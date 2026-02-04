FC 26 : La MàJ 1.4.2 est disponible, voici le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible pour les joueurs de FC 26, corrigeant certains problèmes qui persistaient, tout en apportant divers équilibrages. Retrouvez le patch notes dans notre article.

Patch v1.4.2 de FC 26 Expérience de jeu Mises à jour appliquées Correction d'un problème qui pouvait permettre au gardien de dévier le ballon avec trop de précision lors d'un arrêt anticipé.

Des frappes appuyées flottantes imprécises pouvaient se produire plus souvent que prévu. Mode Carrière Les modifications suivantes ont été apportées Ajout d'un nouveau paramètre Extension de contrat dans Transferts et recrutement, qui vous permet de choisir le nombre d'éléments j. pouvant bénéficier d'une prolongation de leur contrat.

Mise à jour des visuels et des animations pour la planification de l'écran de chargement.

Ajout d'un nouveau panneau Réseaux sociaux affichant les objectifs de défis actifs pendant les scénarios de défis. Correction des problèmes suivants Après une demande de transfert, les éléments j. pouvaient parfois ne pas se voir proposer de nouveaux contrats.

Dans les Points de départ réels, les équipes féminines étaient présentes de manière non intentionnelle dans certains championnats. Clubs Les gardiens et gardiennes tenaient parfois le ballon plus longtemps que prévu lorsqu'une passe était demandée.

Une fois épuisée, l'endurance à court terme ne pouvait auparavant être récupérée que si les éléments j. restaient inactifs. Général, audio et visuel Les modifications suivantes ont été apportées Mise à jour de certains écussons, logos, coupes de cheveux, chaussures, visages de stars, éclairages, maillots, tatouages, portraits 2D, écharpes, bannières, caméras, invites de touches/boutons, fenêtres et tifos Correction des problèmes suivants Correction de différents problèmes de stabilité qui auraient pu se produire.

Même s'il est plus proche de la fin que du début,continue d'accueillir des mises à jour dans le but d'améliorer son gameplay. C'est dans ce sens que la mise à jour 1.4.2 vient d'être publiée sur toutes les plateformes. Voici le patch notes en français pour ne rien louper.