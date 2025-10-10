FC 26 : La mise à jour 1.0.4 est dispo, voici tout ce qui change

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
Patch 1.0.4 de FC 26
Jouabilité
Mises à jour appliquées
- Résolution des cas d'athlètes qui ne pouvaient pas effectuer de tacles physiques, surtout pour les athlètes avec un style de jeu spécifique (par exemple Agressif).
- (Jouabilité réaliste uniquement) Retour à la version antérieure à la v1.0.2 du positionnement défensif au coup d'envoi.
- L'expérience de jeu compétitive est inchangée.
- Résolution des cas de Tir en finesse qui déviaient par rapport à leur direction voulue.
- Dans certains cas, un Extérieur du pied pouvait se produire à la place du Tir en finesse voulu.
- Les athlètes pouvaient parfois sortir trop tôt des animations de blocage (par exemple, en tendant la jambe pour contrer un tir).
- Amélioration de l'expérience Deviens gardien :
- Amélioration de la réactivité des arrêts.
- Résolution de cas où le gardien ne faisait pas face au ballon lors d'un arrêt.
- Amélioration du timing des demandes d'arrêt.
- Amélioration du positionnement automatique lors de la réception d'un centre.
Ultimate Team
Mise à jour appliquée
- Les matchs sont disputés la nuit lorsque l'option Ombres du stade est désactivée.
Correction du problème suivant
- Résolution de cas de certaines Évolutions qui ne s'affichaient pas après un cheminement précis dans l'interface.
Clubs
Correction du problème suivant
- Parfois, les utilisateurs et utilisatrices recevaient le message d'erreur "Connexion au salon perdue" en cherchant un match de championnat.
Mode Carrière
Correction des problèmes suivants
- Quand un joueur ou une joueuse commençait à discuter de la prolongation de son contrat, les messages correspondants ne s'affichaient pas à l'accueil.
- Il n'était pas toujours possible d'interagir avec les offres de transferts pour les athlètes demandant un transfert.
Général, audio et visuel
Mise à jour appliquée
- Ajout d'informations sur le type de match à l'écran d'avant-match dans Coup d'envoi.
Correction des problèmes suivants
- Les changements de résolution dans le mode plein écran n'étaient pas systématiquement sauvegardés.
- Correction de divers problèmes de stabilité.
commentaire (1)
C'est bien de faire des mises à jour pour le jeu mais il faudra d'abords peut-être corriger les gros problèmes comme par exemple le fait que presque tout les joueurs pc ne peuvent plus lancer le jeu...