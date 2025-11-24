FC 26 : La communauté exulte devant la série noire la plus drôle de l'année

Les Défis Création d'Équipe Icône sont le Graal des joueurs de FC 26, promettant des légendes pour renforcer leur club. Pourtant, pour un utilisateur malchanceux, cette quête s'est transformée en une boucle sans fin, tirant inlassablement la même carte jusqu'à l'écœurement total.
Dans l'univers impitoyable d'Ultimate Team, la frontière entre le rêve et le cauchemar est souvent déterminée par une simple animation d'ouverture de pack. Alors que des millions de joueurs tentent leur chance quotidiennement sur FC 26
pour obtenir les stars du ballon rond passées ou présentes, l'histoire d'un utilisateur particulier a récemment captivé la communauté, illustrant parfaitement les caprices parfois sadiques de l'algorithme
.
Une boucle temporelle infernale sur les DCE Icône
L'un des contenus les plus prisés sur FC 26 reste sans conteste les diverses itérations de l'amélioration Icône via les Défis Création d'Équipe. Ces défis offrent aux joueurs une opportunité garantie de sécuriser un joueur légendaire pour leur équipe de rêve. Pour la grande majorité, c'est un coup de dés excitant, porteur de l'espoir d'obtenir une carte folle. Mais pour un fan particulièrement malchanceux, l'expérience s'est transformée en une boucle temporelle digne d'un film d'horreur footballistique
.
L'utilisateur @fut_trader_D
a réussi l'exploit statistique improbable de packer l'argentin Sebastián Verón à six reprises via ces améliorations
. Ce qui devait être une montée d'adrénaline s'est mué en une farce répétitive, transformant l'excitation de la découverte d'une carte rare en une lassitude profonde. À chaque ouverture, le drapeau argentin apparaissait, scellant le destin de ce joueur maudit par le code du jeu.
La descente aux enfers documentée en direct
C'est à travers une série de publications sur les réseaux sociaux que le calvaire a été partagé. Au début, la réaction était celle d'une déception modérée, le joueur utilisant l'expression « ça pourrait être pire
» pour se consoler. Cependant, à mesure que les doublons s'accumulaient, le ton a radicalement changé. Le premier doublon était agaçant, le second frustrant, mais arrivés aux cinquième et sixième exemplaires, les messages ont sombré dans un désespoir pur et simple dirigé contre EA Sports
.
Un statut de légende malgré lui
Il est important de noter que dans la méta actuelle du jeu, Sebastián Verón n'est pas considéré comme une carte de premier plan
, ce qui ajoute du sel à la blessure. Obtenir une Icône utilisable est le but, obtenir six fois un joueur qui finira probablement sacrifié dans un autre défi est une épreuve psychologique
. Cette saga, digne d'un mème, a conféré à @fut_trader_D un statut particulier auprès des autres joueurs, celui de saint patron de la douleur des packs.
Alors que ses cartes semblent maudites, son engagement à documenter chaque tirage a permis de mettre en lumière l'aspect impitoyable du hasard dans les jeux vidéo modernes. Si l'on dit souvent que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, sur FC 26, elle semble avoir frappé six fois sur le compte de ce pauvre joueur, pour le plus grand divertissement des spectateurs.
Espérons pour lui que la chance lui sourisse ces prochains jours, notamment avec l'événement spécial Black Friday qui se profile
, où les packs seront très nombreux. Retrouvez aussi le calendrier des promotions de FC 26
pour mieux vous préparer.
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