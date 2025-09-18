FC 26 Ultimate Team : Comment débloquer le Marché des transferts ?

Certains joueurs semblent rencontrer des problèmes liés au Marché des transferts dans FC 26. On vous explique tout ce qu'il faut savoir si vous faites parties des personnes qui n'y ont pas accès.

Comment débloquer le Marché des transferts dans FC 26 ?

Objectifs à compléter pour débloquer le Marché des transferts

Nouveaux départs

Terminer le premier Moment d'introduction et recevoir un objet Fondations.

Jouer trois matchs Clash d'équipes (toute difficulté).

Jouer le match contre l'équipe mise en avant dans Clash d'équipes.

Marquer cinq buts dans n'importe quel mode Ultimate Team.

Compléter entièrement le groupe Football 101 dans les Moments Fondations.

S'aventurer dehors

Jouer trois matchs en mode Rush.

Compléter l'EVO Fondations – Intro to Rewards (débloqué après avoir joué trois matchs Rush).

Marquer 10 buts dans n'importe quel mode Ultimate Team.

Jouer cinq matchs dans n'importe quel mode Ultimate Team.

Plongée

Jouer cinq matchs Rush.

Jouer cinq Clash d'équipes en difficulté minimale Semi-Pro.

Jouer cinq matchs Rivals.

Jouer 15 matchs dans n'importe quel mode Ultimate Team.

En route

Jouer 10 matchs dans n'importe quel mode Ultimate Team.

Compléter cinq bonus Rush.

Réussir 25 passes décisives dans n'importe quel mode Ultimate Team.

Compléter deux groupes de DCE.













Conseils pour débloquer le Marché rapidement

Variez vos modes de jeu : n'hésitez pas à alterner entre Clash d'équipes, Rivals et Rush pour progresser dans plusieurs objectifs simultanément.

: n'hésitez pas à alterner entre Clash d'équipes, Rivals et Rush pour progresser dans plusieurs objectifs simultanément. Optimisez vos passes décisives : utilisez des modes faciles comme Clash d'équipes pour accumuler rapidement des assists.

: utilisez des modes faciles comme Clash d'équipes pour accumuler rapidement des assists. Complétez des DCE simples : privilégiez les groupes basiques pour valider rapidement la condition SBC.

: privilégiez les groupes basiques pour valider rapidement la condition SBC. Suivez vos progrès : n'oubliez pas que les groupes se débloquent uniquement après avoir complété les précédents.

PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Avec, EA Sports a introduit de nouvelles restrictions concernant le. Désormais, l'accès n'est pas automatique et il doit être débloqué en complétant une série d'objectifs précis. Mais ces restrictions ne s'appliquent pas à tous les joueurs et ne concernent que les nouveaux comptes, mais aussi celles et ceux qui ont précédemment été bannis. Toutefois, de nombreux comptes existants qui n'ont pourtant jamais été bannis ne peuvent pas accéder au Marché des transferts, ce qui les handicape fortement.Débloquer le Marché des transferts demande de terminer. Une fois tous les défis réalisés, l'accès complet est accordé dans un délai de. Le processus est relativement long car il nécessite de jouer dans plusieurs modes de jeu (Clash d'équipes, Rush, Rivals…), de marquer et d'effectuer des passes décisives, mais aussi de compléter des DCE. Il faudra donc farmer pour le débloquer, si vous faites partie des malchanceux qui ne peuvent pas y accéder tout de suite.Notez que si vous n'avez pas le Marché des transferts, que vous n'avez jamais été bannis et que votre compte est ancien, ce souci pourrait être corrigé d'ici quelques heures.Voici la liste complète des quatre groupes d'objectifs à compléter dans l'ordre :Vous avez toutes les clés pour débloquer rapidement le Marché des transferts dans FC 26, en espérant que EA Sports règle vite les quelques soucis. Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire