FC 26 : La liste complète des succès et trophées

Retrouvez la liste de tous les succès et trophées que vous allez pouvoir obtenir en jouant à FC 26, sur toutes les plateformes.
En jouant à FC 26, vous débloquerez, au fil de vos actions et performances, des succès et trophées. Ces derniers n'ont aucune utilité en tant que telle, mais de nombreux joueurs aiment les débloquer pour afficher les plus rares sur leur profil, montrer leur performance ou tout simplement atteindre le 100 %.
De fait, si vous vous demandez quels sont les succès et trophées à obtenir dans FC 26, nous vous les listons ci-dessous.
Liste des succès et trophées de FC 26
Comme toujours, diverses actions vous seront proposées, dans tous les modes de jeu. Vous devrez performer dans le but d'obtenir tous les succès de FC 26, listés ci-dessous.
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Collection complète → Débloquer tous les autres trophées (sans compter les trophées de contenu supplémentaire).
Plan de carrière → Décrocher un des emplois ajoutés à votre Liste à surveiller.
Triple couronne → Réaliser le triplé.
Défi relevé → Réussir votre premier défi.
Prévoir l'imprévisible → Naviguer dans l'inconnu.
Légende du carré vert → Faire jouer 3 ICÔNES ou Héros dans le même match.
Gloire européenne → Remporter l'UEFA Champions League ou l'UEFA Women's Champions League dans Carrière de pro/manager.
Synchronisation tactique → Aligner un onze de départ où tout l'effectif possède un rôle ++.
Campeones → Terminer en première position du classement des playoffs Clubs.
Montée en flèche → Obtenir une promotion en championnat Clubs avec votre club.
Au sommet de la pyramide → Atteindre la division Élite avec votre club dans une saison de championnat Clubs.
Le premier d'une longue série → Remporter votre premier match de championnat Clubs.
Récupérez-les tous → Débloquer 3 archétypes.
Compétences très particulières → Débloquer et utiliser une spécialité avec un archétype.
Lèche-vitrine → Acheter un élément avec accès limité lié à un archétype dans la boutique.
Ruée vers l'or → Atteindre le niveau Or avec un archétype.
Dans le Rush → Améliorer votre rang Rush dans Clubs.
Amitiés footballistiques → Participer à un événement Live Clubs Rush avec un ou plusieurs amis.
Spécialistes de l'élimination → Remporter un événement Live Clubs Rush.
Spécialiste du coup de pied arrêté → Marquer un but sur coup franc.
Intuition et exécution → Remporter une séance de tirs au but sans rater.
Tir puissant → Marquer un but en utilisant la mécanique de tir puissant.
Que la fête commence → Jouer et remporter un match en Légendaire avec le mode Challenge activé dans un mode hors-ligne.
Styles de jeu+ → Marquer un but avec un Style de jeu+ actif.
Génie tactique → Créer, personnaliser et nommer votre propre tactique.
Muraille impénétrable → Finir un match sans encaisser de but en jouant à Deviens gardien en mode Carrière ou Clubs.
Authenticité → Disputer un match Coup d'envoi, Compétitions ou Carrière avec les paramètres de jouabilité réaliste.
Génie de la création d'équipe → Compléter 10 défis Création d'équipe dans Football Ultimate Team.
Chasse aux primes → Remporter une prime dans UT Division Rivals.
Collectif maximal → Créer une équipe avec 33 Points Collectif dans Football Ultimate Team. Sauf joueurs Concept et DCÉ.
Conception tactique → Créer votre propre tactique personnalisée dans Football Ultimate Team.
Défense hermétique → Disputer 10 matchs sans encaisser de but dans Clashs d'équipes UT.
Évolution finale → Terminer une Évolution et récupérer les améliorations dans UT.
Graine de star → Disputer un événement Champions dans Football Ultimate Team.
Palier mythique → Jouer 200 matchs en club avec le même joueur ou la même joueuse dans Football Ultimate Team.
Magnifique relooking → Terminer avec succès une Évolution cosmétique dans Football Ultimate Team.
Exploration d'événements → Disputer un événement dans Football Ultimate Team.
Légende européenne → Remporter la finale de l'UEFA Champions League.
Et de cinq → Disputer 5 matchs F-à-F avec un ami dans Coup d'envoi.
Le football est universel → Disputer un match international de football féminin.
L'intégrale de la saison ! → Terminer complètement et débloquer tous les niveaux d'un passe saisonnier.
Qualité Premium → Terminer complètement et débloquer tous les niveaux du passe Premium.
Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
PC
Edition Standard → 19,89 € au lieu de 70 €, soit 72 % de réduction.
Edition Ultimate → 51,89 € au lieu de 100 €, soit 48 % de réduction.
Xbox One et Xbox Series X|S
Edition Standard → 19,59 € au lieu de 80 €, soit 76 % de réduction.
Edition Ultimate → 17,79 € au lieu de 110 €, soit 84 % de réduction.
1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
PS4 & PS5
Carte PSN de 10 € →9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
Carte PSN de 20 € →19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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