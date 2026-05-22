FC 26 : TOTS Ultime, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant l'Ultime Team of the Season (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.

TOTS Ultime, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 22 mai, après qu'une TOTS pour chaque ligue soit sortie depuis plus d'un mois, c'est l'Ultimate Team of the Season (TOTS) qui fait dès maintenant son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26.

Sans grande surprise, nous retrouvons tous les meilleurs joueurs des cinq grands championnats que sont la Premier League, la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga et LaLiga, mais aussi de quelques ligues moins importantes. Bien évidemment, les meilleurs buteurs et passeurs de chacune de ses ligues sont présents ou presque dans cette sélection, avec également les défenseurs qui ont su se montrer très clinique et précis cette saison.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Ultime de FC 26 ci-dessous.

Ultimate TOTS FC 26

Gardiens

95 - Gregor Kobel - G - Borussia Dortmund

- G - Borussia Dortmund 95 - Lorena - G - KC Current

Défenseurs

96 - Federico Dimarco - DG - Lombardia FC

- DG - Lombardia FC 96 - Gabriel - DC - Arsenal

- DC - Arsenal 95 - Marcos Llorente - DD - Atlético de Madrid

- DD - Atlético de Madrid 95 - Mauro Júnior - DG - PSV

- DG - PSV 94 - Jacobo Ramón - DC - Como

- DC - Como 94 - Jakub Kiwior - DC - FC Porto

- DC - FC Porto 94 - Luka Vušković - DC - Hamburger SV

- DC - Hamburger SV 93 - Marco Palestra - DD - Cagliari

- DD - Cagliari 93 - Matthieu Udol - DG - RC Lens

- DG - RC Lens 93 - Santiago Mouriño - DD - Villarreal CF

- DD - Villarreal CF 96 - Kerstin Casparij - DD - Manchester City

- DD - Manchester City 95 - Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd

- DC - Manchester Utd 93 - Avery Patterson - DD - Houston Dash

- DD - Houston Dash 93 - Maria Méndez Fernández - DC - Real Madrid

- DC - Real Madrid 93 - Nina Lührßen - DG - Frankfurt

- DG - Frankfurt 93 - Tōko Koga - DC - Spurs

- DC - Spurs 92 - Deja Davis - DC - Paris FC

Milieux

97 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester Utd

- MOC - Manchester Utd 97 - Luka Modrić - MDC - Milano FC

- MDC - Milano FC 97 - Vitinha - MC - Paris SG

- MC - Paris SG 96 - Declan Rice - MC - Arsenal

- MC - Arsenal 96 - Hayden Hackney - MC - Middlesbrough

- MC - Middlesbrough 96 - João Félix - MOC - Al Nassr

- MOC - Al Nassr 96 - Joey Veerman - MC - PSV

- MC - PSV 96 - Juan Mata - MOC - Melb. Victory

- MOC - Melb. Victory 96 - Lionel Messi - MOC - Inter Miami CF

- MOC - Inter Miami CF 96 - Mamadou Sangaré - MC - RC Lens

- MC - RC Lens 96 - Marco Asensio - MOC - Fenerbahçe

- MOC - Fenerbahçe 96 - Michael Olise - MD - FC Bayern München

- MD - FC Bayern München 96 - Nicolás Paz - MOC - Como

- MOC - Como 96 - Pedro González - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 94 - Leroy Sané - MD - Galatasaray

- MD - Galatasaray 93 - Aleksandar Pavlović - MDC - FC Bayern München

- MDC - FC Bayern München 97 - Klara Bühl - MG - FC Bayern München

- MG - FC Bayern München 96 - Alexia Putellas - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 96 - Manaka Matsukubo - MOC - NC Courage

- MOC - NC Courage 96 - María Caldentey - MC - Arsenal

- MC - Arsenal 95 - Georgia Stanway - MDC - FC Bayern München

- MDC - FC Bayern München 95 - Manuela Giugliano - MC - AS Roma

- MC - AS Roma 95 - Melchie Dumornay - MC - OL

- MC - OL 95 - Sakina Karchaoui - MC - Paris SG

- MC - Paris SG 93 - Paula Fernández - MC - Real Sociedad

- MC - Real Sociedad 92 - Larissa Mühlhaus - MOC - SV Werder Bremen

Attaquants

97 - Harry Kane - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 97 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona 96 - Erling Haaland - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 96 - Florian Thauvin - AD - RC Lens

- AD - RC Lens 96 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid

- BU - Real Madrid 96 - Luis Suárez - BU - Sporting CP

- BU - Sporting CP 96 - Zlatko Tripić - AD - Viking FK

- AD - Viking FK 95 - Cristiano Ronaldo - BU - Al Nassr

- BU - Al Nassr 95 - Leonardo Scienza - AG - Southampton

- AG - Southampton 95 - Ousmane Dembélé - BU - Paris SG

- BU - Paris SG 92 - Igor Thiago - BU - Brentford

- BU - Brentford 97 - Claudia Pina - AG - FC Barcelona

- AG - FC Barcelona 97 - Khadija Shaw - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 97 - Tabitha Chawinga - AG - OL

- AG - OL 97 - Temwa Chawinga - AG - KC Current









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