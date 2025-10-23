FC 26 : La mise à jour 1.1.0 est sortie et change beaucoup de choses

FC 26 pulvérise les compteurs grâce à la Coupe du monde

Alors que FC 27 se profile et que les premières informations viennent d'être dévoilées, son prédécesseur continue de cartonner, et bat même des records. Selon de récentes indiscrétions, FC 26 aurait réuni près de dix millions de joueurs actifs quotidiens le mois dernier, prouvant que la franchise reste indétrônable.