FC 26 révèle sa date de sortie avec un tout nouveau trailer

Electronic Arts a, récemment, dévoilé de plus amples informations concernant FC 26, qui dispose à présent de sa date de sortie et qui s'est montré dans un nouveau trailer.

La date de sortie de FC 26 est connue

Innovation inspired by you in every mode.



The Club is Yours in #FC26, launching September 26. Pre-order now: https://t.co/Wisdac4a3F pic.twitter.com/PaUttD24Dy — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 16, 2025

Un nouveau trailer pour FC 26

Comme attendu,, qui est développé ainsi qu'édité par EA Sports, s'est davantage dévoilé en ce mercredi 16 juillet 2025, soit quelques jours après la publication de la jaquette de l'édition Ultime. Durant ce rendez-vous,En effet, via une publication sur le compte Twitter/X EA Sports FC, les équipes en charge du titre ont annoncé que. Une date qui n'est pas si étonnante puisque l'opus annuel arrive plus ou moins toujours à la même période. Dans tous les cas, le 26 septembre prochain,Remarquons, en outre, qu'un accès anticipé est prévu pour. Selon les informations partagées sur le site officiel et sur la page Steam dédiée au jeu, en précommandant l'édition Ultime du soft, les joueurs et les joueuses pourront découvriravec 7 jours d'avance, soit dès le 19 septembre 2025.EA a profité de l'occasion pour partager. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de deux minutes, montre, bien évidemment, plusieurs stars du ballon rond mais aussi quelques séquences de gameplay et nouveautés.Rendez-vous donc le 26 septembre 2025 pour découvrir. Date à laquelle ce nouvel opus de la licence se rendra disponible sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.