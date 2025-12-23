Enfin ! FC 26 va corriger le plus gros défaut de sa défense

Electronic Arts a entendu la colère des joueurs. Dans sa dernière mise au point, l'éditeur confirme qu'une mise à jour majeure prévue pour début janvier va considérablement réduire l'efficacité de la défense assistée par l'intelligence artificielle sur FC 26.
C'est probablement le sujet le plus brûlant au sein de la communauté FC 26
depuis son lancement. La prédominance de l'intelligence artificielle dans les phases défensives, souvent jugée trop assistée, est sur le point d'être corrigée. Electronic Arts a profité de sa mise à jour de décembre sur les retours de la communauté pour annoncer une refonte significative du système défensif, prévue pour le début du mois de janvier.
Jusqu'à présent, de nombreux joueurs, amateurs comme compétitifs, estimaient que l'IA réagissait trop vite, comblant artificiellement les lacunes des défenseurs manuels et réduisant drastiquement l'écart de niveau entre les joueurs.
Une défense moins réactive pour plus de spectacle
Le cœur du problème résidait dans la capacité des défenseurs contrôlés par l'ordinateur à anticiper et à contrer les mouvements de l'attaquant avec une précision chirurgicale, sans intervention humaine
. Dès le déploiement du correctif en janvier, la donne va changer. EA a confirmé que les défenseurs gérés par l'IA auront désormais des temps de réaction plus lents lorsqu'ils marquent le porteur du ballon
. Une bonne nouvelle pour récompenser les joueurs qui savent défendre, et ne pas encourager la défense dite automatique.
Concrètement, cela signifie que l'ordinateur laissera plus d'espaces lors des transitions et des changements de direction. L'objectif affiché par les développeurs est clair : créer davantage d'opportunités offensives et récompenser ceux qui maîtrisent l'art de la défense manuelle
. Si vous comptiez uniquement sur l'IA pour bloquer les lignes de passes ou intervenir au dernier moment, il va falloir revoir votre stratégie.
Au-delà des ajustements techniques, EA a tenu à clarifier une situation qui alimentait les théories les plus folles sur les réseaux sociaux. De nombreux joueurs étaient persuadés que l'éditeur avait déjà modifié l'IA défensive en secret depuis le lancement, évoquant des sensations de jeu changeantes d'une semaine à l'autre.
Un des concepteurs du jeu a formellement démenti ces spéculations. Il a précisé qu'aucun ajustement n'avait été fait sur l'IA défensive jusqu'à présent
. Les différences ressenties par la communauté s'expliquent, selon lui, par l'évolution naturelle du mode Ultimate Team : les joueurs obtiennent des cartes avec de meilleures statistiques défensives et maîtrisent simplement mieux les mécaniques du jeu avec le temps. L'éditeur s'est engagé à maintenir une transparence totale, toute modification future du gameplay sera systématiquement communiquée au public avant sa mise en ligne
.
D'autres nouveautés à prévoir en janvier
Si le nerf de la défense automatique reste le plat de résistance, la mise à jour de janvier apportera son lot d'améliorations annexes. Les joueurs d'Ultimate Team découvriront un nouveau hub, tandis que l'IA en Clashs d'équipes devrait subir des ajustements. Enfin, les adeptes du mode Carrière bénéficieront d'un nouvel indicateur de potentiel pour les joueurs, facilitant la gestion des jeunes pépites
. Reste à voir, manette en main, si ces changements suffiront à équilibrer les matchs.
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