FC 26 : La mise à jour 1.0.4 est dispo, voici tout ce qui change

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 octobre 2025 à 14h39
EA Sports vient de publier une grosse mise à jour pour les joueurs de FC 26, qui corrige de nombreux problèmes, tout en ajustant le gameplay. Découvrez le patch notes.
FC 26 : La mise à jour 1.0.4 est dispo, voici tout ce qui change
Deux semaines après la sortie de FC 26 de manière officielle, EA Sports vient d'appliquer une nouvelle mise à jour, pour corriger quelques problèmes, notamment liés au tir. D'autres soucis sont aussi réglés, alors que quelques équilibrages ont été apportés

Vous pouvez découvrir tout cela dans le patch notes de la mise à jour 1.0.4 de FC 26, disponible depuis ce 10 octobre sur toutes les plateformes. 

Patch 1.0.4 de FC 26

Jouabilité

Mises à jour appliquées 

  • Résolution des cas d'athlètes qui ne pouvaient pas effectuer de tacles physiques, surtout pour les athlètes avec un style de jeu spécifique (par exemple Agressif).
  • (Jouabilité réaliste uniquement) Retour à la version antérieure à la v1.0.2 du positionnement défensif au coup d'envoi.
    • L'expérience de jeu compétitive est inchangée.
  • Résolution des cas de Tir en finesse qui déviaient par rapport à leur direction voulue.
  • Dans certains cas, un Extérieur du pied pouvait se produire à la place du Tir en finesse voulu.
  • Les athlètes pouvaient parfois sortir trop tôt des animations de blocage (par exemple, en tendant la jambe pour contrer un tir).
  • Amélioration de l'expérience Deviens gardien :
    • Amélioration de la réactivité des arrêts.
    • Résolution de cas où le gardien ne faisait pas face au ballon lors d'un arrêt.
    • Amélioration du timing des demandes d'arrêt.
    • Amélioration du positionnement automatique lors de la réception d'un centre.

Ultimate Team

Mise à jour appliquée

  • Les matchs sont disputés la nuit lorsque l'option Ombres du stade est désactivée.

Correction du problème suivant

  • Résolution de cas de certaines Évolutions qui ne s'affichaient pas après un cheminement précis dans l'interface.

Clubs

Correction du problème suivant

  • Parfois, les utilisateurs et utilisatrices recevaient le message d'erreur "Connexion au salon perdue" en cherchant un match de championnat.

Mode Carrière

Correction des problèmes suivants

  • Quand un joueur ou une joueuse commençait à discuter de la prolongation de son contrat, les messages correspondants ne s'affichaient pas à l'accueil.
  • Il n'était pas toujours possible d'interagir avec les offres de transferts pour les athlètes demandant un transfert.

Général, audio et visuel

Mise à jour appliquée

  • Ajout d'informations sur le type de match à l'écran d'avant-match dans Coup d'envoi.

Correction des problèmes suivants

  • Les changements de résolution dans le mode plein écran n'étaient pas systématiquement sauvegardés.
  • Correction de divers problèmes de stabilité.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Niwigax (invité) Le 10/10/2025 à 18:38

C'est bien de faire des mises à jour pour le jeu mais il faudra d'abords peut-être corriger les gros problèmes comme par exemple le fait que presque tout les joueurs pc ne peuvent plus lancer le jeu...