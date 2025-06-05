FC 26 récupère (peut-être) un championnat perdu depuis FIFA 23

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 juin 2025 à 15h11
Maintenant que FC 26 est proche de la fin, de nombreux joueurs se questionnent sur le prochain épisode, qui arrive bientôt. Les dernières fuites viennent d'ailleurs de nous apprendre qu'un nouveau championnat, assez populaire, devrait être de retour, tandis que la fenêtre d'officialisation serait sans surprise imminente.
FC 26 récupère (peut-être) un championnat perdu depuis FIFA 23
Les licences officielles sont au cœur du succès de la franchise EA SPORTS FC, dont l'objectif est de proposer aux joueurs l'expérience la plus authentique possible. Ainsi, malgré une concurrence accrue avec eFootball ou encore UFL, la présence officielle des équipes, stades et joueurs constitue souvent le facteur déterminant dans le choix du jeu par les fans de football. Une fuite récente affirme justement que l'une des ligues préférées des joueurs ferait enfin son grand retour dans FC 26.

La Liga MX de retour dans EA Sports FC 26 ?

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Cette information provient de FGZ, célèbre pour ses révélations régulières concernant la série EA Sports FC. Bien que généralement fiable, il est conseillé, comme toujours, de prendre ces informations avec précaution en attendant une confirmation officielle d'EA.

Selon FGZ, la Liga MX serait donc de retour dans FC 26. Pour rappel, la Liga MX est la première division du championnat mexicain, réputée pour son ambiance passionnée et son taux d'affluence exceptionnel. En Europe, elle est largement mise en avant depuis une dizaine d'années et le départ de plusieurs joueurs importants, comme André-Pierre Gignac ou plus récemment Sergio Ramos. Pour la petite histoire, il est le quatrième championnat de football le plus suivi au monde derrière la Bundesliga, la Premier League et La Liga espagnole (sur la période 2003-2018 selon le CIES)

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Retour d'un partenariat stratégique

Pour rappel, la Liga MX avait disparu des jeux EA Sports depuis FIFA 23, après avoir signé un contrat exclusif avec eFootball. Ce partenariat privait ainsi les joueurs d'EA SPORTS FC de la possibilité de jouer avec leurs clubs mexicains préférés, au grand dam des nombreux fans. Si cette fuite s'avère correcte, cela signifie probablement qu'EA Sports a réussi à reconquérir la Liga MX avec une proposition financière très avantageuse, ramenant ainsi cette ligue extrêmement populaire dans le giron de son jeu.

Si en Europe l'impact devrait être minime, au Mexique et en Amérique Centrale, cela pourraient avoir des répercussions très positives, notamment au niveau des ventes.

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Il faudra néanmoins attendre une annonce officielle avant d'en savoir plus. Mais FC 26 serait sur le point d'être révélée, puisque la fuite indique aussi, sans grande surprise, qu'il se montrera dès le mois de juillet, comme c'est assez souvent le cas.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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