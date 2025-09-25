FC 26 : Première mise à jour (V1.0.2), le patch notes et détail avec la sortie

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
Patch notes 25 septembre FC 26
Expérience de jeu
Mises à jour appliquées
- Ajustement des tirs rasants appuyés à partir de vos commentaires dans la bêta fermée pour moins de précision lors des tirs avec une puissance extrême.
- Dans le cadre de nos mises à jour offensives de l'IA à partir de vos commentaires, nous avons apporté les changements suivants :
- Augmentation de la fréquence de montée des ailiers dans la surface.
- Les défenseurs latéraux ne descendront plus trop profondément dans leur propre moitié de terrain lorsque leur équipe est en possession du ballon.
- Amélioration de la prise de conscience du hors-jeu d'un coéquipier.
- Résolution des situations où les éléments j. ne faisaient pas de courses dans les espaces ouverts quand cela était avantageux.
- En situation de faible profondeur défensive, amélioration du placement des éléments j. afin qu'ils ne montent pas trop haut.
- Les défenseurs centraux sont désormais moins enclins à s'écarter sur les côtés lorsqu'ils marquent des attaquants centraux.
- Les faux défenseurs passent désormais plus intelligemment à la défense pour mieux maintenir leur forme défensive.
- Mise à jour de l'interface Deviens GB :
- Un indicateur de plongeon de GB indique maintenant la provenance d'un tir.
- Changement de la fenêtre de caméra à partir de vos commentaires et pour éviter les conflits de touches.
- Comme indiqué dans le Tracker EAS FC, nous continuons à travailler sur les mises à jour Deviens GB pour en améliorer l'expérience de jeu. Nous vous communiquerons très prochainement d'autres détails.
- Amélioration des situations de contacts imprévus lors des sprints sous la pluie. Expérience de jeu authentique née de vos retours.
- Amélioration des passes à ras de terre qui atterrissaient de manière inattendue derrière le receveur visé.
- Ajustement des passes à ras de terre appuyées difficiles afin qu'elles soient moins précises, comme les passes à ras de terre appuyées en première intention effectuées à ras de terre appuyées en première intention effectuées à 180 degrés.
- Correction des animations de tir incorrectes qui se produisaient parfois lors de tirs en lacet, ce qui entraînait un comportement inattendu.
Ultimate Team
Correction des problèmes suivants
- Il n'était pas toujours possible de jouer en multijoueur après avoir accepté une invitation en Coop.
- Les portraits d'éléments j. étaient parfois mal alignés sur l'écran Équipe.
- Un problème de stabilité pouvait survenir après avoir terminé l'Introduction et consulté votre équipe pour la première fois.
Mode Carrière
Correction des problèmes suivants
- Il était possible de quitter votre club involontairement après une simulation dans le calendrier.
Général, Audio et Visuel
Les modifications suivantes ont été apportées
- Mise à jour de visages de star, maillots et texte et images provisoires.
- L'ajustement des paramètres d'affichage en même temps que les paramètres V-Sync pourrait avoir involontairement entraîné une perte de performance notable.
Correction des problèmes suivants
- Correction d'un certain nombre de problèmes de stabilité qui survenaient aléatoirement.
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