FC 26 : La MàJ 1.4.2 est disponible, voici le patch notes

FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes
EA Sports propose une nouvelle petite mise à jour ce 6 août, la version 1.6.6. Celle-ci corrige de nombreux problèmes.
Patch v1.4.2 de FC 26
Expérience de jeu
Mises à jour appliquées
- Correction d'un problème qui pouvait permettre au gardien de dévier le ballon avec trop de précision lors d'un arrêt anticipé.
- Des frappes appuyées flottantes imprécises pouvaient se produire plus souvent que prévu.
Mode Carrière
Les modifications suivantes ont été apportées
- Ajout d'un nouveau paramètre Extension de contrat dans Transferts et recrutement, qui vous permet de choisir le nombre d'éléments j. pouvant bénéficier d'une prolongation de leur contrat.
- Mise à jour des visuels et des animations pour la planification de l'écran de chargement.
- Ajout d'un nouveau panneau Réseaux sociaux affichant les objectifs de défis actifs pendant les scénarios de défis.
Correction des problèmes suivants
- Après une demande de transfert, les éléments j. pouvaient parfois ne pas se voir proposer de nouveaux contrats.
- Dans les Points de départ réels, les équipes féminines étaient présentes de manière non intentionnelle dans certains championnats.
Clubs
- Les gardiens et gardiennes tenaient parfois le ballon plus longtemps que prévu lorsqu'une passe était demandée.
- Une fois épuisée, l'endurance à court terme ne pouvait auparavant être récupérée que si les éléments j. restaient inactifs.
Général, audio et visuel
Les modifications suivantes ont été apportées
- Mise à jour de certains écussons, logos, coupes de cheveux, chaussures, visages de stars, éclairages, maillots, tatouages, portraits 2D, écharpes, bannières, caméras, invites de touches/boutons, fenêtres et tifos
Correction des problèmes suivants
- Correction de différents problèmes de stabilité qui auraient pu se produire.
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