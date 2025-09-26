Avec la sortie de FC 26 sur de nombreuses plateformes, les joueurs se demandent s'il va également figurer dans le catalogue du Game Pass.

FC 26 est-il dans le Game Pass ?













PC Edition Standard → 19,89 € au lieu de 70 €, soit 72 % de réduction. Edition Ultimate → 51,89 € au lieu de 100 €, soit 48 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series X|S Edition Standard → 19,59 € au lieu de 80 €, soit 76 % de réduction. Edition Ultimate → 17,79 € au lieu de 110 €, soit 84 % de réduction. 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Si la franchise FIFA qui est maintenant appelée EA SPORTS FC est chaque année l'un des jeux les plus vendus, notamment en France, une partie des joueurs aimerait éviter de passer par la case achat tous les ans, au prix fort. Et en sachant que certains jeux de la licence ont déjà été disponible dans le, il n'est pas illogique de voir des questions quant à. Voici ce qu'il faut savoir.La réponse estet dans les semaines qui suivent. Cela n'est pas étonnant, puisque aucun jeu de la série FIFA (ou EA SPORTS FC) n'a fait son apparition dans le catalogue de Microsoft lors de leur lancement. Néanmoins,Les titres EA Sports, et notamment FIFA, ont très souvent fait une apparition dans ledans les mois qui ont suivi, ce qui nous laisse de l'espoir quant à. D'ailleurs, ces dernières années, les titres sont arrivés dans le. Ce qui peut sous-entendre que. FC 25 est arrivé en juin dans le Game Pass, à titre d'exemple. À moins que EA Sports revoit ses plans, il s'agit d'une excellente manière pour promouvoir sa licence de foot, en vue de la sortie de l'itération suivante.De fait, si vous souhaitez jouer àassez vite, malgré votre abonnement au, vous allez devoir passer par la case achat. Fort heureusement, vous pouvez l'obtenir tout en réalisant quelques belles économies, grâce à notre partenairevous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :