FC 26 : Quand les récompenses de pré-saison seront-elles disponibles ?

Les récompenses de pré-saison de FC 26 (obtenues via FC 25) sont sur le point d'arriver, et elles pourraient bien faire la différence dans un jeu où les gains sont désormais plus rares et plus précieux que jamais.

Des récompenses disponibles dès le 14 octobre

Récompenses dans FC 26 Exigence FC 25 Pack 5x 84+ Atteindre le niveau 40 du Passe Pack 5x 82+ Valider les objectifs Pack 7x 81+ Terminer une Évo Pack 10x 80+ et un Héros un prêt Valider les objectifs Pack 10x 80+ et une Évo Valider les objectifs Pack 3x 83+ et un Icône en prêt Valider les objectifs













Comment réclamer vos récompenses dans EA FC 26

Les récompenses ne peuvent être réclamées que sur le même compte EA que celui utilisé dans FC 25.

Elles ne sont pas transférables entre familles de consoles (exemple : un compte PlayStation ne peut pas transférer ses récompenses sur Xbox).

La distribution peut être progressive et étalée sur plusieurs jours, certains joueurs les recevant plus tard que d'autres.

Avec la refonte du système d'équilibrage et la réduction massive de la courbe de puissance, chaque récompense compte désormais dans. Les packs sont plus rares, les crédits plus difficiles à obtenir et les joueurs « meta » à prix abordable deviennent une ressource précieuse. Résultat,, même si le joueur obtenu n'est pas toujours celui espéré.. EA Sports a confirmé cette date dans ses Pitch Notes de lancement, tout en précisant qu'Ces récompenses ne concernent pas tout le monde étant donné qu'elles sont exclusivement réservées à ceux et celles qui ont. Pour rappel, il était possible d'obtenir :La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de particulier à faire.dès votre connexion à. Cependant, il y a quelques conditions à respecter :EA n'a pour l'instant pas communiqué de date de fin de distribution, ni précisé s'il existait une limite de temps pour les réclamer. Il est donc conseillé de se connecter régulièrement pour vérifier leur disponibilité.