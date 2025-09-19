FC 26 : Comment transférer ses Points FIFA/Points FC de FC 25 à FC 26 ?

Si vous vous demandez comment transférer vos Points FIFA, ou Points FC entre le dernier opus, FC 25 et le nouveau, FC 26 nous vous expliquons comment faire.

Comment transférer ses Points FIFA entre FC 25 et FC 26 ?













PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Chaque année, les amoureux de foot peuvent découvrir un nouvel épisode de la licence EA SPORTS FC, laquelle met de plus en plus l'accent sur le mode FUT, véritable moteur de la franchise. Comme toujours, celui-ci reste très prisé et les joueurs se ruent dessus, pour tenter d'avoir la meilleure équipe possible le plus rapidement, notamment grâce à la période d'accès anticipé.Pour cela, certains ne vont pas hésiter à dépenser de l'argent pour obtenir. Si vous en aviez encore sur FC 25, nous vous expliquonsS'il vous reste quelquesde votre dernière aventure, sachez qu'ils ne sont pas perdus, normalement. Il est en effet possible de, mais il faut pour cela respecter un critère majeur : celui d'évoluer sur la même plateforme. Si vous avez joué à FC 25 sur Xbox Series par exemple, vous êtes obligé. Sinon, vous ne pourrez pas les transférer et ils seront perdus.Si tel est le cas, alors il suffit de lancerpour la première fois. En vous connectant à votre compte EA, et en lançant FUT,, qu'il faudra accepter. Notez qu'un transfert est irréversible et que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Si vous refusez, vous ne pourrez pas non plus les récupérer, mais vous avez un choix qui vous permet de répondre à la question plus tard. Vous avez jusqu'au 1janvier 2026 pour le faire.Enfin, la dernière chose à savoir à ce sujet est quene peut être fait que via le jeu sur consoles ou PC. Vous ne pouvez pas passer par la Web App ou la Companion App pour effectuer l'opération, comme vous l'aurez sûrement déjà remarqué.Enfin, sachez que vous pouvez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire