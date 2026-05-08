FC 26 : TOTS Ligue 1, Arkema Premier Ligue et Super League, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant la Team of the Season de Ligue 1 (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée, tout comme ceux de la Super League et les joueuse de la D1 féminine française.

TOTS Ligue 1, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 8 mai, c'est la Team of the Season (TOTS) de Ligue 1, le championnat français, qui fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26.



Sans grande surprise, nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes présentes dans le haut du tableau, notamment du Paris Saint-Germain, du RC Lens, de l'OL et du LOSC. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Ligue 1 de FC 26 ci-dessous, tout comme la TOTS Arkema Premier Ligue et la TOTS Super League, version FC 26.

TOTS Ligue 1 FC 26

Gardiens

94 - Hervé Koffi - G - Angers SCO

- G - Angers SCO 90 - Robin Risser - G - RC Lens

Défenseurs

96 - Malang Sarr - DC - RC Lens

- DC - RC Lens 95 - Nuno Mendes - DG - Paris SG

- DG - Paris SG 95 - Warren Zaïre-Emery - DD - Paris SG

- DD - Paris SG 95 - Willian Pacho - DC - Paris SG

- DC - Paris SG 93 - Matthieu Udol - DG - RC Lens

Milieux

97 - Vitinha - MC - Paris SG

- MC - Paris SG 96 - Mamadou Sangaré - MC - RC Lens

- MC - RC Lens 92 - Adrien Thomasson - MC - RC Lens

- MC - RC Lens 92 - Benjamin André - MDC - LOSC Lille

- MDC - LOSC Lille 92 - Corentin Tolisso - MC - OL

- MC - OL 91 - Maghnes Akliouche - MOC - AS Monaco

Attaquants

96 - Florian Thauvin - AD - RC Lens

- AD - RC Lens 95 - Ousmane Dembélé - BU - Paris SG

- BU - Paris SG 94 - Estéban Lepaul - BU - Stade Rennais FC

- BU - Stade Rennais FC 93 - Endrick - BU - OL

- BU - OL 92 - Bradley Barcola - AG - Paris SG

- AG - Paris SG 92 - Pierre-Emerick Aubameyang - BU - OM

- BU - OM 91 - Joaquín Panichelli - BU - Strasbourg

- BU - Strasbourg 91 - Pavel Šulc - BU - OL

- BU - OL 90 - Matias Fernandez-Pardo - BU - LOSC Lille





TOTS Arkema Premier Ligue

Gardien

93 - Mylène Chavas - G - Paris FC

Défenseurs

94 - Selma Bacha - DG - OL

- DG - OL 93 - Ingrid Syrstad Engen - DC - OL

- DC - OL 92 - Deja Davis - DC - Paris FC

- DC - Paris FC 92 - Tarciane - DD - OL

Milieux

95 - Melchie Dumornay - MC - OL

- MC - OL 95 - Sakina Karchaoui - MC - Paris SG

- MC - Paris SG 92 - Anaële Le Moguédec - MOC - Paris FC

- MOC - Paris FC 91 - Lily Yohannes - MC - OL

- MC - OL 90 - Julie Swierot - MDC - FC Nantes

Attaquants

97 - Tabitha Chawinga - AG - OL

- AG - OL 96 - Merveille Kanjinga - BU - Paris SG

- BU - Paris SG 96 - Romée Leuchter - BU - Paris SG

- BU - Paris SG 91 - Lucie Calba - BU - FC Nantes

TOTS Super League

Gardien

92 - Mateusz Lis - G - Göztepe

Défenseurs

94 - Arseniy Batagov - DC - Trabzonspor

- DC - Trabzonspor 93 - Milan Škriniar - DC - Fenerbahçe

- DC - Fenerbahçe 92 - Davinson Sánchez - DC - Galatasaray

- DC - Galatasaray 90 - Chibuike Nwaiwu - DC - Trabzonspor

Milieux

96 - Marco Asensio Willemsen - MOC - Fenerbahçe

- MOC - Fenerbahçe 95 - Orkun Kökçü - MC - Beşiktaş

- MC - Beşiktaş 94 - Gabriel Davi Gomes Sara - MC - Galatasaray

- MC - Galatasaray 94 - Leroy Sané - MD - Galatasaray

Attaquants

95 - Paul Onuachu - BU - Trabzonspor

- BU - Trabzonspor 93 - Eldor Shomurodov - BU - Başakşehir

- BU - Başakşehir 92 - Ernest Muçi - AG - Trabzonspor

- AG - Trabzonspor 91 - Hyeon Gyu Oh - BU - Beşiktaş

- BU - Beşiktaş 91 - Nene Dorgeles - BU - Fenerbahçe

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