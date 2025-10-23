FC 26 : La mise à jour 1.1.0 est sortie et change beaucoup de choses

FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes
EA Sports propose une nouvelle petite mise à jour ce 6 août, la version 1.6.6. Celle-ci corrige de nombreux problèmes.
Patch 1.1.0 de FC 26
Général, audio et visuel
Correction des problèmes suivants
- Les paramètres graphiques pouvaient être réinitialisés lors de la sortie des paramètres du jeu.
- Certaines textures pouvaient s'afficher de manière incorrecte sur certains GPU Intel.
- Correction des problèmes liés aux vibrations et à l'haptique trop faibles.
- Amélioration de la mise en cache des ombres afin de remédier à certains cas de baisse de performances au début des matchs.
Jouabilité – Défendre
- [Competitive Gameplay] Augmentation de l'agressivité du marquage individuel qui ne s'applique qu'aux éléments j. de la défense contrôlés par l'IA lors du coup d'envoi.
- Légère augmentation de la vitesse de Sprint et lutte pour les éléments j. contrôlés par les utilisateurs et utilisatrices.
- Réactivité modérément accrue de Lutte et de Sprint et lutte pour les éléments j. contrôlés par les utilisateurs et utilisatrices.
- Lorsqu'un élément j. attaquant récupérait le ballon à l'attaquant adverse sans tacler, il pouvait parfois le récupérer de manière incorrecte.
- Bloquer une passe pouvait parfois conduire l'élément j. passeur à récupérer involontairement le ballon.
- Augmentation du nombre d'éléments j. qui restent en défense lors des corners.
- Correction des cas où les animations des tacles se terminaient trop tôt.
Passes
- Les passes à ras de terre et en profondeur lobées sont désormais plus respectueuses de la visée et moins assistées.
- Parfois, les passes en profondeur à ras de terre n'atteignaient pas l'élément j. receveur visé.
- Parfois, les passes à ras de terre en profondeur n'étaient pas assez précises.
- Les passes en profondeur lobées auraient pu être affectées par les conditions météorologiques, même si elles n'existaient pas en Jouabilité réaliste.
- Les demandes de passes en profondeur en première intention pouvaient parfois amener l'élément j. à contrôler le ballon au lieu de le passer.
- Les centres rasants demandés pouvaient parfois aboutir à des passes normales.
Déplacements et positionnement
- Vitesse modérément réduite du dribble en accélération contrôlée.
- Lors d'une tentative de dribble en accélération contrôlée, l'élément j. pouvait parfois perdre la trace du ballon.
- Les courses dirigées peuvent désormais être déclenchées pendant une accélération contrôlée.
- Lors des corners, les éléments j. postés aux poteaux pouvaient être incorrectement positionnés à l'intérieur de leur propre but.
Gardiens et gardiennes
- Amélioration de la logique des gardiens et gardiennes lors des corners afin de remédier aux situations où les athlètes pouvaient trop facilement marquer sur des corners courts qui donnaient lieu à des centres au second poteau.
- Amélioration des réactions des gardiens et gardiennes face aux tirs au premier poteau.
- Amélioration des cas où les gardiens et gardiennes renvoyaient incorrectement les tirs vers les attaquants et attaquantes.
- Amélioration des sorties aux poings des gardiens et gardiennes pour les rendre plus puissantes et obtenir des trajectoires de balle plus régulières.
Dribbles et gestes techniques
- Les athlètes sont désormais plus efficaces pour conserver leur vitesse de déplacement en contrôlant le ballon.
- Amélioration de la régularité des contrôles de balle.
- Suppression des contrôles de balle sophistiqués pour les athlètes qui n'utilisent pas le style de jeu Technicien / Technicienne.
- Les gestes techniques demandés n'étaient parfois pas exécutés.
Ultimate Team
- Ajout des fonctionnalités suivantes qui seront activées prochainement via une mise à jour du serveur :
- Possibilité ajoutée de trier les DCÉ par date de création et par date d'expiration.
- Possibilité d'apercevoir les conditions requises pour relever les défis Évolution et les critères d'éligibilité des athlètes avant d'acquérir l'EVO correspondant.
- Possibilité d'ajouter des objectifs et des groupes d'objectifs aux favoris et de les suivre.
- Les objectifs préférés, ainsi que Évolutions et primes Rivals apparaîtront dans le menu Pause pour faciliter leur suivi pendant les matchs, ainsi que dans leur propre onglet dans le menu UT.
- Les notifications pour les objectifs accomplis peuvent être contrôlées depuis les paramètres du jeu.
Mode Carrière
Mise à jour appliquée :
- Réduction du nombre d'e-mails reçus dans Carrière de manager concernant la consultation du Marché de managers pour de nouvelles offres d'emploi.
Correction des problèmes suivants
- Amélioration du calcul de la sécurité d'emploi des managers IA sur le Marché de managers.
- Correction d'un problème où les managers intérimaires dans Carrière de manager étaient générés avec une note inférieure à celle prévue, ce qui entraînait un décalage avec leur club.
- Dans Point de départ réel et Manager Live, certaines compétitions ne comportaient pas les équipes prévues.
- Les managers rejoignant l'équipe en cours de saison pouvaient parfois être incorrectement répertoriés comme ayant échoué à atteindre des objectifs qui, autrement, s'appliqueraient dès le début de la saison.
- Un e-mail envoyé à la fin de la saison pouvait critiquer à tort les performances du manager en se basant sur celles du manager précédent.
- Résolution d'un certain nombre de problèmes qui ont conduit les managers à rejoindre des équipes qui ne leur convenaient pas.
commentaires (3)
Par rapport au retour de la mise à jour pour les vibrations, et le retour optique des manettes, je ne vois aucune amélioration
Des matchs qui finissent avec un minimum de 10 buts… un vrai jeu de football aurait des défenses et des gardiens beaucoup plus solides mais on favorise toujours les noob, ce jeu est pour le moment ridicule depuis sa sortie
Ça reste toutefois un jeu tout pourri si vous voulez mon avis