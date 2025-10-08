FC 26 : Quand les récompenses de pré-saison seront-elles disponibles ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 octobre 2025 à 18h40
Les récompenses de pré-saison de FC 26 (obtenues via FC 25) sont sur le point d'arriver, et elles pourraient bien faire la différence dans un jeu où les gains sont désormais plus rares et plus précieux que jamais.
FC 26 : Quand les récompenses de pré-saison seront-elles disponibles ?
Avec la refonte du système d'équilibrage et la réduction massive de la courbe de puissance, chaque récompense compte désormais dans FC 26. Les packs sont plus rares, les crédits plus difficiles à obtenir et les joueurs « meta » à prix abordable deviennent une ressource précieuse. Résultat, chaque ouverture de pack gagne en valeur, même si le joueur obtenu n'est pas toujours celui espéré.

Des récompenses disponibles dès le 14 octobre

Les récompenses de pré-saison de FC 26 seront disponibles à partir du 14 octobre. EA Sports a confirmé cette date dans ses Pitch Notes de lancement, tout en précisant qu'il pourrait s'écouler un certain temps avant que tous les joueurs reçoivent leurs récompenses.

Ces récompenses ne concernent pas tout le monde étant donné qu'elles sont exclusivement réservées à ceux et celles qui ont participé à la pré-saison de FC 25 il y a quelques semaines. Pour rappel, il était possible d'obtenir : 

Récompenses dans FC 26Exigence FC 25
Pack 5x 84+  Atteindre le niveau 40 du Passe 
Pack 5x 82+ Valider les objectifs 
Pack 7x 81+  Terminer une Évo
Pack 10x 80+ et un Héros un prêt Valider les objectifs 
Pack 10x 80+ et une Évo Valider les objectifs 
Pack 3x 83+ et un Icône en prêt Valider les objectifs 

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Comment réclamer vos récompenses dans EA FC 26

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de particulier à faire. Les récompenses de pré-saison sont automatiquement distribuées dès votre connexion à FC 26 Ultimate Team lorsqu'elles seront disponibles. Cependant, il y a quelques conditions à respecter :
  • Les récompenses ne peuvent être réclamées que sur le même compte EA que celui utilisé dans FC 25.
  • Elles ne sont pas transférables entre familles de consoles (exemple : un compte PlayStation ne peut pas transférer ses récompenses sur Xbox).
  • La distribution peut être progressive et étalée sur plusieurs jours, certains joueurs les recevant plus tard que d'autres.
EA n'a pour l'instant pas communiqué de date de fin de distribution, ni précisé s'il existait une limite de temps pour les réclamer. Il est donc conseillé de se connecter régulièrement pour vérifier leur disponibilité.

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