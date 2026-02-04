FC 26 : La MàJ 1.4.2 est disponible, voici le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 février 2026 à 13h13
Une nouvelle mise à jour est disponible pour les joueurs de FC 26, corrigeant certains problèmes qui persistaient, tout en apportant divers équilibrages. Retrouvez le patch notes dans notre article.
FC 26 : La MàJ 1.4.2 est disponible, voici le patch notes
Même s'il est plus proche de la fin que du début, FC 26 continue d'accueillir des mises à jour dans le but d'améliorer son gameplay. C'est dans ce sens que la mise à jour 1.4.2 vient d'être publiée sur toutes les plateformes. Voici le patch notes en français pour ne rien louper.

Patch v1.4.2 de FC 26

Expérience de jeu

Mises à jour appliquées

  • Correction d'un problème qui pouvait permettre au gardien de dévier le ballon avec trop de précision lors d'un arrêt anticipé.
  • Des frappes appuyées flottantes imprécises pouvaient se produire plus souvent que prévu.

Mode Carrière

Les modifications suivantes ont été apportées

  • Ajout d'un nouveau paramètre Extension de contrat dans Transferts et recrutement, qui vous permet de choisir le nombre d'éléments j. pouvant bénéficier d'une prolongation de leur contrat.
  • Mise à jour des visuels et des animations pour la planification de l'écran de chargement.
  • Ajout d'un nouveau panneau Réseaux sociaux affichant les objectifs de défis actifs pendant les scénarios de défis.

Correction des problèmes suivants

  • Après une demande de transfert, les éléments j. pouvaient parfois ne pas se voir proposer de nouveaux contrats.
  • Dans les Points de départ réels, les équipes féminines étaient présentes de manière non intentionnelle dans certains championnats.

Clubs

  • Les gardiens et gardiennes tenaient parfois le ballon plus longtemps que prévu lorsqu'une passe était demandée.
  • Une fois épuisée, l'endurance à court terme ne pouvait auparavant être récupérée que si les éléments j. restaient inactifs.

Général, audio et visuel

Les modifications suivantes ont été apportées

  • Mise à jour de certains écussons, logos, coupes de cheveux, chaussures, visages de stars, éclairages, maillots, tatouages, portraits 2D, écharpes, bannières, caméras, invites de touches/boutons, fenêtres et tifos

Correction des problèmes suivants

  • Correction de différents problèmes de stabilité qui auraient pu se produire.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes
FC 26 06 août 2026

FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes

EA Sports propose une nouvelle petite mise à jour ce 6 août, la version 1.6.6. Celle-ci corrige de nombreux problèmes.
Un studio entier sacrifié juste après la sortie d'un jeu bâclé sur Netflix
FC 26 05 août 2026

Un studio entier sacrifié juste après la sortie d'un jeu bâclé sur Netflix

Le studio Refactor Games, à l'origine du jeu officiel de la Coupe du Monde de la FIFA exclusif à Netflix, vient de subir une vague de licenciements massive. L'éditeur Delphi Interactive aurait coupé les financements juste après une sortie précipitée, laissant l'avenir du titre totalement incertain.
FC 26 pulvérise les compteurs grâce à la Coupe du monde
FC 26 03 août 2026

FC 26 pulvérise les compteurs grâce à la Coupe du monde

Alors que FC 27 se profile et que les premières informations viennent d'être dévoilées, son prédécesseur continue de cartonner, et bat même des records. Selon de récentes indiscrétions, FC 26 aurait réuni près de dix millions de joueurs actifs quotidiens le mois dernier, prouvant que la franchise reste indétrônable.

commentaire (0)