FC 26 : Première mise à jour (V1.0.2), le patch notes et détail avec la sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2025 à 11h47
La première mise à jour majeure de FC 26 est là, avant même sa sortie officielle. Découvrez le patch notes pour ne rien louper des changements.
FC 26 : Première mise à jour (V1.0.2), le patch notes et détail avec la sortie
EA Sports veut être très réactif pour FC 26 et prête très attention aux retours des joueurs. C'est en tout cas ce qu'il a promis, et cela se voit pour le moment, puisque moins d'une semaine après la sortie de l'accès anticipé, une première mise à jour de taille est déjà disponible, correspondant à la version 1.0.2. Mais sans plus tarder, découvrez le patch notes de la mise à jour du 25 septembre de FC 26.

Patch notes 25 septembre FC 26

Expérience de jeu

Mises à jour appliquées 

  • Ajustement des tirs rasants appuyés à partir de vos commentaires dans la bêta fermée pour moins de précision lors des tirs avec une puissance extrême.
  • Dans le cadre de nos mises à jour offensives de l'IA à partir de vos commentaires, nous avons apporté les changements suivants :
    • Augmentation de la fréquence de montée des ailiers dans la surface.
    • Les défenseurs latéraux ne descendront plus trop profondément dans leur propre moitié de terrain lorsque leur équipe est en possession du ballon.
    • Amélioration de la prise de conscience du hors-jeu d'un coéquipier.
    • Résolution des situations où les éléments j. ne faisaient pas de courses dans les espaces ouverts quand cela était avantageux.
  • En situation de faible profondeur défensive, amélioration du placement des éléments j. afin qu'ils ne montent pas trop haut.
  • Les défenseurs centraux sont désormais moins enclins à s'écarter sur les côtés lorsqu'ils marquent des attaquants centraux.
  • Les faux défenseurs passent désormais plus intelligemment à la défense pour mieux maintenir leur forme défensive.
  • Mise à jour de l'interface Deviens GB :
    • Un indicateur de plongeon de GB indique maintenant la provenance d'un tir.
    • Changement de la fenêtre de caméra à partir de vos commentaires et pour éviter les conflits de touches.
    • Comme indiqué dans le Tracker EAS FC, nous continuons à travailler sur les mises à jour Deviens GB pour en améliorer l'expérience de jeu. Nous vous communiquerons très prochainement d'autres détails.
  • Amélioration des situations de contacts imprévus lors des sprints sous la pluie. Expérience de jeu authentique née de vos retours.
  • Amélioration des passes à ras de terre qui atterrissaient de manière inattendue derrière le receveur visé.
  • Ajustement des passes à ras de terre appuyées difficiles afin qu'elles soient moins précises, comme les passes à ras de terre appuyées en première intention effectuées à ras de terre appuyées en première intention effectuées à 180 degrés.
  • Correction des animations de tir incorrectes qui se produisaient parfois lors de tirs en lacet, ce qui entraînait un comportement inattendu.

Ultimate Team

Correction des problèmes suivants

  • Il n'était pas toujours possible de jouer en multijoueur après avoir accepté une invitation en Coop.
  • Les portraits d'éléments j. étaient parfois mal alignés sur l'écran Équipe.
  • Un problème de stabilité pouvait survenir après avoir terminé l'Introduction et consulté votre équipe pour la première fois.

Mode Carrière

Correction des problèmes suivants 

  • Il était possible de quitter votre club involontairement après une simulation dans le calendrier.

Général, Audio et Visuel

Les modifications suivantes ont été apportées 

  • Mise à jour de visages de star, maillots et texte et images provisoires.
  • L'ajustement des paramètres d'affichage en même temps que les paramètres V-Sync pourrait avoir involontairement entraîné une perte de performance notable.

Correction des problèmes suivants 

  • Correction d'un certain nombre de problèmes de stabilité qui survenaient aléatoirement.

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Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStationXbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
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Corentin Rimbert

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