FC 26 : TOTW 6 : Mateta, Sané et Maguire se démarquent

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 octobre 2025 à 19h22
À partir de ce 22 octobre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 6 dans FC 26 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.
FC 26 : TOTW 6 : Mateta, Sané et Maguire se démarquent
Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant sur FC 26 opte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la TOTW 6, suite à leur dernière performance avec leur club.

FC 26, la TOTW 6 (Équipe de la semaine)

Gardiens

  • 80 - Corée du Sud Bum Keun Song - G - Jeonbuk Hyundai

Défenseurs

  • 84 - Pays-Bas Danilho Doekhi - DC - Union Berlin
  • 83 - Angleterre Harry Maguire - DC - Manchester Utd
  • 82 - Espagne Mario Gila - DC - Latium
  • 80 - Danemark Sara Holmgaard - DG - Real Madrid
  • 80 - Suède Tom Pettersson - DC - Mjällby AIF

Milieux

  • 86 - France Clara Mateo - MG - Paris FC
  • 85 - Allemagne Angelo Stiller - MDC - VfB Stuttgart
  • 84 - Allemagne Leroy Sané - MD - Galatasaray
  • 84 - Angleterre Mason Greenwood - MD - OM
  • 82 - Argentine Nicolás Paz- MOC - Como
  • 80 - Allemagne Berkan Taz - MOC - SC Verl
  • 80 - Espagne Mateo Joseph - MD - RCD Mallorca
  • 80 - Danemark Victor Torp - MDC - Coventry City

Attaquants

  • 86 - Malawi Tabitha Chawinga - AG - OL
  • 84 - France Jean-Philippe Mateta - BU - Crystal Palace
  • 82 - Angleterre Danny Welbeck - BU - Brighton
  • 80 - Turquie Aral Şimşir - AG - FC Midtjylland
  • 80 - Japon Ayase Ueda - BU - Feyenoord
  • 80 - Norvège Joshua King - BU - Al Khaleej
  • 80 - Japon Manaka Matsukubo - BU - NC Courage
  • 80 - Irlande Paddy Madden - BU - Accrington
  • 80 - Allemagne Younes Ebnoutalib - BU - SV Elversberg
totw6-fc26-liste-joueurs

La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir

Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week », plus connue sous le nom de TOTW, dans le célèbre mode Ultimate Team (FUT) du jeu vidéo EA Sports FC 26, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.

Qu'est-ce que la TOTW ?

La TOTW est une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week », qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.

Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?

Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :
  • Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.
  • Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.
  • Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.

Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?

La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la TOTW. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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