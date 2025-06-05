FC 26 récupère (peut-être) un championnat perdu depuis FIFA 23



le 05 juin 2025 à 15h11 Publié par Corentin Rimbert le 05 juin 2025 à 15h11

Maintenant que FC 26 est proche de la fin, de nombreux joueurs se questionnent sur le prochain épisode, qui arrive bientôt. Les dernières fuites viennent d'ailleurs de nous apprendre qu'un nouveau championnat, assez populaire, devrait être de retour, tandis que la fenêtre d'officialisation serait sans surprise imminente.