FC 26 : TOTW 5 : Salah, Aubameyang et Walsh éclatants

À partir de ce 15 octobre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 5 dans FC 26 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.

FC 26, la TOTW 5 (Équipe de la semaine)

Gardiens

80 - Thomas Strakosha - G - AEK Athens

Défenseurs

83 - Esmee Brugts - DG - FC Barcelona

- DG - FC Barcelona 82 - Stefan Posch - DD - Como

- DD - Como 81 - Jhon Lucumí - DC - Bologna

- DC - Bologna 80 - Virgil Ghiță - DC - Hannover 96

Milieux

87 - Klara Bühl - MG - FC Bayern München

- MG - FC Bayern München 86 - Keira Walsh - MC - Chelsea

- MC - Chelsea 86 - Rodrygo - MG - Real Madrid

- MG - Real Madrid 86 - Rúben Neves - MDC - Al Hilal

- MDC - Al Hilal 85 - Riyad Mahrez - MD - Al Ahli

- MD - Al Ahli 81 - Antonio Nusa - MG - RB Leipzig

- MG - RB Leipzig 81 - Selina Vobian - MOC - SC Freiburg

- MOC - SC Freiburg 80 - Virgil Misidjan - MG - N.E.C. Nijmegen

Attaquants

92 - Mohamed Salah - AD - Liverpool

- AD - Liverpool 86 - Caroline Weir - AD - Real Madrid

- AD - Real Madrid 86 - Cody Gakpo - AG - Liverpool

- AG - Liverpool 86 - Pierre-Emerick Aubameyang - BU - OM

- BU - OM 84 - Beatriz Zaneratto João - BU - KC Current

- BU - KC Current 84 - Jess Park - BU - Manchester Utd

- BU - Manchester Utd 81 - Gabriel Pec - AD - LA Galaxy

- AD - LA Galaxy 80 - Chupete - BU - Málaga CF

- BU - Málaga CF 80 - Jordan Ayew - BU - Leicester City

- BU - Leicester City 80 - Dailon Livramento - BU - Casa Pia

La Team of the Week (TOTW) dans FC Ultimate Team : Tout ce que vous devez savoir

Qu'est-ce que la TOTW ?

Pourquoi la TOTW est-elle si spéciale ?

Améliorations significatives : Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle.

: Les statistiques des joueurs sur leurs cartes TOTW sont souvent nettement supérieures à celles de leurs cartes standard. Cela peut transformer un joueur déjà bon en une véritable superstar virtuelle. Exclusivité : Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés.

: Les cartes TOTW ne sont disponibles dans les packs que pendant une semaine. Après cela, elles ne peuvent être obtenues que sur le marché des transferts, souvent à des prix élevés. Variété : La TOTW offre une excellente occasion de découvrir de nouveaux joueurs et de tester différentes formations et tactiques. Avec 23 nouveaux joueurs chaque semaine, il y a toujours de nouvelles options à explorer.

Comment EA Sports sélectionne-t-il les joueurs pour la TOTW ?

PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Comme la plupart du temps, depuis quelques années maintenant, une grande partie des joueurs évoluant suropte pour le mode FUT, et cette semaine (la première) sera l'occasion, dans les packs, de mettre la main sur une nouvelle série de joueurs ayant vu leurs statistiques être augmentées, grâce à la, suite à leur dernière performance avec leur club.Chaque semaine, les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience l'annonce de la nouvelle « Team of the Week », plus connue sous le nom de, dans le célèbre mode(FUT) du jeu vidéo, anciennement appelé FIFA, développé par EA Sports.Laest une sélection hebdomadaire, ayant lieu tous les mercredis, de 23 joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles sur les terrains de football du monde entier. Qu'il s'agisse de championnats nationaux, de compétitions de coupe ou de matchs internationaux, chaque performance est prise en compte. Ces joueurs, hommes ou femmes, sont alors récompensés par EA Sports avec des cartes spéciales « Team of the Week », qui présentent des statistiques améliorées par rapport à leurs cartes habituelles et standard.Les cartes TOTW sont particulièrement appréciées pour plusieurs raisons :La sélection des joueurs pour la TOTW est basée sur leurs performances réelles sur le terrain. Si un joueur marque un triplé, réalise une performance défensive exceptionnelle ou joue un rôle clé dans une victoire importante, il a de bonnes chances d'être inclus dans la. Cependant, EA Sports garde le processus de sélection exact secret, ce qui ajoute une part de mystère et d'anticipation chaque semaine.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire