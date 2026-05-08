FC 26 : TOTS Ligue 1, Arkema Premier Ligue et Super League, les joueurs sont disponibles
le 08 mai 2026 à 19h35
TOTS Ligue 1, qu'est-ce que c'est ?
À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 8 mai, c'est la Team of the Season (TOTS) de Ligue 1, le championnat français, qui fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26.
Sans grande surprise, nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes présentes dans le haut du tableau, notamment du Paris Saint-Germain, du RC Lens, de l'OL et du LOSC. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Ligue 1 de FC 26 ci-dessous, tout comme la TOTS Arkema Premier Ligue et la TOTS Super League, version FC 26.
TOTS Ligue 1 FC 26
Gardiens
- 94 - Hervé Koffi - G - Angers SCO
- 90 - Robin Risser - G - RC Lens
Défenseurs
- 96 - Malang Sarr - DC - RC Lens
- 95 - Nuno Mendes - DG - Paris SG
- 95 - Warren Zaïre-Emery - DD - Paris SG
- 95 - Willian Pacho - DC - Paris SG
- 93 - Matthieu Udol - DG - RC Lens
Milieux
- 97 - Vitinha - MC - Paris SG
- 96 - Mamadou Sangaré - MC - RC Lens
- 92 - Adrien Thomasson - MC - RC Lens
- 92 - Benjamin André - MDC - LOSC Lille
- 92 - Corentin Tolisso - MC - OL
- 91 - Maghnes Akliouche - MOC - AS Monaco
Attaquants
- 96 - Florian Thauvin - AD - RC Lens
- 95 - Ousmane Dembélé - BU - Paris SG
- 94 - Estéban Lepaul - BU - Stade Rennais FC
- 93 - Endrick - BU - OL
- 92 - Bradley Barcola - AG - Paris SG
- 92 - Pierre-Emerick Aubameyang - BU - OM
- 91 - Joaquín Panichelli - BU - Strasbourg
- 91 - Pavel Šulc - BU - OL
- 90 - Matias Fernandez-Pardo - BU - LOSC Lille
TOTS Arkema Premier Ligue
Gardien
- 93 - Mylène Chavas - G - Paris FC
Défenseurs
- 94 - Selma Bacha - DG - OL
- 93 - Ingrid Syrstad Engen - DC - OL
- 92 - Deja Davis - DC - Paris FC
- 92 - Tarciane - DD - OL
Milieux
- 95 - Melchie Dumornay - MC - OL
- 95 - Sakina Karchaoui - MC - Paris SG
- 92 - Anaële Le Moguédec - MOC - Paris FC
- 91 - Lily Yohannes - MC - OL
- 90 - Julie Swierot - MDC - FC Nantes
Attaquants
- 97 - Tabitha Chawinga - AG - OL
- 96 - Merveille Kanjinga - BU - Paris SG
- 96 - Romée Leuchter - BU - Paris SG
- 91 - Lucie Calba - BU - FC Nantes
TOTS Super League
Gardien
- 92 - Mateusz Lis - G - Göztepe
Défenseurs
- 94 - Arseniy Batagov - DC - Trabzonspor
- 93 - Milan Škriniar - DC - Fenerbahçe
- 92 - Davinson Sánchez - DC - Galatasaray
- 90 - Chibuike Nwaiwu - DC - Trabzonspor
Milieux
- 96 - Marco Asensio Willemsen - MOC - Fenerbahçe
- 95 - Orkun Kökçü - MC - Beşiktaş
- 94 - Gabriel Davi Gomes Sara - MC - Galatasaray
- 94 - Leroy Sané - MD - Galatasaray
Attaquants
- 95 - Paul Onuachu - BU - Trabzonspor
- 93 - Eldor Shomurodov - BU - Başakşehir
- 92 - Ernest Muçi - AG - Trabzonspor
- 91 - Hyeon Gyu Oh - BU - Beşiktaş
- 91 - Nene Dorgeles - BU - Fenerbahçe
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- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
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- 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
commentaire (1)
Un peu trop de lensois a mon goût