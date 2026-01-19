FC 26 : Quand l'équipe complète de la TOTY sera-t-elle disponible ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 janvier 2026 à 18h20
Vous souhaitez savoir quand tous les joueurs de la TOTY seront disponibles dans les packs de FC 26 ? Nous vous disons tout.
FC 26 : Quand l'équipe complète de la TOTY sera-t-elle disponible ?
L'événement le plus attendu de l'année sur Ultimate Team atteint bientôt son paroxysme. Pour de nombreux joueurs, la Team of the Year ne commence réellement que lorsque l'intégralité des joueurs élus est disponible simultanément dans les packs. Si la tentation d'ouvrir vos récompenses lors des sorties par poste (Attaquants, Milieux, Défenseurs) est grande, la patience est souvent récompensée par une probabilité statistique plus élevée de voir briller les célèbres cartes bleues. Voici les dates précises et les détails de ce lancement global pour FC 26.

Date et heure de sortie de la TOTY complète

Selon le calendrier officiel, l'intégralité de la TOTY de FC 26 sera disponible dans les packs à partir du jeudi 22 janvier à 19h00 (heure française). Les joueurs auront ensuite jusqu'au 30 janvier pour tenter d'obtenir ces éléments d'exception avant que l'événement ne touche à sa fin. Il est fortement conseillé de résister à l'urgence d'ouvrir vos packs accumulés avant cette échéance.

totyfc26
À partir du 22 janvier, ce n'est plus seulement une poignée de joueurs qui sera disponible, mais plus d'une trentaine d'éléments spéciaux, incluant les effectifs masculins et féminins, sans oublier les autres cartes spéciales qui mettent en avant les meilleurs joueurs du monde (et ceux méta).

Le contenu disponible dans les packs

Le déploiement de la Full TOTY est une opération d'envergure qui regroupe plusieurs catégories de cartes :
  • Les Onze Majeurs → Les 22 joueurs et joueuses titulaires des équipes de l'année (masculine et féminine).
  • Le 12ème Homme et la 12ème Femme → Les deux joueurs supplémentaires élus par la communauté.
  • Mentions Honorables → Des joueurs ayant réalisé une année exceptionnelle sans pour autant intégrer le onze final.
  • Icônes TOTY (Équipe 2) → Les versions légendaires optimisées spécialement pour l'événement.
Si le gros des troupes arrive le 22 janvier, les Mentions Honorables ainsi que les 12èmes joueurs feront leur entrée un jour plus tard, le 23 janvier. Si vous souhaitez vraiment tout optimiser, vous pouvez donc attendre le 23 janvier à 19 heures avant d'ouvrir vos packs.

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Dans tous les cas, nous ne pouvons que vous souhaiter d'obtenir des cartes bleues, de préférence le bleu de la TOTY et non pas des mentions honorables. N'hésitez pas à nous dire par l'intermédiaire des commentaires quels sont les joueurs et joueuses que vous aimeriez obtenir.

Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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