?
Le système reste identique aux précédentes éditions :
- 86+ → tous les joueurs avec une note générale de 86 ou plus déclenchent une animation.
- 85 ou moins → vous n'aurez pas d'animation, même si certains joueurs valent parfois plus cher que des walkouts.
Ne soyez donc pas déçu si vous n'avez pas l'animation, étant donné que des joueurs notés 84 ou 85 peuvent parfois valoir beaucoup plus sur le marché que certains 86.
La liste complète des animation dans FC 26
Voici les catégories de cartes qui déclenchent automatiquement une animation dans FC 26:
- Toutes les cartes Or 86+ (hommes et femmes).
- Toutes les cartes Icône, quelle que soit leur note.
- Cartes spéciales ajoutées régulièrement (TOTW, TOTY, promos, etc.) lorsqu'elles atteignent 86 ou plus.
La liste des joueurs concernés évolue au fil de l'année, notamment avec les mises à jour d'équipes de la semaine (TOTW) et les événements saisonniers.
Pour rappel, FC 26
est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC
, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming
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