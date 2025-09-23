FC 26 : Comment récupérer un joueur/une carte vendus rapidement ?

Vous avez vendu une carte rapidement dans FC 26, mais souhaitez la récupérer ? C'est possible et nous vous expliquons comment faire.
Malgré les années qui passent et les changements de noms, EA Sports continue de proposer son mode phare à la communauté, Ultimate Team. Celui-ci permet aux joueurs de bâtir la meilleure équipe, en achetant des cartes à l'effigie des meilleurs joueurs du monde. Il est également possible d'ouvrir des packs pour tenter de mettre la main sur des cartes intéressantes, toujours dans le but d'améliorer l'équipe. Malheureusement, une fausse manipulation peut vite arriver, et des cartes peuvent disparaître via « Vente rapide » après l'ouverture d'un pack, sans que cela soit forcément voulu.
Nous vous expliquons comment faire pour réparer cette erreur et récupérer une carte vendue rapidement sur FC 26
.
Comment récupérer un joueur vendu rapidement dans FC 26
Si vous avez vendu un joueur via l'option « Vente rapide », que ce soit volontaire ou simplement une petite erreur de votre part, sachez que vous allez pouvoir récupérer l'objet vendu en question. Néanmoins, il faut impérativement que la vente ait eu lieu dans les sept derniers jours, auquel cas il sera impossible de récupérer ledit objet.
Vous allez pouvoir passer par la FUT Web App
ou l'application mobile Companion App, disponible gratuitement sur Android
et iOS
. Lorsque vous êtes sur l'une ou l'autre de ces applications, voici la marche à suivre :
- Se rendre dans la partie « Club ».
- Aller dans « Récupération vente rapide ».
- Sélectionner l'élément à récupérer.
Attention, vous ne pouvez pas effectuer cette manipulation autant de fois que souhaitez. Vous avez cinq récupérations par mois seulement. Si vous êtes adeptes de cette méthode, utilisez-les avec précaution, seulement si cela est vraiment nécessaire.
Sans surprise, il ne semble cependant pas possible de le faire sur la version console ou PC de FC 26
, c'est pourquoi vous allez obligatoirement devoir passer par l'une ou l'autre de ces applications. Cela vous évitera, peut-être, de vendre rapidement et définitivement une carte pouvant valoir plusieurs milliers de crédits.
Enfin, sachez que vous pouvez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
:
- PS4 & PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
commentaire (1)
Je voudrais récupérer mes joueur sur fc2