FC 26 : Des joueurs bannis pour avoir exploité une erreur de prix via VPN



le 13 octobre 2025 à 18h31 Publié par Corentin Rimbert le 13 octobre 2025 à 18h31

Une erreur de conversion dans la boutique de FC 26 a permis à certains joueurs d'acheter des packs à prix dérisoire grâce à un VPN. Mais la sanction n'a pas tardé à tomber.