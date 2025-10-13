FC 26 : Des joueurs bannis pour avoir exploité une erreur de prix via VPN

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 octobre 2025 à 18h31
Une erreur de conversion dans la boutique de FC 26 a permis à certains joueurs d'acheter des packs à prix dérisoire grâce à un VPN. Mais la sanction n'a pas tardé à tomber.
FC 26 : Des joueurs bannis pour avoir exploité une erreur de prix via VPN
L'affaire fait grand bruit au sein de la communauté FC 26. Une simple erreur de tarification dans la boutique du jeu a permis à des joueurs malins, ou trop avides, de se constituer des équipes de rêve pour quelques euros seulement. Mais la fête aura été de courte durée, puisque EA a rapidement dégainé le carton rouge.

Un bug de prix qui a ouvert la porte aux abus

Tout est parti d'une erreur dans le système de tarification du jeu en Indonésie. Là où un pack de Points FC devait coûter environ 2 millions de roupies (soit près de 104 €), il était affiché à 2 000 roupies, l'équivalent d'à peine 10 centimes d'euro.

Résultat, certains joueurs ont utilisé un VPN pour se connecter aux serveurs indonésiens et profiter de ce tarif dérisoire. En quelques clics, ils pouvaient acheter des milliers de points et composer des équipes imbattables à moindre coût.

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Des super équipes illégitimes et une communauté en colère

Sur Reddit, la situation a rapidement pris de l'ampleur. De nombreux fans ont qualifié cette faille de « plus grosse erreur de l'histoire d'EA », tout en condamnant ceux qui en ont profité. Personne ne veut affronter des superteams construites sur une arnaque, et la colère est montée d'un cran parmi les joueurs honnêtes.

EA Sports n'a pas tardé à réagir et a annoncé que les comptes ayant profité du bug ont été suspendus ou bannis. Une réponse jugée nécessaire pour préserver l'équité du mode Ultimate Team, déjà souvent critiqué pour ses microtransactions envahissantes.

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L'histoire ne s'arrête pourtant pas là. Selon un utilisateur sur Reddit, la faute ne viendrait pas uniquement d'EA Sports :
Le paiement n'était possible qu'avec Apple Pay. Lors du scan, Apple Pay affichait le bon montant en roupies, mais après validation, une erreur s'est produite. Cela me fait penser qu'Apple est en partie responsable.
Comment
byu/Lawakawaa from discussion
infut

Cette hypothèse reste à confirmer, mais elle soulève la question d'un possible dysfonctionnement du système de paiement d'Apple plutôt qu'une simple erreur d'affichage d'EA.

Qu'il s'agisse d'une erreur interne ou d'un souci de conversion via Apple Pay, le résultat reste le même : EA a sanctionné les comptes fautifs pour avoir exploité la faille. L'éditeur veut ainsi envoyer un message clair à la communauté, contourner le système, quel que soit le motif, ne sera pas toléré.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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