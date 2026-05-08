FC 26 : TOTS Ligue 1, Arkema Premier Ligue et Super League, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 mai 2026 à 19h35
Les joueurs composant la Team of the Season de Ligue 1 (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée, tout comme ceux de la Super League et les joueuse de la D1 féminine française.
FC 26 : TOTS Ligue 1, Arkema Premier Ligue et Super League, les joueurs sont disponibles

TOTS Ligue 1, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 8 mai, c'est la Team of the Season (TOTS) de Ligue 1, le championnat français, qui fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 26.

Sans grande surprise, nous retrouvons de nombreux joueurs des équipes présentes dans le haut du tableau, notamment du Paris Saint-Germain, du RC Lens, de l'OL et du LOSC. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Ligue 1 de FC 26 ci-dessous, tout comme la TOTS Arkema Premier Ligue et la TOTS Super League, version FC 26.

TOTS Ligue 1 FC 26

Gardiens

  • 94 - Burkina Faso Hervé Koffi - G - Angers SCO
  • 90 - France Robin Risser - G - RC Lens

Défenseurs

  • 96 - France Malang Sarr - DC - RC Lens
  • 95 - Portugal Nuno Mendes - DG - Paris SG
  • 95 - France Warren Zaïre-Emery - DD - Paris SG
  • 95 - Équateur Willian Pacho - DC - Paris SG
  • 93 - France Matthieu Udol - DG - RC Lens

Milieux

  • 97 - Portugal Vitinha - MC - Paris SG
  • 96 - Mali Mamadou Sangaré - MC - RC Lens
  • 92 - France Adrien Thomasson - MC - RC Lens
  • 92 - France Benjamin André - MDC - LOSC Lille
  • 92 - France Corentin Tolisso - MC - OL
  • 91 - France Maghnes Akliouche - MOC - AS Monaco

Attaquants

  • 96 - France Florian Thauvin - AD - RC Lens
  • 95 - France Ousmane Dembélé - BU - Paris SG
  • 94 - France Estéban Lepaul - BU - Stade Rennais FC
  • 93 - Brésil Endrick - BU - OL
  • 92 - France Bradley Barcola - AG - Paris SG
  • 92 - Gabon Pierre-Emerick Aubameyang - BU - OM
  • 91 - Argentine Joaquín Panichelli - BU - Strasbourg
  • 91 - République Tchèque Pavel Šulc - BU - OL
  • 90 - Espagne Matias Fernandez-Pardo - BU - LOSC Lille

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TOTS Arkema Premier Ligue

Gardien

  • 93 - France Mylène Chavas - G - Paris FC

Défenseurs

  • 94 - France Selma Bacha - DG - OL
  • 93 - Norvège Ingrid Syrstad Engen - DC - OL
  • 92 - États-Unis Deja Davis - DC - Paris FC
  • 92 - Brésil Tarciane - DD - OL

Milieux

  • 95 - Haiti Melchie Dumornay - MC - OL
  • 95 - France Sakina Karchaoui - MC - Paris SG
  • 92 - France Anaële Le Moguédec - MOC - Paris FC
  • 91 - États-Unis Lily Yohannes - MC - OL
  • 90 - France Julie Swierot - MDC - FC Nantes

Attaquants

  • 97 - Malawi Tabitha Chawinga - AG - OL
  • 96 - Congo Merveille Kanjinga - BU - Paris SG
  • 96 - Pays-Bas Romée Leuchter - BU - Paris SG
  • 91 - France Lucie Calba - BU - FC Nantes

tots-d1-arkema

TOTS Super League

Gardien

  • 92 - Pologne Mateusz Lis - G - Göztepe

Défenseurs

  • 94 - Ukraine Arseniy Batagov - DC - Trabzonspor
  • 93 - Slovaquie Milan Škriniar - DC - Fenerbahçe
  • 92 - Colombie Davinson Sánchez - DC - Galatasaray
  • 90 - Nigéria Chibuike Nwaiwu - DC - Trabzonspor

Milieux

  • 96 - Espagne Marco Asensio Willemsen - MOC - Fenerbahçe
  • 95 - Turquie Orkun Kökçü - MC - Beşiktaş
  • 94 - Brésil Gabriel Davi Gomes Sara - MC - Galatasaray
  • 94 - Allemagne Leroy Sané - MD - Galatasaray

Attaquants

  • 95 - Nigéria Paul Onuachu - BU - Trabzonspor
  • 93 - Uzbekistan Eldor Shomurodov - BU - Başakşehir
  • 92 - Albanie Ernest Muçi - AG - Trabzonspor
  • 91 - Corée du Sud Hyeon Gyu Oh - BU - Beşiktaş
  • 91 - Mali Nene Dorgeles - BU - Fenerbahçe

Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :

  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 66,99 € au lieu de 100 €, soit 33 % de réduction.
    • 18 500 Points FC99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Hus3r (invité) Le 08/05/2026 à 21:28

Un peu trop de lensois a mon goût