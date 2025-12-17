EA humilie ouvertement les joueurs qui perdent dans FC 26

La tension monte d'un cran entre Electronic Arts et sa communauté. Après des semaines de plaintes concernant une intelligence artificielle jugée trop punitive dans le mode Clashs d'Équipes, l'éditeur a choisi une méthode de communication pour le moins directe, voire moqueuse, envers ses propres utilisateurs.
Cela fait maintenant plus d'un mois que la mise à jour 1.1.3 a bouleversé les habitudes des joueurs sur FC 26
. Si l'objectif affiché par les développeurs était d'améliorer l'authenticité et le réalisme des rencontres, notamment en ce qui concerne le comportement défensif de l'intelligence artificielle, le résultat a laissé une grande partie de la communauté sur le carreau. Au lancement, l'IA était critiquée pour sa fragilité excessive
, rendant les scores fleuves trop aisés. En réponse, EA a opéré un virage à 180 degrés, rendant la défense adverse quasi impénétrable pour le joueur moyen
.
Une réponse officielle qui passe mal
Face à l'afflux constant de critiques sur les réseaux sociaux et les forums dédiés, beaucoup s'attendaient à un correctif ou à un léger rééquilibrage de l'IA dans le mode Clashs d'Équipes. C'était mal connaître la nouvelle philosophie du studio. Récemment, de nombreux utilisateurs ont vu apparaître une fenêtre contextuelle en se connectant au jeu
. Loin d'être une note d'excuse, le message
a été perçu comme une véritable leçon de morale, voire une provocation
.
Le message rappelle d'abord les faits : la mise à jour du 4 novembre a ajusté l'IA pour « offrir un défi plus réaliste aux niveaux de difficulté supérieurs
». Jusque-là, rien d'anormal. C'est la solution proposée par l'éditeur qui a mis le feu aux poudres :
Si vous jouez habituellement à un certain niveau de difficulté, nous vous recommandons de commencer votre prochain match Clashs d'Équipes un niveau plus bas et de l'ajuster à mesure que vous vous habituez à cette expérience mise à jour.
« Git Gud », la nouvelle politique d'EA ?
En substance, Electronic Arts explique à ses clients que le problème ne vient pas du code ou de l'équilibrage du jeu, mais bien de leur niveau personnel
. C'est une manière diplomatique, mais ferme, de dire aux joueurs de s'améliorer ou d'accepter de jouer en difficulté inférieure. Cette approche, souvent résumée par l'expression « git gud » dans la culture gaming, est rarement utilisée de manière aussi frontale par un éditeur grand public
.
Cette communication a été vécue comme une insulte par une frange des joueurs, certains affirmant même avoir désinstallé le jeu suite à ce qu'ils considèrent comme du mépris. Alors que la franchise a toujours prôné l'écoute de sa communauté via les retours des utilisateurs, cette prise de position marque une rupture nette
. EA semble dire que l'IA ne doit pas être changée, mais que ce sont aux joueurs de s'améliorer. Reste à savoir si cette stratégie d'intransigeance sera payante sur le long terme.
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