FC 26 : TOTS Ultime, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 mai 2026 à 19h19
Les joueurs composant l'Ultime Team of the Season (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.
FC 26 : TOTS Ultime, les joueurs sont disponibles

TOTS Ultime, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 22 mai, après qu'une TOTS pour chaque ligue soit sortie depuis plus d'un mois, c'est l'Ultimate Team of the Season (TOTS) qui fait dès maintenant son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26.

Sans grande surprise, nous retrouvons tous les meilleurs joueurs des cinq grands championnats que sont la Premier League, la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga et LaLiga, mais aussi de quelques ligues moins importantes. Bien évidemment, les meilleurs buteurs et passeurs de chacune de ses ligues sont présents ou presque dans cette sélection, avec également les défenseurs qui ont su se montrer très clinique et précis cette saison.

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Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Ultime de FC 26 ci-dessous.

Ultimate TOTS FC 26

Gardiens

  • 95 - Suisse Gregor Kobel - G - Borussia Dortmund
  • 95 - Brésil Lorena - G - KC Current

Défenseurs

  • 96 - Italie Federico Dimarco - DG - Lombardia FC
  • 96 - Brésil Gabriel - DC - Arsenal
  • 95 - Espagne Marcos Llorente - DD - Atlético de Madrid
  • 95 - Brésil Mauro Júnior - DG - PSV
  • 94 - Espagne Jacobo Ramón - DC - Como
  • 94 - Pologne Jakub Kiwior - DC - FC Porto
  • 94 - Croatie Luka Vušković - DC - Hamburger SV
  • 93 - Italie Marco Palestra - DD - Cagliari
  • 93 - France Matthieu Udol - DG - RC Lens
  • 93 - Uruguay Santiago Mouriño - DD - Villarreal CF
  • 96 - Pays-Bas Kerstin Casparij - DD - Manchester City
  • 95 - Angleterre Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd
  • 93 - États-Unis Avery Patterson - DD - Houston Dash
  • 93 - Espagne Maria Méndez Fernández - DC - Real Madrid
  • 93 - Allemagne Nina Lührßen - DG - Frankfurt
  • 93 - Japon Tōko Koga - DC - Spurs
  • 92 - États-Unis Deja Davis - DC - Paris FC

Milieux

  • 97 - Portugal Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd
  • 97 - Croatie Luka Modrić - MDC - Milano FC
  • 97 - Portugal Vitinha - MC - Paris SG
  • 96 - Angleterre Declan Rice - MC - Arsenal
  • 96 - Angleterre Hayden Hackney - MC - Middlesbrough
  • 96 - Portugal João Félix - MOC - Al Nassr
  • 96 - Pays-Bas Joey Veerman - MC - PSV
  • 96 - Espagne Juan Mata - MOC - Melb. Victory
  • 96 - Argentine Lionel Messi - MOC - Inter Miami CF
  • 96 - Mali Mamadou Sangaré - MC - RC Lens
  • 96 - Espagne Marco Asensio - MOC - Fenerbahçe
  • 96 - France Michael Olise - MD - FC Bayern München
  • 96 - Argentine Nicolás Paz - MOC - Como
  • 96 - Espagne Pedro González - MC - FC Barcelona
  • 94 - Allemagne Leroy Sané - MD - Galatasaray
  • 93 - Allemagne Aleksandar Pavlović - MDC - FC Bayern München
  • 97 - Allemagne Klara Bühl - MG - FC Bayern München
  • 96 - Espagne Alexia Putellas - MC - FC Barcelona
  • 96 - Japon Manaka Matsukubo - MOC - NC Courage
  • 96 - Espagne María Caldentey - MC - Arsenal
  • 95 - Angleterre Georgia Stanway - MDC - FC Bayern München
  • 95 - Italie Manuela Giugliano - MC - AS Roma
  • 95 - Haiti Melchie Dumornay - MC - OL
  • 95 - France Sakina Karchaoui - MC - Paris SG
  • 93 - Espagne Paula Fernández - MC - Real Sociedad
  • 92 - Allemagne Larissa Mühlhaus - MOC - SV Werder Bremen

Attaquants

  • 97 - Angleterre Harry Kane - BU - FC Bayern München
  • 97 - Espagne Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
  • 96 - Norvège Erling Haaland - BU - Manchester City
  • 96 - France Florian Thauvin - AD - RC Lens
  • 96 - France Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
  • 96 - Colombie Luis Suárez - BU - Sporting CP
  • 96 - Norvège Zlatko Tripić - AD - Viking FK
  • 95 - Portugal Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
  • 95 - Brésil Leonardo Scienza - AG - Southampton
  • 95 - France Ousmane Dembélé - BU - Paris SG
  • 92 - Brésil Igor Thiago - BU - Brentford
  • 97 - Espagne Claudia Pina - AG - FC Barcelona
  • 97 - Jamaïque Khadija Shaw - BU - Manchester City
  • 97 - Malawi Tabitha Chawinga - AG - OL
  • 97 - Malawi Temwa Chawinga - AG - KC Current

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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :

  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
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    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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