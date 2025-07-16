FC 26 révèle sa date de sortie avec un tout nouveau trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juillet 2025 à 18h25
Electronic Arts a, récemment, dévoilé de plus amples informations concernant FC 26, qui dispose à présent de sa date de sortie et qui s'est montré dans un nouveau trailer.
FC 26 révèle sa date de sortie avec un tout nouveau trailer
Comme attendu, FC 26, qui est développé ainsi qu'édité par EA Sports, s'est davantage dévoilé en ce mercredi 16 juillet 2025, soit quelques jours après la publication de la jaquette de l'édition Ultime. Durant ce rendez-vous, EA a, ainsi, partagé la date de sortie de FC 26 et un nouveau trailer.

La date de sortie de FC 26 est connue

fc-26-visuel
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X EA Sports FC, les équipes en charge du titre ont annoncé que FC 26 sort le 26 septembre 2025. Une date qui n'est pas si étonnante puisque l'opus annuel arrive plus ou moins toujours à la même période. Dans tous les cas, le 26 septembre prochain, FC 26 se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.

Remarquons, en outre, qu'un accès anticipé est prévu pour FC 26. Selon les informations partagées sur le site officiel et sur la page Steam dédiée au jeu, en précommandant l'édition Ultime du soft, les joueurs et les joueuses pourront découvrir FC 26 avec 7 jours d'avance, soit dès le 19 septembre 2025.

Un nouveau trailer pour FC 26

EA a profité de l'occasion pour partager un tout nouveau trailer présentant FC 26. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de deux minutes, montre, bien évidemment, plusieurs stars du ballon rond mais aussi quelques séquences de gameplay et nouveautés.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 26 septembre 2025 pour découvrir FC 26. Date à laquelle ce nouvel opus de la licence se rendra disponible sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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