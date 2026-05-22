FC 26 : TOTS Ultime, les joueurs sont disponibles
le 22 mai 2026 à 19h19
TOTS Ultime, qu'est-ce que c'est ?
À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 22 mai, après qu'une TOTS pour chaque ligue soit sortie depuis plus d'un mois, c'est l'Ultimate Team of the Season (TOTS) qui fait dès maintenant son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26.
Sans grande surprise, nous retrouvons tous les meilleurs joueurs des cinq grands championnats que sont la Premier League, la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga et LaLiga, mais aussi de quelques ligues moins importantes. Bien évidemment, les meilleurs buteurs et passeurs de chacune de ses ligues sont présents ou presque dans cette sélection, avec également les défenseurs qui ont su se montrer très clinique et précis cette saison.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Ultime de FC 26 ci-dessous.
Ultimate TOTS FC 26
Gardiens
- 95 - Gregor Kobel - G - Borussia Dortmund
- 95 - Lorena - G - KC Current
Défenseurs
- 96 - Federico Dimarco - DG - Lombardia FC
- 96 - Gabriel - DC - Arsenal
- 95 - Marcos Llorente - DD - Atlético de Madrid
- 95 - Mauro Júnior - DG - PSV
- 94 - Jacobo Ramón - DC - Como
- 94 - Jakub Kiwior - DC - FC Porto
- 94 - Luka Vušković - DC - Hamburger SV
- 93 - Marco Palestra - DD - Cagliari
- 93 - Matthieu Udol - DG - RC Lens
- 93 - Santiago Mouriño - DD - Villarreal CF
- 96 - Kerstin Casparij - DD - Manchester City
- 95 - Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd
- 93 - Avery Patterson - DD - Houston Dash
- 93 - Maria Méndez Fernández - DC - Real Madrid
- 93 - Nina Lührßen - DG - Frankfurt
- 93 - Tōko Koga - DC - Spurs
- 92 - Deja Davis - DC - Paris FC
Milieux
- 97 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd
- 97 - Luka Modrić - MDC - Milano FC
- 97 - Vitinha - MC - Paris SG
- 96 - Declan Rice - MC - Arsenal
- 96 - Hayden Hackney - MC - Middlesbrough
- 96 - João Félix - MOC - Al Nassr
- 96 - Joey Veerman - MC - PSV
- 96 - Juan Mata - MOC - Melb. Victory
- 96 - Lionel Messi - MOC - Inter Miami CF
- 96 - Mamadou Sangaré - MC - RC Lens
- 96 - Marco Asensio - MOC - Fenerbahçe
- 96 - Michael Olise - MD - FC Bayern München
- 96 - Nicolás Paz - MOC - Como
- 96 - Pedro González - MC - FC Barcelona
- 94 - Leroy Sané - MD - Galatasaray
- 93 - Aleksandar Pavlović - MDC - FC Bayern München
- 97 - Klara Bühl - MG - FC Bayern München
- 96 - Alexia Putellas - MC - FC Barcelona
- 96 - Manaka Matsukubo - MOC - NC Courage
- 96 - María Caldentey - MC - Arsenal
- 95 - Georgia Stanway - MDC - FC Bayern München
- 95 - Manuela Giugliano - MC - AS Roma
- 95 - Melchie Dumornay - MC - OL
- 95 - Sakina Karchaoui - MC - Paris SG
- 93 - Paula Fernández - MC - Real Sociedad
- 92 - Larissa Mühlhaus - MOC - SV Werder Bremen
Attaquants
- 97 - Harry Kane - BU - FC Bayern München
- 97 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
- 96 - Erling Haaland - BU - Manchester City
- 96 - Florian Thauvin - AD - RC Lens
- 96 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
- 96 - Luis Suárez - BU - Sporting CP
- 96 - Zlatko Tripić - AD - Viking FK
- 95 - Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr
- 95 - Leonardo Scienza - AG - Southampton
- 95 - Ousmane Dembélé - BU - Paris SG
- 92 - Igor Thiago - BU - Brentford
- 97 - Claudia Pina - AG - FC Barcelona
- 97 - Khadija Shaw - BU - Manchester City
- 97 - Tabitha Chawinga - AG - OL
- 97 - Temwa Chawinga - AG - KC Current
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